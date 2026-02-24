Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: “Ucrania está en el buen camino para ser miembro de la UE”

El mensaje de Zelensky a cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este martes en Kiev que Ucrania “va por el buen camino” para convertirse en miembro de la Unión Europea, en una jornada marcada por el cuarto aniversario de la invasión rusa. La dirigente comunitaria ha reafirmado el compromiso europeo con el país mientras Kiev ha insistido en obtener una fecha concreta para su adhesión, que considera una garantía estratégica frente a Moscú.

La capital ucraniana ha acogido los actos conmemorativos. En la plaza Maidán, el llamado bosque de banderas —un memorial improvisado que ha ido creciendo desde el inicio de la guerra— ha ocupado ya no solo la explanada central sino también jardines adyacentes. Miles de pequeñas banderas ucranianas y de países aliados han convivido con insignias de unidades militares, recordando a los caídos en el frente. La nieve acumulada durante semanas de frío extremo ha comenzado a derretirse, dejando al descubierto las fotografías de quienes han muerto en la guerra, en su mayoría soldados, aunque también voluntarios civiles, médicos y trabajadores humanitarios.

Hasta allí ha acudido el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acompañado por Von der Leyen y por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para depositar una ofrenda floral. Los tres han representado en estos momentos el núcleo del respaldo político europeo a Kiev, en un contexto en el que la guerra ha entrado en su quinto año sin perspectivas claras de resolución inmediata.

A la visita se han sumado también el presidente finlandés, Alexander Stubb, además de varios primeros ministros y ministros de Exteriores europeos, entre ellos José Manuel Albares.

Europa insiste en el apoyo político y económico

En su comparecencia ante los medios, Von der Leyen ha anunciado que la Unión Europea ha preparado un nuevo paquete energético de invierno valorado en 920 millones de euros destinado a reforzar el sistema eléctrico ucraniano, gravemente dañado por los ataques rusos contra infraestructuras críticas. Los bombardeos han dejado fuera de servicio amplias partes de la red eléctrica y de calefacción, lo que ha agravado las dificultades de la población civil durante los meses más fríos.

La presidenta de la Comisión ha asegurado también que Bruselas ha garantizado la llegada del préstamo europeo de 90.000 millones de euros pese al veto del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. “La Unión Europea ha hecho llegar a Ucrania el préstamo de una forma u otra”, ha afirmado, en referencia al bloqueo mantenido por Budapest.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (Europa Press)

Al mismo tiempo, la Comisión ha pedido a Kiev que acelere las reparaciones del oleoducto Druzhba, un conducto clave para transportar petróleo ruso hacia Hungría y Eslovaquia y que ha sufrido daños durante el conflicto. Ambos países han figurado entre los socios europeos más próximos a Moscú y han mostrado reservas ante nuevas ayudas financieras a Ucrania.

Desde el inicio de la invasión, la Unión Europea ha destinado cerca de 200.000 millones de euros en apoyo financiero, militar y humanitario a Kiev y ha previsto nuevos desembolsos en los próximos años, mientras mantiene la presión sobre Rusia mediante sanciones económicas.

La adhesión como garantía estratégica

La posible incorporación de Ucrania a la Unión Europea ha vuelto a la superficie. En un discurso telemático ante el Parlamento Europeo, el presidente ucraniano ha reclamado que Bruselas establezca una fecha clara para la entrada de su país en la Unión. Según ha explicado, sin esa garantía “Putin puede bloquear Ucrania durante décadas”.

Zelenski ha subrayado que el horizonte de 2027 ha sido especialmente relevante para Kiev y ha expresado su esperanza de que ese objetivo resulte alcanzable. El mandatario ha sostenido que la integración europea no ha sido solo un proyecto político, sino también un instrumento diplomático en plena guerra. Sin una perspectiva clara de adhesión, ha advertido, Moscú puede intentar dividir a Ucrania y a los países europeos.

El presidente ucraniano ha enmarcado el conflicto dentro de una confrontación más amplia entre democracias y regímenes autoritarios y ha descrito a Rusia como una amenaza estructural para la seguridad europea. Según ha afirmado, los ingresos procedentes de las exportaciones energéticas han seguido financiando la maquinaria militar rusa, por lo que ha pedido reforzar las sanciones hasta eliminar completamente el petróleo ruso de los mercados europeos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la conmemoración del cuarto aniversario de la invasión rusa (Dati Bendo / European Commission)

En paralelo, Zelenski ha invitado al presidente estadounidense, Donald Trump, a visitar la plaza Maidán para comprender el significado humano de la guerra. Ese mismo día, los líderes del G7 han reiterado su respaldo a Ucrania y han expresado su apoyo a los esfuerzos diplomáticos de Washington para impulsar un proceso de paz basado en negociaciones directas entre las partes.

Las instituciones europeas han reiterado en una declaración conjunta que Rusia no ha alcanzado sus objetivos militares iniciales y que Ucrania ha mantenido su capacidad de resistencia pese a los ataques continuados contra infraestructuras civiles y energéticas, especialmente intensificados durante el invierno.