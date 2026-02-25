España

Cantabria y Asturias sufren hasta 60 incendios provocados en 24 horas

Al menos 36 de los fuegos siguen activos tras una noche “muy complicada”

Bomberos luchan contra el fuego
Bomberos luchan contra el fuego en Cantabria. (Gobierno de Cantabria)

Las comunidades de Cantabria y Asturias han enfrentado al menos 60 incendios provocados en las últimas 24 horas, lo que les ha obligado a activar la fase de emerfencia en situación 1 por riesgo a que se originen más fuegos.

“Los delincuentes del mechero han provocado en las 24 últimas horas un total de 60 incendios forestales”, ha dicho en un audio remitido a los medios de comunicación el director general de Montes del Gobierno regional, Ángel Serdio, que añade que el olor a humo es evidente en gran parte de la región. Serdio ha remarcado que la noche ha sido “muy complicada”, pues se han llegado a registrar hasta 40 incendios simultáneos en diferentes zonas de Cantabria.

Esta mañana, quedaban 36 focos activos, por lo que los niveles de riesgo por incendios se mantienen “altos o muy altos” por toda la comunidad. Por el momento, los municipios afectados son Arenas de Iguña, Santiurde de Toranzo, Vega de Pas, Lamasón, Selaya, Saro, Ruente, Molledo, Cieza, Anievas, Santiurde de Reinosa, Villacarriedo, Los Corrales de Buelna, Herrerías, Cayón, Liérganes y Luena.

Por su parte, el Principado de Asturias activó a las 20:27 horas de este martes la fase de emergencia en situación uno del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA), que permite controlar los fuegos con los medios regionales. El INFOPA permanecía en fase de alerta desde el pasado 15 de enero, conel inicio del periodo de peligro alto y medio en Asturias (15 de enero-30 de abril y 15 de julio-15 de octubre).

En esta comunidad, según los datos ofrecidos por el 112 a las 20:48 horas del martes, los 20 fuegos activos se encuentran en los concejos de Quirós, Mieres, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Grandas de Salime, Amieva, Langreo, Piloña, Grado, Laviana, Ibias, San Martín del Rey Aurelio y Cabrales.

El índice de riesgos forestales para este miércoles 25 de febrero se mantiene alto y moderado en las diferentes localidades de la región.

*Con información de EFE

