El velatorio de Antonio Tejero, limitado a sus familiares pese al gran interés mediático: el último adiós al golpista en Xàtiva

Ni la prensa ni los curiosos han podido acceder a la sala 3 del tanatorio Servisa en Xàtiva, donde se encuentran sus restos mortales

Coronas de flores llegan al Tanatorio de Xátiva donde se encuentran los restos mortales de Antonio Tejero (EFE)

El velatorio de Antonio Tejero, ex teniente coronel conocido por su papel en el intento de golpe de Estado del 23F, ha provocado este jueves una gran expectación mediática en el tanatorio de Xàtiva, en Valencia. La capilla ardiente, ubicada en la sala 3 del tanatorio Servisa, ha sido escenario de una significativa concentración de medios de comunicación, aunque el acceso se ha limitado estrictamente a los familiares directos y algunas personas del círculo íntimo.

Pese a este carácter reservado, el tanatorio ha experimentado momentos de interés entre los viandantes y curiosos, algunos de los cuales han intentado sin éxito acceder al interior, según recoge EFE. Los restos mortales de Tejero, fallecido este miércoles en Alzira a los 93 años, han permanecido custodiados en la citada sala a la espera del funeral, que está previsto para las 19:00 horas en otro tanatorio de la zona, según se indica en el cartel de la entrada.

El mismo anuncio señala que Tejero “falleció en paz” e invita a una oración por su alma. Durante la mañana, los hijos, entre ellos su hijo sacerdote Ramón, y los nietos del exmilitar han evitado hacer declaraciones a los numerosos periodistas congregados en las inmediaciones, manteniendo la privacidad propia del entorno familiar.

La revelación de detalles inéditos sobre la intentona golpista, incluyendo el papel del rey Juan Carlos, la implicación de miembros de la inteligencia y los planes para controlar la televisión pública.

Los asistentes al velatorio de Tejero

La presencia, en el exterior, de una decena de cámaras de televisión ha llamado la atención de varios peatones, que han preguntado a los periodistas por el motivo de la cobertura y no han tardado en descubrir la identidad del fallecido. Durante la jornada, se han producido varios intentos de acceso por parte de personas ajenas al núcleo familiar, aunque el personal de seguridad que custodiaba el acceso ha indicado de manera clara que la entrada estaba restringida únicamente a familiares.

Entre quienes han acudido a mostrar sus respetos se encontraba el empresario Francisco Ramírez, quien ha manifestado que había ido al tanatorio “a despedir a un amigo”. Otra persona que ha acompañado a la familia ha relatado a la salida que todos eran conscientes de lo próximo del desenlace, ha desvelado que Tejero desconocía los acontecimientos recientes.

Un tanatorio de Xàtiva acoge la capilla ardiente de Tejero (EFE)

Las reacciones a la muerte de Tejero

Por su parte, la hija ha asegurado que Tejero ya se ha reunido con su esposa, fallecida años atrás, “y eso es lo importante”. También han destacado las voces entre quienes consideran a Tejero una figura perteneciente a “la historia de España”, y otros que han expresado, respecto al exmilitar, que era “lo mejor” y que fue “traicionado”. Una mujer ha afirmado que espera “ver en el cielo” a Tejero.

Durante las horas de la mañana, la concurrida rotonda situada junto al tanatorio en la entrada de Xàtiva ha sido testigo de diversas reacciones espontáneas: ocupantes de vehículos han grabado la imagen de las cámaras apostadas con sus teléfonos móviles, y se han escuchado gritos como “fascistas” desde un coche, un “viva Tejero” emitido por un ciclista, un “viva Franco” desde otro vehículo y un insulto dirigido al presidente Pedro Sánchez.

Las coronas de flores llegan al tanatorio

Un tanatorio de Xàtiva acoge la capilla ardiente de Tejero (EFE)

A lo largo del mediodía, se han entregado varios arreglos y coronas de flores en el tanatorio. Dos centros de flores blancas han llegado en representación de los amigos de su hijo Antonio, según la cinta adjunta, y del Club Náutico de Torre del Mar, localidad de Málaga frecuentada en su día por Tejero, donde está previsto el traslado de sus cenizas.

Asimismo, la parroquia Virgen Madre de Marbella, donde ejerce como párroco su hijo Ramón, ha enviado una corona, a la que se han sumado flores remitidas por familiares y círculos cercanos del fallecido y de sus nietos, así como una corona de la organización España 2000 decorada con los colores de la bandera nacional.

