Zelensky abrió las puertas del búnker donde se resguardó para organizar la resistencia a la invasión rusa en 2022

Adentro del búnker donde Zelensky dirigió la respuesta a la invasión rusa

Mientras caminaba por un laberinto de túneles bajo el centro de Kiev, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo que fue desde este complejo seguro desde donde comenzó a organizar la respuesta de Ucrania a la invasión rusa del 24 de febrero de 2022.

Para conmemorar el cuarto aniversario de la guerra, Zelensky publicó el martes un mensaje de video dirigido a la nación, grabado dentro del complejo del búnker, la visión más completa de las instalaciones, que han adquirido un estatus de culto dentro de Ucrania como símbolo de resistencia.

“Esta oficina, esta pequeña habitación del búnker de la calle Bankova, es donde mantuve mis primeras conversaciones con los líderes mundiales al comienzo de la guerra”, dijo Zelensky en su discurso.

Zelenski en su búnker en el 4to aniversario de la guerra; desde este refugio rechazó la evacuación en 2022 pidiendo municiones, no un viaje. (Servicio de Prensa Presidencial/AFP)

Sentado en una silla de cuero negro en una pequeña habitación de paredes blancas, Zelensky dijo: “Aquí hablé con el presidente (Joe) Biden, y fue aquí donde escuché: “Volodimir, hay una amenaza. Tienes que salir de Ucrania urgentemente. Estamos dispuestos a ayudarte”“.

“Y aquí le respondí que necesitaba municiones, no que me llevaran”.

La sede presidencial se encuentra en la calle Bankova. El búnker parece ser un vasto refugio antiaéreo de la era soviética diseñado para apoyar a un gobierno residual en caso de un ataque masivo contra la capital ucraniana.

Túneles del búnker de Kiev en 2026; en este refugio soviético, el mandatrio mantuvo sus primeras conversaciones con líderes mundiales al inicio de la invasión. (Servicio de Prensa Presidencial/AFP).

Durante la Unión Soviética, el actual palacio presidencial era la antigua sede del Partido Comunista.

Zelensky, al igual que otros líderes, había criticado el ambiente opresivo del edificio, pero desde la invasión de Rusia, el complejo ha demostrado ser un refugio útil dentro de la sede del gobierno, ahora cerrada y rodeada por un anillo de puestos de control militares.

La AFP escuchó disparos cerca del edificio el primer día de la invasión rusa y, según algunas fuentes, un vehículo cargado de explosivos intentó irrumpir en el recinto.

Resistencia subterránea

Zelenski en su búnker (2026); aquí inició la defensa en 2022. Hoy Ucrania resiste ante presiones externas para ceder territorio por la paz. (Servicio de Prensa Presidencial/AFP)

De los largos y estrechos pasillos con techos bajos y curvados se ramifican pequeñas salas para las diferentes ramas del Gobierno: la presidencia, el gabinete de ministros y el parlamento. En el interior de cada una de ellas hay una docena de sillas, una pantalla de televisión y banderas ucranianas, como muestra el video de Zelensky.

Hileras de cables negros recorren los laterales de las paredes, mientras que grandes tuberías de gas y cajas eléctricas están fijadas a los techos.

Letreros azules y amarillos, los colores de la bandera ucraniana, dirigen a las personas a las diferentes salas del laberinto de túneles.

Zelenski en su búnker bajo la calle Bankova; el refugio de la era soviética centralizó la respuesta militar y civil al inicio de la invasión en 2022. (Servicio de Prensa Presidencial/AFP)

Las paredes están salpicadas de carteles brillantes que rinden homenaje al esfuerzo bélico y a los soldados de Ucrania, el único toque de color junto a las luminosas señales verdes de salida de emergencia y la cinta de seguridad roja y blanca fijada a los techos bajos.

Zelensky, de unos 170 cm de estatura, se agachó al atravesar uno de ellos, rodeado de cables expuestos y cajas de control.

Ante una gruesa puerta metálica que daba acceso a la administración presidencial había un gran mapa amarillo y azul de Ucrania, con una paloma blanca en la parte superior y la frase: “Dios salve a Ucrania”.

“Aquí estaba nuestro equipo, el Gobierno, coordinándose a diario con el ejército, haciendo llamadas telefónicas, buscando soluciones, todo lo necesario para que Ucrania resistiera”, dijo Zelensky.

“Había que entregar armas. Se entregaban medicamentos y alimentos a las ciudades bloqueadas por el enemigo”, dijo.

El discurso de 19 minutos tenía como objetivo unir a los ucranianos, recordando el espíritu de resistencia que encarnó la nación cuando Rusia invadió por primera vez.

(Con información de AFP)