Qué sabemos y qué queda por saber del 23-F, 45 años después: “Va a quedar claro que no hay héroes, las cosas no fueron como se plantearon”

El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, durante el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. (Europa Press)

El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero, pistola en mano y al mando de un grupo de guardias civiles, asaltó el Congreso de los Diputados durante la segunda votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. Un mes antes, Adolfo Suarez, asediado por la oposición, presentaba su dimisión y le cedía el testigo a su compañero de partido. Tras el “se sienten, coño” y los tiros al techo, Suarez, su vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado -militar que llegó a encararse con los golpistas aquel día- y el líder Partido Comunista, Santiago Carrillo, permanecieron firmes y no se protegieron bajo sus escaños. Las imágenes de aquel instante lo atestiguan. También existen documentos gráficos de cómo el capitán general de la III región militar, Jaime Milans del Bosch, sacó los tanques a las calles de Valencia. En contraposición, está la imagen del rey Juan Carlos en TVE aquella noche. Horas después de los tiros, el ahora emérito lanzaba un mensaje de respaldo a la Constitución que puso fin al golpe cuyo fin sería acabar con la democracia. Esa es la versión oficial, una que decenas de historiadores han cuestionado y que podría cambiar con la desclasificación de los archivos que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que llega 45 años después.

La versión oficial, la que se refleja en los libros de historia que los españoles estudian en las aulas y que pone al general Alfonso Armada como cabecilla de toda la trama, tiene fisuras por las que los académicos se han colado. Muchas voces apuntan al rey emérito. Consideran que tenía conocimientos de que había un plan en marcha para que Armada pudiera formar un Gobierno de concentración. Pero, esa cuestión seguirá siendo una interrogante hasta el miércoles, o incluso después.

Roberto Muñoz Bolaños, Doctor en Historia Contemporánea y especialista en Historia Militar y autor de 23F: los golpes de Estado, considera que hay cuatro bloques de documentos que se pueden desclasificar. El primero de ellos, y en el que basó su libros, estaría formado por el sumario, el acta de la vista oral y las sentencias de la causa, dice y apunta: “Evidentemente, ese material cambia radicalmente la versión que tenemos del 23-F”.

Conversaciones desde el Congreso y la Zarzuela

El segundo bloque que él disecciona es el que abarca las cintas grabadas de las conversaciones. Entre ellas, destaca las que tuvieron lugar entre Tejero y los mandos de Valencia, “que tienen relativa importancia, porque aparecen en el sumario”; las conversaciones de Tejero con Juan García Carrés, exdirigente del Sindicato Vertical franquista que facilitó el traslado de los guardias civiles a la Cámara y los encuentros entre los cabecillas del Golpe, no obstante, Muñoz apunta que estas grabaciones “están directamente transcritas y tienen poca importancia; la conversación mantuvo Tejero con Sabino Fernández Campos, entonces secretario general de la Casa Real, “que fue corta y este le abroncó por utilizar el nombre del rey”; y la más importante para el historiador, la que mantuvo Armada, cuando se encontraba en las inmediaciones del hemiciclo, con un interlocutor desconocido a día de hoy.

“Tras el fracaso de la gestión de Armada con Tejero, el rey autorizó a Armada a que se presentase en el Congreso de los Diputado para proponerse como presidente de un Gobierno de concentración nacional y Tejero, tras enterarse de cuál era el proyecto de Armada, le impidió entrar. Y antes de irse, Armada hizo una llamada desde el Congreso de los Diputados. Esa llamada la reconoció en la vista oral, pero nunca dijo quién era su interlocutor. Lo que sí sabemos es que poco después de esa llamada, se emitió el mensaje del rey en Radiotelevisión Española”, indica.

El general Alfonso Armada. (EFE)

En el tercer bloque incluye, en caso de que existan, advierte, “todas las cintas de las llamadas telefónicas que hizo el rey desde Zarzuela, especialmente a los capitanes generales”, señala y añade que esas cintas demostrarían que “no hubo en ningún momento un planteamiento maniqueo por don Juan Carlos”. Es decir, que “nunca planteó la situación: está conmigo o está con los golpistas, sino que fueron conversaciones cordiales”.

‘Informe Jáudenes’, los documentos que llegan hasta el interioe CESID

El cuarto bloque, el más relevante para Muñoz, es el relativo a los documentos del la Agrupación Operativa del CESID (el antecedente del Centro Nacional de Inteligencia). En concreto, “todos los informes de todas las reuniones, que a partir de 1977 sostuvieron militares, empresarios y, evidentemente, periodistas y políticos para cambiar el modelo político español en sentido conservador”. En este punto, matiza que eso informes existen, “porque Juan María de Peñaranda, que era comandante entonces y asistió a esas reuniones, habló de ellos en su tesis doctoral”. Agrega que estos documentos demostrarían la implicación de un grupo de agentes del CESID en el intento de golpe de Estado y entre ellos estaría el ‘Informe Jáudenes’, redactado en abril de 1981 por el teniente coronel Juan Jáudenes Jordana, y que versa sobre el papel de los agentes del CESID en el golpe de Estado.

Esos documentos, advierte Muñoz, “se podrían desclasificar, pero tendremos que esperar realmente hasta dónde alcanza el proceso de desclasificación”. Para el experto, la clave está en que número de documentos que vayan a ver la luz y en si aparecerán en su totalidad o habrá solo retales. De hecho, no cree que los informes relativos al CESID vayan a ser publicados. “Hay gente que dice que han desaparecido, pero eso hasta que no se demuestre, no me lo termino de creer”, matiza. No obstante, agrega que “cambiaría radicalmente la visión que tenemos del 23-F”.

¿Puede la desclasificación comprometer a la monarquía?

Muñoz, tras la investigación que realizó para su tesis, considera rey estaba en conocimiento de la llama ‘Operación Armada’, que consistía en llevar a Armada a la presidencia del Gobierno como jefe de un ejecutivo de concentración nacional. “Esa operación era totalmente legal, porque se iba a hacer mediante una moción de censura”, dice y añade que “era la que conocían empresarios, políticos y militares conservadores”, pero, tras la dimisión del Suárez se puso en marcha la trama militar. Esta vía consistía en “crear una situación de inestabilidad que permitiera a Armada presentarse como salvador de la democracia y que los diputados le eligiesen presidente del Gobierno”. Este plan abría arrancado con la acción de Tejero y, posteriormente, con Armada presentándose ante los diputados, que el Tejero no le dejó, plantea. Por tanto, considera que el rey estaba en conocimiento de la operación legal, pero no de la operación armado.

El rey Juan Carlos en TVE la noche del discurso contra el intento de golpe de Estado, a 23 de febrero de 1981. (EFE/TVE/Archivo)

El historiador lo tiene claro: “Ante esta tesitura, se decide inventar una versión oficial que reducía el 23-F a la acción de tres militares locos de extrema derecha, Armada, Tejero y Milans del Bosch, que estaba apoyada por la extrema derecha azul franquista y que, evidentemente, no había tenido el apoyo de nadie; y ahí se creó una versión donde aparecía el rey como el gran héroe de la jornada, que había salvado la democracia cuando teóricamente la democracia en el plan de Armada nunca había estado en juego. Ese es el problema, que hemos creado unas expectativas y una versión edulcorada, y ahora, cuando se conozca o se termine conociendo de forma ya definitiva la versión oficial, pues va a quedar claro que no hay héroes, que las cosas no fueron como se plantearon y que, desde luego, lo que define al 23-F es el color gris”.

En este sentido, Alfonso Pinilla, doctor en Historia por la Universidad de Extremadura y autor del El laberinto del 23-F que ha dedicado su carrera al estudio de La Transición, apunta que “ habrá que examinar qué documentación se desclasifica y habrá que ver cuáles son las referencias al monarca y si hay alguna prueba contundente al respecto, por eso hay que ser cautos en ese sentido”. Ahora bien, apunta que muchas investigaciones ya han bordeado el pape del rey en el 23-F.

“Lo que sabemos hasta ahora de la actitud del rey aquella noche, es lo que hemos publicado ya suficientemente y probado. En mi caso, yo me he basado en las declaraciones de Sabino Fernández Campo, que son públicas y que son conocidas por todos, poniendo de manifiesto que el rey, a las doce de la noche, autoriza al general Armada que vaya al Congreso de los Diputados a proponer un gobierno de concentración, donde participen todas las fuerzas políticas del país y él, Alfonso Armada, como presidente”, secunda y recurre a la metáfora del “rey de cristal”.

Para Pinilla, la Operación Armada, pasó por La Zarzuela aquella noche como el rayo de sol, por el cristal de una ventana, “sin romperlo y sin mancharlo”. Es decir, “el rey no detiene la Operación Armada, tampoco invita a que se ponga en práctica, sino que cuando Alfonso Armada se empeña en ponerla en práctica, el rey deja hacer”. Pero, ¿qué sabía el rey de esa operación? ¿Conocía que el Congreso iba a ser asaltado esa noche? ¿Cuánto sabía de los detalles de la operación del 23-F? !Pues eso es lo que evidentemente desconocemos y con solvencia no podemos afirmar, habida cuenta de las pruebas que tenemos ahora, no podemos afirmar ni que el rey conociera detalles, ni que los desconociera absolutamente, defiende. No hay detalles de quién conocía la intención de Armada de la versión no constitucional de su plan. La cuestión está en saber qué sabía cada uno de los implicados. “Claro, ahí, no hay suficientes pruebas”, sentencia. Por ahora.