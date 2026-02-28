José Luis Gil no estará en ‘Toy Story 5’ tras el ictus: Buzz Lightyear ya tiene nueva voz en España

Buzz Lightyear no será la voz de Buzz Lightyear en la nueva entrega de 'Toy Story'. (Composición fotográfica/Europa Press)

Desde el año 1996, cada vez que Buzz Lightyear proclamaba su inolvidable “Hasta el infinito y más allá” en las salas españolas, lo hacía con la voz inconfundible de José Luis Gil. Su interpretación convirtió al personaje en algo más que un héroe de animación: es parte de la infancia de varias generaciones. Ahora, esa etapa llega a su fin.

El actor no participará en Toy Story 5 por estar recuperándose del ictus isquémico que sufrió en noviembre de 2021. Una ausencia que marca un antes y un después en la versión española de la saga y que ha despertado inevitablemente una ola de comentarios entre los seguidores más fieles.

José Luis Gil fue mucho más que la voz de Buzz Lightyear. Su trayectoria en televisión, teatro y doblaje le convirtió en una de las voces más reconocibles del panorama nacional, pero su trabajo en la franquicia de Pixar quedó grabado en la memoria colectiva. Desde el estreno de la primera entrega en 1995, su tono firme y carismático ayudó a definir la personalidad del guardián espacial en nuestro país.

Un relevo inevitable tras su enfermedad

Ante esta nueva entrega, Disney y Pixar han confiado el personaje a Pablo del Hoyo, actor de doblaje con una amplia trayectoria en cine, series y videojuegos. Aunque para el gran público pueda no resultar tan identificable a primera vista, dentro del sector es un profesional consolidado y es, entre otros, la voz de Ben Stiller, Steve Carell o Gregg Germann, ente otros.

El reto no es pequeño. Sustituir una voz tan icónica implica asumir el cariño acumulado durante décadas. Desde la productora aseguran que la esencia del personaje se mantendrá intacta y que el objetivo es respetar el legado construido en las anteriores películas. El resto de protagonistas conservarán sus voces habituales en España, lo que permitirá mantener la continuidad emocional de la historia.

Una recuperación sin prisas

Desde el ictus, José Luis Gil permanece alejado de la vida pública, centrado en una recuperación que su entorno ha definido en varias ocasiones como lenta y compleja. Tras permanecer ingresado 21 días en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid, el actor inició un proceso de rehabilitación que continúa a día de hoy.

Es su hija Irene quien, de forma puntual, comparte actualizaciones sobre su estado. En los últimos meses ha publicado imágenes del actor paseando por Madrid y ha transmitido mensajes de serenidad y esperanza, insistiendo en la importancia de respetar los tiempos y la intimidad de su padre. La familia ha dejado claro que el proceso no tiene plazos cerrados, pero que la estabilidad y el acompañamiento son ahora la prioridad.

Los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre. #ToyStory5, estreno 18 de junio, solo en cines.

El estreno de Toy Story 5 traerá ilusión para los más pequeños y un inevitable punto de nostalgia para quienes crecieron con la saga. Para muchos espectadores, Buzz Lightyear siempre sonará como José Luis Gil. Sin embargo, el guardián espacial inicia ahora una nueva etapa en España con otra voz, aunque con el mismo espíritu aventurero que lo convirtió en leyenda. Porque, más allá de los cambios, la historia continúa hasta el infinito y más allá.