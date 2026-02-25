Cristina Piaget aclara su relación con Carlos Lozano y los Gemeliers enseñan las imágenes de su agresión: estos son los invitados de ‘¡De Viernes!’

Cristina Piaget y Carlo Costanzia, en montaje de 'Infobae' (Mediaset España)

¡De Viernes! ya tiene preparada la lista de invitados que protagonizarán el programa el próximo viernes 27 de febrero. El espacio de Telecinco conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona presentará la respuesta de Carlo Costanzia a las declaraciones de Laura Matamoros sobre el incidente que mantuvieron, el testimonio exclusivo de los Gemeliers tras su agresión, así como revelaciones inéditas de Cristina Piaget después de su salida de GH Dúo.

Durante la transmisión, Jesús y Daniel Oviedo, los hermanos que forman el dúo Gemeliers, mostrarán, mediante fotografías y vídeos no divulgados, las consecuencias de la “brutal agresión” sufrida en Madrid el pasado fin de semana mientras celebraban su cumpleaños. Este relato marcará su primera aparición en televisión abordando el suceso.

Una celebración de cumpleaños terminó en un episodio de violencia para los gemelos Oviedo, quienes sufrieron una agresión la madrugada de este fin de semana en Madrid. El ataque se produjo a la salida de una discoteca ubicada en el barrio de Salamanca, donde los cantantes habían estado acompañados por amigos y figuras reconocidas del ámbito social.

Tras las denuncias que han salido a la luz contra Julio Iglesias, Vaitiare Hirshon, modelo y actriz francopolinesia que saltó a la fama a raíz de su relación de ocho años con el cantante, estará presente en el plató de ‘¡De Viernes!’

Testimonios relataron que el incidente inició cuando un grupo de personas desconocidas, desde un vehículo en las inmediaciones, comenzó a lanzar insultos dirigidos a los artistas. Entre los agravios, se denunciaron comentarios homófobos. El ataque ocurrió mientras los hermanos se disponían a regresar a casa tras finalizar la celebración.

La relación de Cristina Piaget y Carlos Lozano

Por su parte, Cristina Piaget compartirá detalles sobre la pérdida de “importantes contratos” al negarse a mantener relaciones con hombres, y expondrá los “drásticos sacrificios” requeridos por una agencia de modelos, así como su historia con Carlos Lozano y la posibilidad de retomar un vínculo con él tras su paso por el reality.

El reencuentro entre Carlos Lozano y Cristina Piaget dejó uno de los momentos más destacados del programa, cuando el concursante envió un mensaje ante las cámaras que desató expectativas sobre el futuro de su relación. “Ayer estabas hermosa, y no es por nada, pero hacemos buena pareja. Nos vamos a ir a comer, quedamos para ir a bailar y después… lo que surja. Te voy a encerrar en la habitación y ya verás. Nos damos un beso o dos… Que te quiero mucho, tía. Te quiero", expresó Lozano, sugiriendo que está interesado en ir más allá de la amistad.

Carlos Lozano y Cristina Piaget en 'GH Dúo' (Mediaset España)

Carlo Costanzia responde a Laura Matamoros

Carlo Costanzia se sentará en el plató para explicar cómo vivió el enfrentamiento con su prima Laura Matamoros, que ya dio su versión de la historia la semana anterior, y responderá a las acusaciones de Diego Matamoros sobre supuestas amenazas, además de aclarar si su madre, Mar Flores, se ha posicionado en este conflicto familiar.

Tras la reciente controversia entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros, el actor ha publicado un mensaje en redes sociales donde menciona haber “tocado fondo”, en referencia al efecto de la exposición mediática que enfrenta. Esta publicación aparece luego de los testimonios de Laura Matamoros, que relató sentirse “violentada y coaccionada” durante su encuentro con su primo en un vehículo.

Laura Matamoros en ¡De Viernes! (Mediaset España)

Además, durante el transcurso del programa los presentadores confirmarán la identidad de un nuevo participante de Supervivientes 2026. Por el momento, la lista de participantes tiene nombres como Gabriela Guillén, Alba Paul, Paola Olmedo, Gerard Arias, Ivonne Reyes o Maica Benedicto, entre otros.