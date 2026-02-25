España

Cristina Piaget aclara su relación con Carlos Lozano y los Gemeliers enseñan las imágenes de su agresión: estos son los invitados de ‘¡De Viernes!’

El programa revelará al próximo concursante de ‘Supervivientes 2026′ y tendrá la respuesta de Carlo Costanzia a Laura Matamoros

Guardar
Cristina Piaget y Carlo Costanzia,
Cristina Piaget y Carlo Costanzia, en montaje de 'Infobae' (Mediaset España)

¡De Viernes! ya tiene preparada la lista de invitados que protagonizarán el programa el próximo viernes 27 de febrero. El espacio de Telecinco conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona presentará la respuesta de Carlo Costanzia a las declaraciones de Laura Matamoros sobre el incidente que mantuvieron, el testimonio exclusivo de los Gemeliers tras su agresión, así como revelaciones inéditas de Cristina Piaget después de su salida de GH Dúo.

Durante la transmisión, Jesús y Daniel Oviedo, los hermanos que forman el dúo Gemeliers, mostrarán, mediante fotografías y vídeos no divulgados, las consecuencias de la “brutal agresión” sufrida en Madrid el pasado fin de semana mientras celebraban su cumpleaños. Este relato marcará su primera aparición en televisión abordando el suceso.

Una celebración de cumpleaños terminó en un episodio de violencia para los gemelos Oviedo, quienes sufrieron una agresión la madrugada de este fin de semana en Madrid. El ataque se produjo a la salida de una discoteca ubicada en el barrio de Salamanca, donde los cantantes habían estado acompañados por amigos y figuras reconocidas del ámbito social.

Tras las denuncias que han salido a la luz contra Julio Iglesias, Vaitiare Hirshon, modelo y actriz francopolinesia que saltó a la fama a raíz de su relación de ocho años con el cantante, estará presente en el plató de ‘¡De Viernes!’

Testimonios relataron que el incidente inició cuando un grupo de personas desconocidas, desde un vehículo en las inmediaciones, comenzó a lanzar insultos dirigidos a los artistas. Entre los agravios, se denunciaron comentarios homófobos. El ataque ocurrió mientras los hermanos se disponían a regresar a casa tras finalizar la celebración.

La relación de Cristina Piaget y Carlos Lozano

Por su parte, Cristina Piaget compartirá detalles sobre la pérdida de “importantes contratos” al negarse a mantener relaciones con hombres, y expondrá los “drásticos sacrificios” requeridos por una agencia de modelos, así como su historia con Carlos Lozano y la posibilidad de retomar un vínculo con él tras su paso por el reality.

El reencuentro entre Carlos Lozano y Cristina Piaget dejó uno de los momentos más destacados del programa, cuando el concursante envió un mensaje ante las cámaras que desató expectativas sobre el futuro de su relación. “Ayer estabas hermosa, y no es por nada, pero hacemos buena pareja. Nos vamos a ir a comer, quedamos para ir a bailar y después… lo que surja. Te voy a encerrar en la habitación y ya verás. Nos damos un beso o dos… Que te quiero mucho, tía. Te quiero", expresó Lozano, sugiriendo que está interesado en ir más allá de la amistad.

Carlos Lozano y Cristina Piaget
Carlos Lozano y Cristina Piaget en 'GH Dúo' (Mediaset España)

Carlo Costanzia responde a Laura Matamoros

Carlo Costanzia se sentará en el plató para explicar cómo vivió el enfrentamiento con su prima Laura Matamoros, que ya dio su versión de la historia la semana anterior, y responderá a las acusaciones de Diego Matamoros sobre supuestas amenazas, además de aclarar si su madre, Mar Flores, se ha posicionado en este conflicto familiar.

Tras la reciente controversia entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros, el actor ha publicado un mensaje en redes sociales donde menciona haber “tocado fondo”, en referencia al efecto de la exposición mediática que enfrenta. Esta publicación aparece luego de los testimonios de Laura Matamoros, que relató sentirse “violentada y coaccionada” durante su encuentro con su primo en un vehículo.

Laura Matamoros en ¡De Viernes!
Laura Matamoros en ¡De Viernes! (Mediaset España)

Además, durante el transcurso del programa los presentadores confirmarán la identidad de un nuevo participante de Supervivientes 2026. Por el momento, la lista de participantes tiene nombres como Gabriela Guillén, Alba Paul, Paola Olmedo, Gerard Arias, Ivonne Reyes o Maica Benedicto, entre otros.

Temas Relacionados

De ViernesTelecincoMediaset EspañaGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Real Madrid - Benfica, en directo: el partido de vuelta del playoff de Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo blanco y el club portugués

Real Madrid - Benfica, en

Un hombre, de 31 años, armado con una escopeta y una ballesta, se atrinchera en Torrejón de Ardoz (Madrid): casi seis horas después los GEO irrumpen en la vivienda

El joven habría perdido su trabajo de repartidor hace unos días

Un hombre, de 31 años,

Un estudio muestra como las redes sociales conducen a personas con trastornos alimenticios hacia publicaciones sobre dietas, ejercicios y aspecto físico

Una nueva investigación demuestra que los algoritmos de las plataformas digitales tienden a entremezclar contenido terapéutico y perjudicial

Un estudio muestra como las

‘Los Bridgerton’: a qué hora se estrena en España la segunda parte de la cuarta temporada

Los cuatro últimos capítulos llegan este jueves a Netflix

‘Los Bridgerton’: a qué hora

Dimite el comisario jefe de la Policía de Alcalá de Henares denunciado por violencia de género y maltrato familiar

La alcaldesa, Judith Piquet, se había resistido a cesarlo pese a las denuncias y defendía esperar a una sentencia judicial firme

Dimite el comisario jefe de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite el comisario jefe de

Dimite el comisario jefe de la Policía de Alcalá de Henares denunciado por violencia de género y maltrato familiar

Desclasificación de los documentos del 23F, en directo: muere Antonio Tejero a los 93 años

El paso al lado de Yolanda Díaz tras su renuncia a ser candidata en 2027: “Soy consciente de que queda mucho por hacer”

Antonio Tejero, el brazo armado del 23F que nunca se arrepintió

Muere a los 93 años Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil que lideró el intento de golpe de Estado del 23-F en 1981: el mismo día que se desclasifican los archivos

ECONOMÍA

El campo madrileño ‘toma’ Sol

El campo madrileño ‘toma’ Sol contra el tratado UE-Mercosur: “Los agricultores y ganaderos españoles somos los pagafantas del acuerdo”

Mercadona destina 1.000 millones de euros a subir los salarios y a mejorar la jornada laboral de sus trabajadores

España necesita albañiles: la construcción acelera la contratación en 2025 y suben los salarios por la escasez de mano de obra

Cancelaciones en el AVE Madrid-Málaga: Ouigo e Iryo suspenden los trenes hasta el 23 de marzo y Renfe anuncia modificaciones en los trayectos

Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

DEPORTES

Real Madrid - Benfica, en

Real Madrid - Benfica, en directo: el partido de vuelta del playoff de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas