Ivonne Reyes, en su peor momento: “Estoy arruinada y en tratamiento psiquiátrico”

Ivonne Reyes es uno de los rostros más conocidos de la televisión española, pues durante décadas fue una imprescindible de los programas de entretenimiento y corazón, donde en unos trabajaba como presentadora y en otros como colaboradora o entrevistada. Gracias a estas largas temporadas de trabajo logró amasar una considerable fortuna que la permitió vivir, junto a su hijo Alejandro, de una manera más que holgada. Sin embargo, todo eso es pasado.

La venezolana ha regresado al foco público para conceder su entrevista más complicada y es que ha reconocido estar en la ruina económica. Así lo asegura en las páginas de Lecturas, que le ha cedido la portada de este miércoles 12 de marzo. Según cuenta Ivonne, todo comenzó durante la pandemia, cuando tras la pandemia estuvo tres años sin trabajar al estar recuperándose de una septicemia que contrajo. “No tenía esa ilusión, ni energía ni ganas de estar en programas”, cuenta, y es que entró en una depresión por la que está en “tratamiento psiquiátrico y psicológico”.

Sobre su maltrecha economía reconoce haber perdido unos 20 millones de euros en “negocios fallidos, programas que no han salido, empresas, perfumes”, mucho dinero perdido en “malas gestiones” de las que solo se responsabiliza a ella misma por no haberse “asesorado bien”.

Ivonne Reyes y su hijo Alejandro en los Premios Platino.

No solo ha perdido una gran cantidad de dinero, también el parque inmobiliario que había adquirido durante años. “Llegué a tener tres casas. Paulatinamente, te vas adaptando a perderlas”, reconoce en Lecturas. Pese a todo, cuenta que pudo gestionar “lo poco que tenía” para darle a su hijo, Alejandro, los mejores estudios posibles.

A día de hoy está “arruinada” y le toca empezar de cero gracias a la ley de segunda oportunidad, con la que ha logrado que le cancelen todas las deudas. Sobre la cantidad que llegó a deber, Ivonne Reyes asegura desconocerla, pero que una de ellas “era de 10.000 euros y con los intereses ya eran 110.000″.

Tan mal ha estado económicamente que ha llegado a renunciar a comer ciertas cosas para que su hijo pudiera alimentarse mejor. “Compro lo que le gusta a él, a mí me da igual”, afirma. Con respecto a la depresión que sufre, la venezolana explica que está medicada y que acude al psicólogo. “Teníamos 10 euros para ir al mercado y para movernos”, recuerda sobre uno de los días más complicados, de los que ha aprendido y a los que le ha tocado adaptarse. “He aprendido a ir en metro otra vez”, afirma.

Tuvo que pedir dinero prestado para subsistir y poder comer algunos días, algo que agradece: “No lo olvidaré nunca. No sabes lo importante que es que alguien te deje 50 euros cuando no tienes, lo urgente que puede ser cuando lo necesitas”, sigue. Y es que muchos meses no ha tenido más de 1.000 euros para pasar el mes, una cantidad muy alejada de las cifras que manejaba hace años.

En esta etapa se apoya especialmente en su hijo Alejandro que “se ha puesto a trabajar” de lo que le sale, “como actor, como camarero, de producción, cogiendo aceitunas...”.