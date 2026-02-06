Patricia Conde regresa a Antena 3 y se pone al límite en ‘El desafío’: “Para mí es el mejor formato que hay ahora mismo en la televisión”

Patricia Conde en la presentación de la nueva edición de 'El Desafío' (EUROPA PRESS).

El desafío continúa arrasando en las noches de lo viernes de Antena 3. El programa, que pone al límite a los rostros más conocidos de la televisión y las redes sociales, tiene entre sus pruebas a Patricia Conde, presentadora y colaboradora, que ha descrito a Infobae las dificultades físicas y emocionales que plantea el programa, al tiempo que reivindica la autenticidad del formato: “El desafío para mí es el mejor formato en la televisión de nuestro país”.

Con una trayectoria reconocida como presentadora y cómica, afronta este reto con una mezcla de sorpresa, inquietud y ganas de superación. “Al principio no me veía para nada. Decía: ‘Es imposible. ¿Cómo voy a hacer yo estas cosas?’”, recuerda sobre cuando recibió la propuesta para unirse al programa.

Conde admite entre risas su reacción inicial: “Yo que no meto la cabeza bajo el agua para que no se pongan las mechas verdes, ¿cómo voy a hacer apnea y esas cosas?”. Asegura que nunca ha sido una persona que entrene fuerza ni que se considerara constante, aunque confiesa que a lo largo de su vida profesional ha habido situaciones en las que se ha sorprendido a sí misma: “Cuando me tiré en paracaídas o cuando apagué un incendio dentro de un simulador en el centro de bomberos de Santillana del Mar. Pensé: ‘Pues sí, parece ser que soy valiente. Venga, chicos, a lo mejor lo hago’”.

Patricia Conde en 'El desafío' (ATRESMEDIA).

El reto físico y mental de ‘El desafío’

Sobre la preparación para el concurso, manifiesta: “Es que no hay otra manera de hacer El desafío. Si no te preparas física y mentalmente, es imposible.” Para la presentadora, superar el reto va más allá del mero entrenamiento en el gimnasio: “No solamente es entrenarte o ejercicios de fuerza... Al final es meditación, focus, dominio de la atención, todo eso que vemos en miles de posts y todas las redes sociales llenas de gente supersabia. Cuando lo haces de forma innata y te sale bien, dices: ‘Anda, que es esto de lo que hablan’”.

Patricia Conde confiesa que encontrar el equilibrio mental y autocontrol ha sido su gran lección en el programa. Además, admite que es mucho más gratificante que la propia competencia: “No compites con los demás, al final es una competición con uno mismo. Cuando metes la cabeza bajo el agua de repente te pasan cientos de pensamientos. Por eso es muy importante el dominio de la atención, porque tienes una oportunidad después de haber estado entrenando durante veinticinco días a dispararle a un objetivo, ¿cómo voy a fallar en el último momento? Si no entreno la atención, estoy muerta”.

Por otro lado, recuerda que la forma física es clave para algunos de los retos más exigentes: “Cuando estoy suspendida en el aire tengo que poner el core duro y tengo que estar fuerte tanto en cuádriceps, como glúteos, y también los brazos para que no me tiemble el pulso y darle al objetivo como si estuviese en una trinchera aérea“. Aunque revela el miedo, “al final te concentras y hay muchos mecanismos y muchas maneras de entrenarlo”.

Patricia Conde en 'El desafío' (ATRESMEDIA).

Su autenticidad en la pequeña pantalla

Comparando con sus anteriores trabajos en televisión, Conde explica: “Para mí El desafío es el mejor formato que hay ahora mismo en la televisión de nuestro país. Y esto lo digo siendo consciente de que Sé lo que hicisteis dejó una huella en mí imborrable, porque yo pensaba que el mejor formato en el que yo había participado era ese".

Subraya que su experiencia en el programa de Atresmedia es totalmente diferente: “Es un formato que no tiene nada que ver con un reality, no tiene nada que ver con un publicity, no tiene nada que ver con un docureality”. Según la presentadora, "El desafío son pruebas llevadas al extremo que te hacen ver que eres más fuerte de lo que crees, que al final somos todos iguales y que no depende ni de la edad que tengas, no depende de tu género, no depende de nada. Solamente depende de que quieras o no".

Y destaca la autenticidad de los sentimientos frente a otros modelos de televisión: “Muchas veces cuando enciendo la tele digo: ‘¡Uf! No me lo creo’. Entonces, estoy deseando encontrar formatos que sean de verdad reales. Que las personas estén sintiendo cosas reales, que son las que atraviesan la pantalla". Y es que, reconoce que su experiencia le ha provocado deformación profesional: “Es que para eso me veo una ficción maravillosa”.

De hecho, confiesa a Infobae algunas situaciones incómodas a las que se ha tenido que enfrentar en otros programas: “Alguna vez me han dicho: ‘Pregúntale a esta chica no sé qué’. Y a mí no me apetecía hacerlo. Pero me decían: ‘Sí, porque soy el director’. Yo era muy joven, tendría veintidós años o veintitrés, y decía: ‘No entiendo este formato. Es que yo preguntándole esto a esta chica, le estoy haciendo daño, seguramente’. Ahí vi que no podía hacer cierto tipo de programa”.

Patricia Conde en la presentación de la nueva edición de 'El Desafío' (EUROPA PRESS).

Una experiencia que va más allá

En cuanto al ambiente entre los concursantes, Conde lo valora positivamente: “Todos nos llevamos superbién, somos muy diferentes. Pensamos de maneras muy diferentes y sí, es verdad que cada uno se enfrentaba de una manera diferente al jurado”. Y es que las puntuaciones siempre han dado mucho que hablar: “A mí me han dado en algunas ocasiones buenas puntuaciones y en otras malas puntuaciones. Y cuando te tienen que quedar los tres unos, pues yo lo acepto y además pienso: ‘No es la puntuación que yo esperaba, pero quizás era la que merezco’. Yo no soy ni mejor ni peor, pero ellos han podido haber hecho muy bien sus pruebas y el jurado tendrá que evaluar de alguna manera”.

Patricia Conde insiste en que el objetivo va más allá de la calificación: “No estoy en El desafío pensando en las puntuaciones. Yo creo que eso nos ha quitado también bastante estrés de la cabeza. A nosotros nos bastaba con sacar adelante la prueba y terminarla y decir: ‘Lo he superado. Yo ya he ganado’”.