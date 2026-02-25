Un hombre encuentra un collar de oro prehistórico en su jardín y ahora lo podrá vender por 175.000 euros

El torque de oro después de ser encontrado en un jardín de Leicestershire. (Leicestershire Collections)

Un hombre británico no podía creerse lo que acababa de encontrar enterrado en su jardín: un gran círculo, recubierto de raíces y hecho de oro. Se trataba de un collar que destacaba tanto por su antigüedad como por su excelente estado de conservación.

El objeto se trata de un torque que data de hace unos 3.200 años, a mediados de la Edad del Bronce, y fue descubierto cerca de la localidad Market Harborough en el condado de Leicestershire, en Inglaterra, para ser exactos a unos 130 kilómetros al norte de Londres.

El término torque proviene del latín tosques o torquis, del verbo torquere, que en español significa “torcer”. Por lo tanto, el propio nombre del objeto describe la técnica de fabricación, la cual estaba basada en la torsión de barras o alambres metálicos para crear un elemento resistente en forma de espiral, es decir, la torsión no es decorativa sino estructural, informa Stile Arte.

El objeto, que fue encontrado por el detectorista de metales Robert Ward en julio de 2024, fue reportado al Programa de Antigüedades del Museo Británico. Asimismo, la Sociedad Arqueológica e Histórica de Leicestershire cree que pudo haberse usado en un primer momento alrededor de la cintura y posteriormente habría sido adaptado como collar .

La valoración oficial del “tesoro” sitúa el precio del torque en unos 175.000 euros (150.000 libras), una cifra que marca el objetivo de la campaña pública destinada a mantener la pieza dentro del condado británico. Hasta el momento, la colecta ha alcanzado las 148.000 euros (127.000 libras), gracias al apoyo de entidades como Art Fund, Arts Council England / V&A Purchase Grant Fund, la Leicestershire Archaeological and Historical Society y varios colectivos locales.

El plazo para asegurarse la permanencia del torque en Leicestershire vence el 20 de marzo. Si no se logra reunir la cantidad, el British Museum podría reclamar el derecho de adquisición preferente. En caso contrario, el descubridor y el propietario del terreno tendrían la opción de poner el objeto a la venta en el mercado privado.

Sin embargo, el Leicestershire County Council manifestó su intención de donar el torque al Harborough Museum para fortalecer el vínculo entre la pieza y su territorio de origen.

La Edad de Bronce en este territorio

La zona central de Inglaterra, donde se localiza Leicestershire, posee un historial rico en hallazgos de la Edad del Bronce. Allí se documentaron túmulos funerarios, depósitos rituales y vestigios de asentamientos que dan fe de comunidades organizadas, integradas en redes de intercambio que conectaban las islas británicas con el continente europeo.

Los torques de oro descubiertos en el territorio británico son objetos excepcionales y escasos. Además, han funcionado históricamente como símbolos de rango y poder, reservados para individuos de alto estatus dentro de las sociedades prehistóricas. Este torque será sometido a análisis en el marco del proyecto “A New History of Bronze” de la Universidad de Leicester.

Legislación británica sobre los “tesoros”

En Inglaterra, el hallazgo de objetos arqueológicos de valor está regulado por una normativa que busca equilibrar la preservación del patrimonio y el reconocimiento a quienes encuentran estos tesoros.

Según la ley Treasure Act de 1996, el descubrimiento de un objeto clasificado como “tesoro” debe notificarse en un plazo de catorce días y, una vez declarado como tal por los investigadores, se ofrece a los museos para su adquisición pública.

Si un museo decide comprarlo, el valor de mercado lo determina un comité independiente, Treasure Valuation Committee, que fija el precio de mercado teniendo en cuenta la rareza, el estado y el contexto histórico del hallazgo. Además, el importe obtenido por la venta se repartiría equitativamente entre el descubridor y el propietario del terreno donde se produjo el hallazgo.

Cuando un objeto no cumple con la definición legal de “tesoro”, pertenece al descubridor o al dueño de la parcela, quienes pueden decidir libremente su destino, aunque se fomenta su registro en el Portable Antiquities Scheme.