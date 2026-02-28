España

José Luis Gil no estará en ‘Toy Story 5’ tras el ictus: Buzz Lightyear ya tiene nueva voz en España

El actor, que dio vida al icónico guardián espacial durante más de dos décadas, no participará en la nueva entrega al continuar centrado en su recuperación

Guardar
Buzz Lightyear no será la
Buzz Lightyear no será la voz de Buzz Lightyear en la nueva entrega de 'Toy Story'. (Composición fotográfica/Europa Press)

Desde el año 1996, cada vez que Buzz Lightyear proclamaba su inolvidable “Hasta el infinito y más allá” en las salas españolas, lo hacía con la voz inconfundible de José Luis Gil. Su interpretación convirtió al personaje en algo más que un héroe de animación: es parte de la infancia de varias generaciones. Ahora, esa etapa llega a su fin.

El actor no participará en Toy Story 5 por estar recuperándose del ictus isquémico que sufrió en noviembre de 2021. Una ausencia que marca un antes y un después en la versión española de la saga y que ha despertado inevitablemente una ola de comentarios entre los seguidores más fieles.

José Luis Gil fue mucho más que la voz de Buzz Lightyear. Su trayectoria en televisión, teatro y doblaje le convirtió en una de las voces más reconocibles del panorama nacional, pero su trabajo en la franquicia de Pixar quedó grabado en la memoria colectiva. Desde el estreno de la primera entrega en 1995, su tono firme y carismático ayudó a definir la personalidad del guardián espacial en nuestro país.

Escena de la película 'Toy
Escena de la película 'Toy Story'. (Captura de video)

Un relevo inevitable tras su enfermedad

Ante esta nueva entrega, Disney y Pixar han confiado el personaje a Pablo del Hoyo, actor de doblaje con una amplia trayectoria en cine, series y videojuegos. Aunque para el gran público pueda no resultar tan identificable a primera vista, dentro del sector es un profesional consolidado y es, entre otros, la voz de Ben Stiller, Steve Carell o Gregg Germann, ente otros.

El reto no es pequeño. Sustituir una voz tan icónica implica asumir el cariño acumulado durante décadas. Desde la productora aseguran que la esencia del personaje se mantendrá intacta y que el objetivo es respetar el legado construido en las anteriores películas. El resto de protagonistas conservarán sus voces habituales en España, lo que permitirá mantener la continuidad emocional de la historia.

Una recuperación sin prisas

Última foto de José Luis
Última foto de José Luis Gil con su hija Irene (@irenegilmont)

Desde el ictus, José Luis Gil permanece alejado de la vida pública, centrado en una recuperación que su entorno ha definido en varias ocasiones como lenta y compleja. Tras permanecer ingresado 21 días en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid, el actor inició un proceso de rehabilitación que continúa a día de hoy.

Es su hija Irene quien, de forma puntual, comparte actualizaciones sobre su estado. En los últimos meses ha publicado imágenes del actor paseando por Madrid y ha transmitido mensajes de serenidad y esperanza, insistiendo en la importancia de respetar los tiempos y la intimidad de su padre. La familia ha dejado claro que el proceso no tiene plazos cerrados, pero que la estabilidad y el acompañamiento son ahora la prioridad.

Los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre. #ToyStory5, estreno 18 de junio, solo en cines.

El estreno de Toy Story 5 traerá ilusión para los más pequeños y un inevitable punto de nostalgia para quienes crecieron con la saga. Para muchos espectadores, Buzz Lightyear siempre sonará como José Luis Gil. Sin embargo, el guardián espacial inicia ahora una nueva etapa en España con otra voz, aunque con el mismo espíritu aventurero que lo convirtió en leyenda. Porque, más allá de los cambios, la historia continúa hasta el infinito y más allá.

Temas Relacionados

José Luis GilToy Story 5Gente EspañaFamosos EspañaEnfermedades de famososEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Elena Gortari protagoniza una guerra de flamencas: las influencers Natalia Palacios, Marina Barrial y Fabiana Sevillano contraprograman su sorteo

Las creadoras de contenido han preparado sin previo aviso un sorteo muy similar al de Gortari en el Día de Andalucía

Elena Gortari protagoniza una guerra

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex

Los Goya regresan a Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

Con la ocupación hotelera rozando el 100% gracias a las miles de personas que se han trasladado a la capital catalana para el evento, la administración pública espera un retorno de hasta 12 millones

Los Goya regresan a Barcelona:

La izquierda española condena los “ataques unilaterales” de EEUU e Israel contra Irán y la derecha expresa su “admiración” y los ve con “gran esperanza”

El “ataque preventivo” coordinado entre los EEUU e Israel ha suscitado reacciones diversas desde ambos lados del espectro político, entre quienes rechazan la intervención y quienes la celebran

La izquierda española condena los

Así se han repartido las Medallas de Andalucía: de las lágrimas de Eva González y Juanma Moreno a los hijos predilectos Paz Vega y Manuel Carrasco

La presentadora de ‘Las Voz’ acostumbraba a conducir la gala desde 2020, pero al ser premiada ha cedido su testigo a Isabel Jiménez

Así se han repartido las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un experto en incendios forestales

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

ECONOMÍA

Los Goya regresan a Barcelona:

Los Goya regresan a Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

La Justicia condena a una agencia de detectives a indemnizar a una mujer con incapacidad permanente total con 3.000 euros por fotografiarla en su casa

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica