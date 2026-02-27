España

El momento perfecto para plantar este árbol en tu jardín: la fruta para los principiantes que asegura cosechas fáciles y abundantes

Transformar un pequeño espacio del jardín permite disfrutar cada verano de fruta fresca con mínimos cuidados

Guardar
Grosellero negro (Wikipedia)
Grosellero negro (Wikipedia)

Convertir un rincón poco aprovechado del jardín en una fuente de fruta fresca resulta sencillo con la plantación del grosellero negro, un arbusto conocido por su resistencia y facilidad de cultivo. Esta especie se adapta bien a quienes empiezan en la jardinería, ya que soporta bajas temperaturas y produce frutos generosos desde los primeros años.

El mejor momento para plantar este arbusto ocurre entre mediados de febrero y principios de marzo. Sembrar en estas fechas permite que las raíces desarrollen un sistema robusto antes del aumento de las temperaturas. Si la plantación se retrasa hasta abril, la brotación ya habrá empezado y la energía de la planta se orienta al crecimiento de ramas y hojas, lo que puede debilitar el arbusto a largo plazo.

El grosellero negro apenas exige cuidados, por lo que resulta ideal para principiantes. No necesita injertos ni riego diario. Basta con una plantación adecuada, un buen mantillo y podas ligeras en invierno para asegurar su vitalidad. Desde el segundo año, la planta produce bayas oscuras y brillantes durante el verano, sin requerir la renovación del ejemplar.

Raíz desnuda y suelo fresco

Para un crecimiento vigoroso, conviene elegir plantas a raíz desnuda, que se encuentran en viveros desde noviembre hasta marzo. Estas permiten que las raíces se expandan sin restricciones, lo que facilita la adaptación y el desarrollo en el terreno. El sitio ideal debe recibir sol directo o tener sombra parcial, y contar con un suelo fresco, libre de sequedad extrema.

El proceso de siembra es sencillo. Se recomienda cavar un hoyo de unos 40 centímetros de ancho y profundidad, aflojar el fondo y mezclar la tierra extraída con aproximadamente 10 litros de compost o estiércol bien descompuesto. Si las raíces se ven secas, es útil sumergirlas en agua media hora antes de plantar.

Las raíces deben quedar bien extendidas y el cuello de la planta debe situarse a nivel del suelo o ligeramente por debajo, hasta tres centímetros, para favorecer nuevos brotes. Tras rellenar y compactar la tierra con suavidad, se riega con al menos 10 litros de agua, incluso si el suelo ya está húmedo. Una capa de mantillo de cinco a ocho centímetros ayuda a conservar la humedad, dejando siempre un pequeño espacio libre alrededor del tallo.

Qué beneficios nutricionales y saludables
Qué beneficios nutricionales y saludables tienen las grosellas negras (Pixabay)

Después de plantar, aunque el crecimiento exterior es discreto, las raíces se expanden activamente bajo tierra. Esto permite que la planta absorba nutrientes con eficiencia cuando la savia comienza a circular durante la primavera, lo que la prepara para nutrir hojas nuevas y futuros racimos de frutos.

El grosellero negro requiere poco mantenimiento a largo plazo. Un suelo rico y cubierto por mantillo favorece su desarrollo, aunque la especie tolera breves periodos de sequía si el sustrato cuenta con una cobertura adecuada. Durante los primeros años, el riego semanal de entre 10 y 15 litros por planta solo resulta imprescindible en veranos secos. Superada esta etapa, basta con regar si ocurren olas de calor.

Cosechas generosas con cuidados mínimos

La renovación anual del mantillo y el aporte de entre tres y cinco litros de compost al final del invierno mantienen la fertilidad del suelo y aseguran cosechas abundantes. La poda tampoco exige experiencia previa. Es suficiente cortar cada invierno las ramas viejas, que superan los tres o cuatro años y presentan un tono oscuro y aspecto rígido. Esto favorece la presencia de tallos jóvenes, responsables de la mayor producción de frutos. Si el arbusto se vuelve demasiado denso, conviene quitar una o dos ramas adicionales para mejorar la entrada de luz.

En condiciones favorables, el grosellero negro inicia la producción desde el segundo año. En las primeras cosechas, la cantidad de frutos suele ser modesta; a partir del cuarto o quinto año, cada planta rinde entre tres y cinco kilos de bayas por verano. Tres arbustos bien separados pueden sumar hasta 10 kilos anuales, una cantidad notable en comparación con el precio de la fruta en comercios.

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Las bayas de grosellero negro sobresalen por su contenido en vitamina C y aroma intenso. Se consumen frescas, se emplean en recetas o se conservan en mermelada. Para esta preparación se usan un kilo de grosellas limpias, 800 gramos de azúcar y el jugo de un limón, cocinando hasta alcanzar la textura deseada. También es posible congelar las bayas en una bandeja antes de guardarlas en bolsas, para añadirse posteriormente a yogures o postres.

Dedicar una franja del jardín a tres arbustos de grosella negra transforma ese espacio en una fuente estable de fruta saludable, accesible incluso a quienes no tienen experiencia en jardinería. Plantar al final del invierno garantiza el éxito y la disponibilidad de bayas frescas durante años.

Temas Relacionados

Frutas y VerdurasVegetalesConsumo de AguaJardínEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘La pequeña Suiza’ catalana: el pueblo donde se fabrican las galletas más antiguas de España y que cuenta con un monasterio del siglo X

Entre montañas y ríos, este enclave pirenaico fusiona patrimonio medieval y una reconocida herencia repostera familiar

‘La pequeña Suiza’ catalana: el

Cómo está el euro frente al dólar este 27 de febrero

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cómo está el euro frente

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

El emérito, residente en Abu Dabi desde 2020, ha regresado en varias ocasiones a Sanxenxo sin recuperar su residencia permanente

Los documentos desclasificados del 23F

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

“Queremos arrinconar al sector sindical de la Policía próximo a Vox que en ningún momento está hablando de derechos fundamentales”, aseguran desde el Sindicato Reformista de la Policía

Un grupo de policías nacionales

Última tregua para los hipotecados: el euríbor cae al 2,22% en febrero y baja 200 € de media las cuotas anuales antes de su subida en primavera

Los que tengan revisión semestral volverán a experimentar subidas de unos 10 euros al mes y los que estén pensando en contratar una hipoteca fija deben “darse prisa” porque se van a encarecer

Última tregua para los hipotecados:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los documentos desclasificados del 23F

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

La empresa de seguridad de la exconcejala del PP sigue engordando sus cuentas gracias a los contratos de Madrid: 10,8 millones para vigilar pisos protegidos y 968.000 euros para los centros deportivos

Arranca la campaña en Castilla y León: el PSOE busca un cambio de tornas y el PP no complicarse su futuro con un Vox catapultado

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

ECONOMÍA

Última tregua para los hipotecados:

Última tregua para los hipotecados: el euríbor cae al 2,22% en febrero y baja 200 € de media las cuotas anuales antes de su subida en primavera

Dónde estudias importa cada vez más: las universidades públicas con mayor empleabilidad y salarios se concentran en Madrid y Cataluña

La regulación del alquiler de temporada para ayudar a los estudiantes fracasa en el Congreso: PP, Vox y Junts votan en contra

Líderes globales abordan en el Digital Summit Latam 2026 los retos de la transformación digital y la IA: “Europa y América Latina deben jugar un papel protagónico”

Muere su padre y nadie coge el teléfono en la aseguradora, lo denuncia y le indemnizan con 4.000 euros, lo que costó el entierro

DEPORTES

Futbolistas en activo con acciones

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions