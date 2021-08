Los hijos de Ángel Nieto se acuerdan de él en un día especialmente triste

01-01-1970 ÁNGEL NIETO, SU VIDA EN IMAGENES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 3 (CHANCE)



Cuatro años después de la triste pérdida de Ángel Nieto, sus hijos lo recuerdan con mensajes llenos de cariño y nostalgia. Como no podía ser de otra forma los familiares y amigos más cercanos no se han olvidado del piloto en un día especialmente triste para todos.Siempre muy presente en la vida de todos los que lo conocían debido a su alegría y vitalidad, las redes sociales se han llenado de mensajes en los que no han faltado las muestras de cariño hacia él. "Hace ya 4 años que nos dejaste, pero los momentos que vivimos juntos son inolvidables, como tu recuerdo ese que siempre estará entre nosotros!" ha escrito su hijo Pablo Nieto junto a una fotografía de lo más divertida.Por su parte el pequeño de la familia, Hugo Nieto, ha querido recordar a su padre con una fotografía del álbum familiar en la que aparece junto a sus padres. Junto a la instantánea unas bonitas palabras dedicadas a su padre. "Te fuiste demasiado pronto y dejaste un vacío muy grande en la vida de muchas personas... Pero la vida sigue y aunque siempre sueño con como hubiese sido tenerte mas tiempo a mi lado, tu fuiste el mejor ejemplo para enseñarme que pase lo que pase hay que vivir al máximo y siempre tener ilusiones" ha escrito el joven.Siempre muy cerca de cada paso que daba su tío, también Fonsi Nieto ha querido tener unas bonitas palabras para él demostrando la maravillosa relación que existía entre ellos. " La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre estaré contigo".