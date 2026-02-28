¿Pero de verdad existen los therians? Las quedadas en las ciudades reúnen más militantes de Vox en su contra que adeptos de esta tendencia

Therian.

¿Una moda de internet o una identidad real? Los therians llevan un par de semanas en boca de todos. De repente, las redes sociales comenzaron a mostrar vídeos de jóvenes con máscaras de perro o lobo, caminando a cuatro patas. Gracias al boca a boca y a los propios algoritmos, cada vez aparecían más vídeos: una chica con una cola de serpiente tumbada en el suelo, alguien mordiendo el brazo de otra persona, otro aullando como un perro… Sea cual sea, seguro que alguno te apareció estos días en tu “para ti”.

Entre bromas y memes, el término se colaba en las tendencias, lo que animaba a algunas cuentas a publicar cosas como “¿qué therian eres según tu signo del zodiaco?”. Pero, ¿qué videos eran reales y cuáles no? La inteligencia artificial ha complicado más que aclarado la situación, ya que todo parece auténtico, y distinguir la verdad de la ficción resulta casi imposible.

Al principio, las quedadas de tres o cuatro jóvenes con máscaras en Argentina parecían algo lejano, algo que quizá solo ocurriría en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Sin embargo, pronto empezaron a aparecer carteles en redes sociales anunciando reuniones en ciudades como Valladolid o Ávila. Los therians ya no estaban solo en otros países: habían llegado a España y, con ellos, a los medios de comunicación.

En algunas provincias de Castilla y León, las convocatorias fracasaron, pero en otras aparecieron militantes de Vox, que aprovecharon la ocasión para gritar cánticos contra el presidente del Gobierno.

Un therian. EFE/Enric Fontcuberta

Incluso en la Puerta del Sol en Madrid, una de las quedadas más visibles, el espectáculo real quedó lejos de lo que prometían los vídeos: solo un par de personas con máscaras sencillas, nada estrafalario como en las redes. Lo que sí se llegó a ver fueron videos de decenas de personas burlándose de un joven que, probablemente, no superaba los 15 años.

¿Cuál es su origen?

El término therian deriva de la palabra griega ‘therianthrope’, que combina los conceptos de “bestia” y “ser humano”. Surgió en los años noventa en foros de internet especializados en temas fantásticos. Al principio, quienes sentían esta identidad se agrupaban bajo el paraguas de ‘otherkin’, un término más amplio que engloba a quienes se consideran no humanos. Los therians conformaron un subgrupo, identificándose únicamente con animales reales, como lobos, perros, zorros, ciervos o aves.

En sus inicios, los therians trataban de pasar desapercibidos, comunicándose a través de listas de correo y sitios web previos a Facebook. Pero todo cambió entre 2020 y 2021, cuando TikTok impulsó vídeos de jóvenes caminando a cuatro patas o mostrando comportamientos similares a los cuadrúpedos. Estas puestas en escena suelen incorporar máscaras y accesorios.

Therian.

Sin embargo, en las redes sociales, la práctica se transformó rápidamente en una moda o estética viral. A pesar de ello, los therians se definen como una identidad propia, basada en la conexión profunda con un animal específico, conocido como ‘teriotipo’.

Su vivencia no es solo estética ni recreativa, sino una construcción identitaria: buscan expresar y explorar una conexión interna con su teriotipo. Según los psicólogos, esta identidad no implica ninguna patología, se trata de una forma de búsqueda de identidad y pertenencia.

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de si los therians existen, la respuesta corta es sí, aunque no como suelen aparecer en las redes sociales ni en números masivos. No se trata de personas que quieran comer comida de perro, sino gente que busca socializar y sentirse parte de un grupo. Es un estilo de vida que podría considerarse una subcultura con sus propios códigos y estéticas.