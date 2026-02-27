España

Dani Martínez se queda a cuadros con la merienda de la infancia de Pablo Motos: “¿Pero eso era la posguerra?”

El humorista visitó ‘El Hormiguero’ para presentar su espectáculo ‘Remember’ y acabó protagonizando uno de los momentos más surrealistas de la noche

Dani Martínez y Pablo Motos
Dani Martínez y Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Flickr)

La nostalgia fue la gran protagonista en la última entrega de febrero de El Hormiguero. Dani Martínez se sentó junto a Pablo Motos para presentar su nuevo espectáculo, Remember, un show que viaja al pasado para reivindicar todo aquello que “lo petaba” en los 90 y que hoy muchos han olvidado. Lo que nadie esperaba es que el momento más comentado de la noche no tuviera que ver con series míticas ni canciones de verbena, sino con una merienda infantil que dejó al cómico leonés completamente descolocado.

Dani llegó al plató dispuesto a activar el botón de la nostalgia. Explicó que Remember arranca en el año 2050, en un futuro en el que la sociedad ha olvidado referentes culturales que antes eran imprescindibles. “Empieza con un vídeo donde sale una persona que no puedo mencionar… pero es Flo”, bromeó en referencia a su amigo y compañero. En esa ficción futurista, recibe la misión de regresar al pasado para recordarle al público todo aquello que marcó una generación.

El viaje no se hace en un DeLorean, “no hay presupuesto para tanto”, contó divertido, pero sí en clave de “macroverbena teatral”. Porque, como quiso dejar claro, no se trata de un monólogo al uso, sino de una experiencia colectiva en la que el público canta, grita y revive momentos icónicos de su adolescencia.

Series míticas, chuches noventeras… y una confesión inesperada

Durante la entrevista, Dani Martínez fue soltando pinceladas de lo que el espectador puede encontrar en Remember: chucherías que ya no existen, sintonías que siguen grabadas a fuego en la memoria y cabeceras de series que levantan al patio de butacas. Según contó, los mayores gritos llegan cuando suenan títulos como El equipo A, Compañeros o Sensación de vivir.

La conversación derivó inevitablemente hacia los años 90 y ahí llegó otra revelación inesperada. Pablo Motos quiso saber cuál era la serie favorita de Dani en aquella época y el humorista no dudó en sincerarse: “La gente va a pensar que soy raro, pero estoy volviendo a ver Al salir de clase desde el primer capítulo”. De hecho, confesó que iba ya por el episodio 49 y que, antes de acudir al programa, se había visto un par más.

Pero el clímax cómico de la noche llegó cuando Motos quiso saber cuál era la merienda típica de su invitado. Dani respondió con orgullo que la suya era “la típica merienda leonesa”, sin demasiadas excentricidades. Entonces el presentador, natural de Requena, soltó una bomba gastronómica: en su casa le daban “pan, vino y azúcar”.

La reacción de Dani fue inmediata. “¿Perdona? ¿Eso era la posguerra?”, exclamó entre risas, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. El asombro fue a más cuando Motos precisó que tenía apenas ocho años cuando tomaba aquello. “¿Y asuntos sociales dónde estaban?”, remató Martínez, provocando las carcajadas del público.

Un show para reírse y volver a la infancia

Dani Martínez dejó claro que Remember no solo es un espectáculo para mirar atrás, sino para celebrar todo lo que fuimos. Y, visto lo visto en el plató, también para echarse unas carcajadas al recordar aquellas costumbres que hoy parecen imposibles.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

