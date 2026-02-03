Gabriela Guillén hace una llamada de atención a Bertín Osborne: "Hay que ser más humilde y humano"

Tras señalar que su hijo David acaba de lograr decir “papi”, Gabriela Guillén hizo hincapié en la importancia de la presencia paterna y la cercanía familiar. La estilista compareció ante los medios para remarcar que desea mantener una buena relación con el padre de su hijo, Bertín Osborne, pero puso en duda el cumplimiento del acuerdo de manutención pactado. Según Europa Press, Guillén remarcó la necesidad de mayor implicación por parte del presentador de televisión en la vida de su hijo.

Durante un encuentro reciente con periodistas a la salida de su centro de belleza, Guillén reveló que hasta el momento Osborne no se había hecho cargo de ningún gasto relacionado con el menor, aunque ambos habrían llegado a un acuerdo en este sentido. De acuerdo con Europa Press, la joven manifestó que la situación no se centra únicamente en lo económico, sino en un llamado a la responsabilidad y la implicación parental. Guillén declaró ante las cámaras: “Es complicado. Tú no le puedes obligar a la gente que hagan lo que uno quiere”, dejando en suspenso si el presentador cumple con los compromisos asumidos respecto a la manutención del niño.

La profesional paraguaya, que celebró recientemente el cumpleaños número dos de su hijo David, expresó su deseo de bienestar para el niño y señaló que evita emitir juicios sobre el papel de Osborne como padre. Ante la pregunta sobre cómo calificaría su implicación, Guillén afirmó: “No me pidas que haga eso que luego me ponéis otra cosa. No, no te voy a decir nada. Mira, lo importante es que esté y que esté bien. Y ya está, todo lo demás vendrá”. Estas declaraciones, recogidas por Europa Press, apuntan a una postura conciliadora, en la que prioriza la estabilidad del menor por encima de rencillas personales.

En el transcurso de la conversación, Guillén subrayó que cada persona debe actuar conforme a sus propios criterios. Añadió que no va a obligar a Osborne a comportarse de determinada manera, manifestando: “No le voy a calificar, no”, según reportó el medio. Esta posición se suma a sus declaraciones anteriores, en las que había colocado al cantante en el centro de la polémica por la falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas tras el nacimiento de David.

Europa Press detalló que, pese a los desafíos, Guillén insistió en la necesidad de humildad y humanidad en las relaciones familiares. “Hay que ser más humilde y más humano, y más cercanos. Y el tiempo es lo único valioso que tenemos en la vida”, recalcó, haciendo énfasis en la trascendencia de la convivencia y el vínculo afectivo entre padres e hijos.

Guillén también abordó su relación con las hijas de Osborne, abriéndose a la posibilidad de que Alejandra, Eugenia y Claudia lleguen a conocer a su hermanito si así lo desean. Señaló: “Igual que con el padre. Si es que quieren hacerlo, lo pueden hacer. Si les apetece, pues ahí está, la puerta abierta. La vida es bastante difícil, como para ponerlo más difícil nosotros”. De esta manera, dio a entender que busca mantener una actitud flexible y abierta en lo relativo a la integración familiar.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Guillén se refirió brevemente a su vida personal. Dijo sentirse bien, enfocada en el trabajo y con disposición para rehacer su vida sentimental. Expresó interés en encontrar una nueva pareja, especificando algunas de las cualidades que buscaría en un futuro compañero: atención, caballerosidad, altura y buena presencia física. Entre risas, y consciente de las comparaciones con Bertín Osborne, apuntó que el presentador español cumple con estos atributos, aunque descartó la posibilidad de una reconciliación, señalando: “Las cosas no solamente son esa atracción. No. Es más cosas, pero bueno”.

Las palabras de Guillén, reproducidas por Europa Press, dejan ver tanto su intención de mantener la cordialidad con Osborne como las dificultades existentes alrededor del cumplimiento de los acuerdos de manutención. Su hijo David, quien cumple una etapa importante al comenzar a pronunciar palabras referidas al padre, permanece en el centro de un proceso en el que, según plantea su madre, la cercanía y el apoyo familiar resultan imprescindibles para su bienestar.

De acuerdo con Europa Press, la madre del menor reiteró el valor del tiempo compartido y la necesidad de acciones que contribuyan a fortalecer la relación familiar. Al recalcar que no impone condiciones a la parte paterna ni a las hermanas del niño, insistió en que la prioridad es crear un entorno favorable para David y promover la participación de todos aquellos con voluntad de vincularse afectivamente con el menor.