La historia de amor de Rigoberta Bandini, presentadora de los Goya 2026: de su boda oficiada por Ada Colau al papel fundamental de su marido en sus conciertos

Rigoberta Bandini y Esteban Navarro, su marido, en imagen de archivo (Europa Press)

El próximo 28 de febrero, Rigoberta Bandini debutará como presentadora de la 40ª gala de los Premios Goya, asumiendo el rol principal junto al actor Luis Tosar. La artista, cuyo nombre real es Paula Ribó, ha señalado la importancia de evitar “improvisar demasiado” en la ceremonia. Este salto al frente del espectáculo supone una nueva etapa en la carrera de la catalana, que es una de las grandes voces del indie español y llegó al mainstream con el Benidorm Fest y la canción Ay, mamá.

La trayectoria de Rigoberta Bandini antes de alcanzar el estrellato de cara al público estaba marcada por el doblaje, dando voz a personajes como Caillou, la princesa Mérida en Brave o la protagonista de El viaje de Chihiro. Su reciente Goya a Mejor Canción Original por Solo quiero amor para la cinta Te estoy amando locamente ha reforzado el vínculo de la cantante con la industria del cine, a quien dejó uno de los grandes momentos de la gala en 2025 con su interpretación de El amor de Massiel.

Rigoberta Bandini quiso dedicar su galardón a la comunidad LGTBIQ+: “La escribí pensando en ellas y en ellos”. También tuvo palabras emotivas para su marido, el humorista Esteban Navarro: “Gracias Esteban en especial por encargarte de levantar mi luz cada día, por ser el mejor padre del mundo, por dar tanto amor a nuestro proyecto de familia y musical. Muchísimas gracias, te quiero mucho”.

'Yo solo quiero amor', compuesta e interpretada por Rigoberta Bandini para la banda sonora de la película 'Te estoy amando locamente', ha sido la ganadora del Goya a Mejor Canción Original de 2023. Es la primera vez que la catalana Paula Ribó, de 33 años, era nominada a los Goya y lo ha ganado con esta canción creada específicamente para la ópera prima del malagueño Alejandro Marín, que también interpreta. EFE.

La familia de Rigoberta Bandini

La historia personal y profesional de Rigoberta Bandini y Esteban Navarro ha estado entrelazada desde su inicio. Ambos comenzaron a salir en 2019, cuando la artista ya había iniciado su camino musical. Desde entonces, han compartido proyectos y escenarios. Navarro, conocido también como la mitad del dúo cómico Venga Monjas, acompaña a Rigoberta Bandini en todos sus conciertos como parte fundamental de su identidad artísitca.

La vinculación artística de la familia ha resultado fundamental en el despegue de Rigoberta Bandini. En el Benidorm Fest, además de su marido también subieron al escenario otros familiares: la prima pequeña de la cantante, Belén Barenys, y el primo Juan Barenys. Esteban Navarro, además de participar sobre el escenario y formar parte indispensable de la banda que acompaña a la cantante, compuso junto a Bandini y el músico Steffano Macarronne tanto el tema Ay, mamá como otros muchos, asumiendo también los arreglos.

Por su parte, Belén Barenys aportaba la segunda voz en el mismo tema, además de ser una presencia constante en los directos de sus conciertos. Juan Barenys, hermano de Belén y pianista de profesión, se encaraba de la percusión durante los espectáculos, cediendo el piano a Navarro. Esteban y Belén se mantienen en el proyecto, pero Juan ya ha tomado otro camino alejado de los focos y al margen del éxito de su prima.

Rigoberta Bandini con sus primos y su marido en el Benidorm Fest (RTVE)

El romance de Rigoberta Bandini y Esteban Navarro

El entorno familiar no solo se ha reflejado en la música, sino también en momentos personales clave. La consolidación de la pareja se produjo tras un viaje al sur de Francia, donde, según relató Bandini en la revista Traveler, una cena en el restaurante La Diligence de Montpellier “marcó nuestra vida para siempre”: "Me quedé embarazada al mes siguiente, Rigoberta comenzó a ser una realidad... Fue todo muy fuerte, muy mágico. En esa cena se proyectó toda la abundancia que vendría después no solo profesional, también de amor, de familia".

Ya asentados como familia, Rigoberta Bandini y Esteban Navarro decidieron casarse en 2023 en la Casa de la Ciudad de Barcelona, en una ceremonia oficiada por Ada Colau, por entonces alcaldesa de la ciudad. La celebración posterior, tres semanas después, dio lugar a una fiesta en la que Bandini sorprendió al cantar sus propios votos nupciales. En un vídeo que se viralizó, la artista le dedicó a su marido: “Nos fuimos acercando, sabíamos que un día quizás podría pasarnos y sin dudar tú eres para mí un forever crush”.

Rigoberta Bandini en su boda con Esteban Navarro (Instagram)

Nico, el hijo de Rigoberta Bandini

La maternidad ha ocupado un lugar central en la obra de Ribó, especialmente tras el nacimiento de su hijo Nico, fruto de su relación con Navarro. Sin embargo, la experiencia no estuvo exenta de dificultades. “Siempre había querido ser madre, pero estaba cagada porque Rigoberta estaba en el cajón. Y te meten tantos miedos, que me alegro que esto esté funcionando”, se sinceró a Vogue.

“Ojalá haya chicas de generaciones más jóvenes a la mía que vean que se puede, que puedes tener un hijo y seguir. Sin ser Beyoncé, como una persona normal”, añadió. Sobre el parto, la artista narró la dureza de las horas previas al nacimiento y lo traumático de la experiencia: “30 horas dilatando, no dilataba ni a leches, me rompieron la bolsa con un daño horroroso”.