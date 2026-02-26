España

Un estudio encuentra microplásticos en los tumores de nueve de cada diez pacientes de cáncer de próstata

Investigadores de la NYU pretender ahora entender el vínculo real entre los pequeños plásticos y el desarrollo de la enfermedad

Un paciente de cáncer de próstata acude al urólogo (Shutterstock)

Un nuevo estudio ha encendido las alarmas sobre un enemigo invisible que podría estar infiltrándose en uno de los órganos más sensibles del cuerpo masculino. Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York Langone Health ha encontrado pequeños fragmentos de plástico en nueve de cada diez pacientes con cáncer de próstata analizados, y en concentraciones significativamente más altas dentro de los tumores que en el tejido prostático sano circundante.

La investigación, liderada por especialistas de su Centro Oncológico Perlmutter y del Centro para la Investigación de Riesgos Ambientales, ha explorado el posible papel de la exposición a microplásticos en el desarrollo del cáncer de próstata, el tipo de cáncer más frecuente entre los hombres, según la Sociedad Española de Oncología (SEOM).

Los microplásticos son partículas diminutas derivadas de la degradación de envases de alimentos, cosméticos y otros productos cotidianos y, desde hace años, se sabe que pueden ingresar al organismo por ingestión, inhalación o absorción cutánea. Investigaciones previas ya habían detectado su presencia en prácticamente todos los órganos humanos, así como en fluidos corporales e incluso en la placenta. Sin embargo, su impacto directo en la salud humana seguía siendo un territorio poco explorado.

Microplásticos en el 90% de tumores analizados

En este estudio piloto, los científicos analizaron muestras de tejido de 10 pacientes sometidos a cirugía para extirpar la próstata. Los resultados mostraron partículas plásticas en el 90% de los tumores examinados y en el 70% de las muestras benignas. Más aún, el tejido canceroso contenía, en promedio, 2,5 veces más plástico que el tejido sano: alrededor de 40 microgramos por gramo frente a 16 microgramos por gramo.

“Nuestro estudio piloto proporciona evidencia importante de que la exposición a microplásticos puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata”, afirmó la doctora Stacy Loeb, autora principal del trabajo y profesora en la Facultad de Medicina Grossman de la universidad neoyorquina.

El equipo presentó los hallazgos el 26 de febrero durante el Simposio de Cánceres Genitourinarios de la American Society of Clinical Oncology. Según los investigadores, se trata de la primera evaluación occidental que compara directamente los niveles de microplásticos en tumores prostáticos con los presentes en tejido no canceroso del mismo órgano.

Para evitar la contaminación de las muestras los científicos reemplazaron herramientas convencionales por instrumentos de aluminio, algodón y otros materiales no plásticos. Además, procesaron los tejidos en salas limpias especialmente diseñadas para el análisis de microplásticos. Posteriormente, utilizaron equipos especializados para identificar no solo la cantidad de partículas presentes, sino también su composición química y estructura, centrándose en 12 de los tipos de polímeros más comunes.

Aunque el estudio es pequeño y sus autores subrayan la necesidad de ampliar la muestra para confirmar los resultados, las cifras resultan inquietantes. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida.

El vínculo entre los plásticos y el cáncer de próstata

Los investigadores planean ahora profundizar en el mecanismo biológico detrás de esta posible asociación. Una hipótesis es que los microplásticos puedan desencadenar una respuesta inmunitaria exagerada (inflamación crónica) en el tejido prostático. Con el tiempo, esa inflamación podría dañar las células y provocar alteraciones genéticas que favorezcan la aparición de tumores.

“Al descubrir otra posible preocupación para la salud asociada al plástico, nuestros hallazgos refuerzan la necesidad de regulaciones más estrictas que limiten la exposición pública a estas sustancias omnipresentes”, concluye Vittorio Albergamo, autor senior del estudio.

