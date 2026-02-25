Las revistas del corazón esta semana: el escándalo de la corona británica y la nueva pesadilla de Mar Flores

Las revistas del corazón del 25 de febrero de 2026.

Los últimos acontecimientos royal sucedidos en Reino Unido han convertido al país en el centro de todas las miradas y también en la fuente de las principales noticias de este miércoles 25 de febrero.

Las cabeceras no solo recogen la noticia de la detención del príncipe Andrés, también se hacen eco del ingreso de su exmujer, Sarah Ferguson, en una clínica de salud mental, concretamente en la más cara del mundo.

Pese a que el protagonismo va dirigido prácticamente a ellos, las cabeceras también han hecho un hueco a los famosos patrios, que también saltan a las primeras páginas. Es el caso de Rafa Nadal, Gabriela Guillén o Eugenia Silva, de quien se desvela que se ha separado de su marido.

‘¡HOLA!’

Portada de la revista '¡HOLA!' del 25 de febrero de 2026.

La portada de la revista del saludo va dirigida a la modelo Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, quienes habrían decidido comenzar a hacer vidas separadas tras una relación de trece años. Según la cabecera, que cuenta con las declaraciones de Eugenia, habrían decidido tomarse un tiempo de reflexión y distan­ciamiento debido a una crisis. Según ha podido saber ¡HOLA!, el empresario dejó el hogar familiar hace dos semanas y se ha instalado en otra casa.

Otra protagonista de este miércoles es la princesa Magdalena de Suecia, de quien comparten una entrevista exclusiva en la que la noble afirma que “mi papel de madre siempre será mi prioridad”. Por otro lado, desvelan los “secretos” de la vida en Portugal de Carmen Martínez-Bordiú, quien cumple este año 75. El cuarto tema de esta portada es para la familia real británica, concretamente para los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, quienes han salido “al rescate” de la corona tras la detención del expríncipe Andrés.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del 25 de febrero de 2026.

La detención del príncipe Andrés en el día de su cumpleaños, el pasado jueves 19 de febrero, llega hasta la portada de Semana, que resume todo el escándalo en torno al que fuera hijo favorito de Isabel II, a quien describen como “el príncipe que se creyó intocable”.

Más agradable es la noticia, con imágenes exclusivas, de Cayetano Rivera y Tamara Gorro, que han decidido no esconderse. De hecho, en las páginas de la publicación se puede ver su primer beso público como pareja.

En otro orden de casas se puede ver a Rafa Nadal, dedicado a su familia tras su retirada del tenis, compartiendo momento con su hijo. Unas fotografías exclusivas de la revista en las el extenista muestra su lado más tierno.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del 25 de febrero de 2026.

Kate Middleton está pasando una etapa muy complicada en lo que se refiere a lo institucional, pues es quien está dando la cara junto a su marido, el príncipe Guillermo, tras la detención del expríncipe Andrés.

Mientras tantos, Sarah Ferguson ha optado por poner tierra de por medio por miedo a ser la próxima detenida y se ha ido a Suiza, donde ha ingresado en una clínica de salud mental que cuesta sobre 15.000 euros diarios.

Para cerrar, Semana cuenta cómo fue la paliza que sufrieron los Gemeliers hace unos días y por la que tuvieron que acudir al hospital. En el otro lado de la balanza están Úrsula Corberó y Chino Darín, felicísimos tras el nacimiento de su hijo.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 25 de febrero de 2026.

Mar Flores vuelve a estar en el foco público, en esta ocasión por el enfrentamiento entre su hijo, Carlo Costanzia, y su sobrina Laura Matamoros. “Esta situación no es fácil”, ha dicho la exmodelo, que está además participando en Decomasters.

En exclusiva aparece Gabriela Guillén para desvelar el acuerdo de custodia al que ha llegado con Bertín Osborne y que marca que el presentador “se quedará con el niño los fines de semana”. Por supuesto, también un espacio para el expríncipe Andrés y su detención, además de unas entrañables fotografías de Álex González y Carla Virgós, que están felices y “muy enamorados”.