Dejan un paquete sospechoso frente a un ayuntamiento: los expertos en desactivación de bombas acuden a detonarlo y descubren una caja con un juguete sexual

Un paquete sospechoso frente al ayuntamiento de Croutelle (Francia) moviliza un equipo de desactivación de bombas que en su interior encontraron un juguete sexual (Comuna de Croutelle/Facebook)

La mañana del martes 26 de agosto fue bastante más agitada de lo habitual en la pequeña localidad y comuna francesa de Croutelle, cerca de Poitiers. Alrededor de las 08.00 de la mañana, un paquete sospechoso fue detectado en las inmediaciones del ayuntamiento del municipio, en la región de Poitou-Charentes (departamento de Vienne). Una vez finalizada la alerta, la sorpresa fue mayúscula por el inesperado contenido del paquete: un juguete sexual.

Tal y como relató la cuenta del ayuntamiento de Croutelle a través de Facebook e informó posteriormente el medio Ici Poitou, ante el descubrimiento del paquete sospechoso, se estableció un perímetro de seguridad. De hecho, los residentes de ocho viviendas cercanas al lugar de los hechos y los trabajadores del ayuntamiento fueron evacuados por su seguridad, según La Nouvelle République, y el consistorio suspendió sus servicios y los de la agencia postal.

Para llevar a cabo la operación de desactivar una posible bomba que pudiese ocultarse en el interior del embalaje, fue necesario bloquear la Grand Rue durante buena parte de la mañana y se requirió la intervención policial y de expertos en detonar artefactos explosivos. Así, un equipo de La Rochelle llegó hasta el lugar como refuerzo.

Una vez destruido el paquete, el consistorio informó a través de la mencionada red social de que el tráfico volvía a abrirse, pero sin detallar qué se había encontrado en el interior de la caja: “Gracias al ayuntamiento por cuidar a los evacuados. Un mal chiste que movilizó a mucha gente, incluyendo bomberos, policías, científicos y la brigada de despeje que se trasladó de La Rochelle”, destacaba un usuario en los comentarios de la publicación del ayuntamiento.

Imagen del paquete sospechoso compartida por el ayuntamiento de Croutelle (Comuna de Croutelle/Facebook)

“Nunca había visto algo así”

Tal y como han destacado distintos medios franceses, en la caja podía leerse “¿La solución para ser alcalde? Para la alcaldesa?“: un mensaje inentendible porque el regidor de la localidad es un hombre. Pese a que al final la alerta fuese falsa y en el interior no se encontrase ningún objeto peligroso para los trabajadores del consistorio o los ciudadanos de Croutelle, Thierry Boudiès, segundo teniente de alcalde, tachó el hallazgo del juguete sexual de ”una broma de mal gusto" a La Nouvelle République: “¡En doce años, nunca había visto algo así! ¡Es ridículo!“.

Y es que, pese a que se tratase de un juego o chiste por parte del autor del paquete, fue necesaria la movilización de recursos humanos y técnicos, así como la evacuación y el corte durante varias horas de una de las calles principales del municipio.

“No sabemos quién hizo esto, probablemente era una broma, ¡pero no nos hizo reír!“, aseguró el segundo teniente de alcalde a la radio local, tal y como ha recogido La Dépêche. Para esclarecer lo sucedido, el diputado Thierry Boudiès presentó una denuncia de inmediato, a primera hora de la tarde.

La gendarmería ha abierto una investigación y actualmente continúan analizando el suceso para determinar quién ha podido ser el autor. De hecho, se tomarán muestras de ADN del paquete para intentar identificarlo.