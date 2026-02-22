La familia del español en coma tras un accidente en Tailandia ya tiene fondos para volar a España: “La respuesta solidaria ha superado cualquier expectativa”

El buceador Adrián Palomino Plaza con su madre. (Gofundme)

La familia de Adrián Palomino, un español de 39 años ingresado en coma en la UCI de un hospital en Phuket, (Tailandia), ha conseguido reunir los fondos necesarios para repatriarlo, tras una campaña de recaudación que ha superado el objetivo inicial de 260.000 euros en solo tres días. Gracias a estas aportaciones y a la rápida movilización social, han podido contratar un avión medicalizado que permitirá el regreso de Adrián a España y hacer frente a las facturas.

El 9 de febrero, mientras Adrián se encontraba de permiso en la isla de Phuket en la que trabajaba en barcos de buceo, tuvo un accidente en moto que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo y diversas fracturas que le mantienen en estado de coma. En un principio, su familia decidió no trasladarle porque los médicos les aseguraron que despertaría del coma pero, tras una espera de varios días en los que Adrián no ha despertado, decicieron que lo más conveniente era regresar a España, pero no podían afrontar el las facturas y el traslado.

Su hermana Elena abrió una campaña de recaudación en la plataforma GoFundme para conseguir 260.000 euros para pagar los gastos de su estancia y tratamiento en el hospital tailandes así como la repatriación en un avión medicalizado. La española señalaba que adrían tenía “todos sus seguros laborales en regla, pero no contaba con un seguro privado de viaje que cubriera una situación de esta magnitud”. Así, en menos de tres días han conseguido el dinero que necesitaban y ya pueden inciar los trámites para volver a España.

Mikel, el portavoz de la familiar, ha subrayado el “agradecimiento profundo” de la familia por la difusión y la colaboración ciudadana. En un comunicado, Mikel dice que “la respuesta ha sido emocionante y demuestra la enorme red de cariño que existe alrededor de Adrián y su familia”. “Nos sentimos profundamente agradecidos, emocionados y eternamente en deuda con cada persona que ha contribuido. La respuesta solidaria ha superado cualquier expectativa y ha demostrado, una vez más, la fuerza de la movilización colectiva cuando más se necesita", ha insistido.

200.000 euros para volver a España

Los fondos reunidos permitirán cubrir el coste global del proceso, incluyendo los “200.000 euros de gastos de repatriación”, según ha detallado Mikel. El desplazamiento requiere un avión sanitario equipado con soporte vital avanzado y una unidad médica especializada debido a la gravedad del estado clínico del paciente. El portavoz familiar ha recalcado que “hemos querido ser transparentes desde el primer momento, ya que la familia no dispone de los medios para traerle”.

En la actualidad, los trámites técnicos, sanitarios y administrativos necesarios para garantizar el traslado se encuentran en fase final, con el objetivo de asegurar todas las garantías médicas y de seguridad. “Por motivos de confidencialidad y para proteger la estabilidad del procedimiento, no se facilitarán detalles operativos específicos. No obstante, podemos confirmar que la repatriación está cerrada y organizada. Si la situación clínica de Adrián se mantiene estable, el traslado se realizará en los próximos días”, ha añadido el portavoz.

La gestión económica y estructural de la operación se está llevando a cabo a través de la Fundación ángel Nieto. La familia ha explicado que una vez que Adrián llegue a España y la repatriación se haya completado, informarán a los medios de comunicación sobre los avances de la operativa en coordinación con la Fundación, para asegurar rigor y coherencia y mantener el respeto a la situación médica y familiar.