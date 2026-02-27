España

La infanta Sofía toma protagonismo en la agenda de Casa Real con un nuevo rol en el que se reencontrará con María Ocaña, la exsecretaria de la reina Letizia

En verano, la hija de los reyes se estrenará como presidenta de honor del programa Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja

La infanta Sofía, en imagen
La infanta Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

La infanta Sofía será la presidenta de honor del programa Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, un nuevo hito en su progresiva incorporación a las tareas institucionales de la Corona. Con 18 años recién cumplidos y cursando actualmente Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa, la hija menor de los reyes ha intensificado notablemente su presencia en la agenda oficial.

La elección de Portugal para cursar estudios superiores respondía precisamente a la necesidad de mantener una cercanía geográfica con España que le permitiera asumir responsabilidades institucionales sin desatender su formación. Según ABC, esta presidencia de honor se formalizará antes del verano, durante una jornada especial de entrega de ayudas vinculada al 150 aniversario de la Fundación Ibercaja.

La propia infanta Sofía ha ido incrementando su implicación en actos oficiales desde su llegada a la mayoría de edad. Uno de los episodios recientes más significativos de la actividad de Sofía ha sido su primer acto en solitario: la visita al centro de cría y adiestramiento de perros guía de la ONCE en Boadilla del Monte, donde la infanta se mostró cercana y accesible junto a los cachorros en formación. La actividad de la infanta en este centro retoma el vínculo iniciado por su abuela, la reina Sofía, quien fue responsable de la inauguración de las instalaciones en 1999.

La Infanta Sofía ha visitado las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), donde ha conocido de cerca el proceso de cría y adiestramiento de estos animales de asistencia, desde los cachorros recién nacidos hasta los perros listos para ayudar a personas con discapacidad visual.

La presidencia de la infanta Sofía

El papel de presidencia de honor que ahora asume coincide con el aniversario de la Fundación Ibercaja y se enmarca en la estrategia de la Corona de vincularse de forma activa a la promoción educativa y al reconocimiento social a los profesores. La iniciativa Docentes Referentes persigue la identificación y puesta en valor de aquellos profesionales que contribuyen a transformar el sistema educativo, con una especial atención al impulso de la innovación y la excelencia metodológica en las aulas españolas.

Desde que la infanta Sofía terminó el bachillerato en Gales y accedió a la universidad, ha asumido progresivamente más compromisos de índole oficial. En los últimos premios princesa de Girona, si bien la protagonista indiscutible fue la princesa Leonor, Sofía mantuvo una actitud activa, evitando quedar relegada a un papel secundario e implicándose en el desarrollo del programa.

Su reencuentro con María Ocaña

María Ocaña y la reina
María Ocaña y la reina Letizia (Europa Press)

El Comité de Expertos, que supervisa este programa, está presidido por María Ocaña, una figura de confianza para la Casa Real y exsecretaria de la reina Letizia. Según han puntualizado desde la Fundación Ibercaja en su comunicado oficial, el nombramiento de la infanta constituye “un gesto inequívoco de confianza y respeto hacia la labor docente y su compromiso con la educación”.

La salida reciente de María Ocaña de su puesto, tras 14 meses de servicio y haber sido sustituida por María Carazo en septiembre, coincide temporalmente con el anuncio de esta nueva responsabilidad para la infanta. Aunque la marcha de Ocaña fue sentida especialmente por la reina, el vínculo entre la Casa Real y los gestores del proyecto se mantiene intacto, reflejando la consolidación del papel institucional de la infanta Sofía dentro y fuera del ámbito familiar.

