Adrián Palomino, el buceador español en coma en Tailandia, vuelve a España “gracias a la movilización ciudadana”

El buceador Adrián Palomino Plaza con su madre. (Gofundme)

Los allegados de Adrián Palomino, español de 39 años que quedó en coma tras un accidente en Tailandia, han confirmado que el buceador ha sido repatriado con éxito y ya ha llegado a Madrid. Mikel Martínez González, amigo del paciente y portavoz oficial ante los medios, ha agradecido la “movilización ciudadana extraordinaria” que ha hecho posible su traslado en un avión medicalizado y un equipo sanitario especializado. “Adrián sigue en coma, pero su estado de salud es estable”, ha puntualizado en un comunicado.

A principios del mes de febrero, Palomino se encontraba de permiso en la isla de Phuket, donde trabajaba en barcos de buceo. El español tuvo un accidente de moto que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo y diversas facturas, tras lo cual quedó en estado de coma. Palomino fue ingresado en la UCI del hospiutal de Phuket, donde los médicos esperaban que despertase en pocos días. Sin embargo, tras dejar un tiempo de espera, el hombre no lograba recuperar la consciencia. Es entonces cuando la familia empieza a movilizarse para lograr repatriarlo.

Palomino no tenía seguro privado suficiente para cubrir el tratamiento ni la repatriación, por lo que la familia no podía afrontar las facturas y los costes del traslado. Por ello, su hermana Elena empezó una campaña de recaudación en línea a través de la plataforma GoFundMe, con el objetivo de conseguir 260.000 euros. El dinero cubriría los gastos de su estancia y tratamiento en el hospital tailandés, así como el vuelo de vuelta a España en un avión medicalizado. En menos de tres días, lograron su objetivo.

“La respuesta fue extraordinaria y absolutamente decisiva”, ha valorado este viernes Martínez. “La ayuda popular ha hecho posible activar una repatriación medicalizada de extrema complejidad, con avión UCI y equipo sanitario especializado. Sin esa movilización colectiva, traer a Adrián de vuelta habría sido inviable”, ha asegurado el amigo de Palomino.

Adrián se recuperará en Madrid: “Sigue en coma, pero estable”

El allegado de Palomino ha explicado que, tras cumplir su objetivo de repatriar a Adrián a casa, comienza “una etapa médica larga y delicada”, que se centra “únicamente” en la recuperación del buceador. “Pedimos respeto, prudencia y comprensión para preservar la intimidad de Adrián y de su famlia en este momento”, ha solicitado en su escrito.

Martínez ha querido agradecer a los medios de comunicación y a las personas que donaron y difundieron su campaña de recaudación por hacer posible que Palomino regresase a casa. La totalidad de los donativos recaudados a través de GoFundMe se entregaron directamente desde la plataforma a la Fundación Ángel Nieto, organización encargada de gestionar el dinero para la repatriación y los cuidados del enfermo.

Cerrado este proceso, Martínez ha agradecido a todos aquellos que “sin concoer personalmente a Adrián, decidieron implicarse” para intentar salvarle la vida. La familia mantiene abierta la opción de donaciones “para aquellas perosnas o entidades que deseen seguir colaborando en la recuperación de Adrián”. Aquellos interesados, pueden realizar sus aportaciones a través de la Fundación Ángel Nieto, con el concepto Donativo Adrián Palomino. El dinero recaudado en esta ocasión se destinará a cubrir los gastos derivados de su tratamiento y proceso de rehabilitación. “Cerramos este proceso con emoción y con una convicción profunda, cuando la sociedad se une desde la empatía y la solidaridad, ocurren cosas extraordinarias”,concluye.