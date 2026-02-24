Mundo

Zelensky abrió las puertas del búnker donde se resguardó para organizar la resistencia a la invasión rusa en 2022

El presidente de Ucrania exhibió el refugio de la era soviética bajo la sede presidencial para mostrar los túneles y oficinas donde se coordinaron las primeras operaciones contra las tropas de Putin

Guardar
Adentro del búnker donde Zelensky dirigió la respuesta a la invasión rusa

Mientras caminaba por un laberinto de túneles bajo el centro de Kiev, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo que fue desde este complejo seguro desde donde comenzó a organizar la respuesta de Ucrania a la invasión rusa del 24 de febrero de 2022.

Para conmemorar el cuarto aniversario de la guerra, Zelensky publicó el martes un mensaje de video dirigido a la nación, grabado dentro del complejo del búnker, la visión más completa de las instalaciones, que han adquirido un estatus de culto dentro de Ucrania como símbolo de resistencia.

“Esta oficina, esta pequeña habitación del búnker de la calle Bankova, es donde mantuve mis primeras conversaciones con los líderes mundiales al comienzo de la guerra”, dijo Zelensky en su discurso.

Zelenski en su búnker en
Zelenski en su búnker en el 4to aniversario de la guerra; desde este refugio rechazó la evacuación en 2022 pidiendo municiones, no un viaje. (Servicio de Prensa Presidencial/AFP)

Sentado en una silla de cuero negro en una pequeña habitación de paredes blancas, Zelensky dijo: “Aquí hablé con el presidente (Joe) Biden, y fue aquí donde escuché: “Volodimir, hay una amenaza. Tienes que salir de Ucrania urgentemente. Estamos dispuestos a ayudarte”“.

“Y aquí le respondí que necesitaba municiones, no que me llevaran”.

La sede presidencial se encuentra en la calle Bankova. El búnker parece ser un vasto refugio antiaéreo de la era soviética diseñado para apoyar a un gobierno residual en caso de un ataque masivo contra la capital ucraniana.

Túneles del búnker de Kiev
Túneles del búnker de Kiev en 2026; en este refugio soviético, el mandatrio mantuvo sus primeras conversaciones con líderes mundiales al inicio de la invasión. (Servicio de Prensa Presidencial/AFP).

Durante la Unión Soviética, el actual palacio presidencial era la antigua sede del Partido Comunista.

Zelensky, al igual que otros líderes, había criticado el ambiente opresivo del edificio, pero desde la invasión de Rusia, el complejo ha demostrado ser un refugio útil dentro de la sede del gobierno, ahora cerrada y rodeada por un anillo de puestos de control militares.

La AFP escuchó disparos cerca del edificio el primer día de la invasión rusa y, según algunas fuentes, un vehículo cargado de explosivos intentó irrumpir en el recinto.

Resistencia subterránea

Zelenski en su búnker (2026);
Zelenski en su búnker (2026); aquí inició la defensa en 2022. Hoy Ucrania resiste ante presiones externas para ceder territorio por la paz. (Servicio de Prensa Presidencial/AFP)

De los largos y estrechos pasillos con techos bajos y curvados se ramifican pequeñas salas para las diferentes ramas del Gobierno: la presidencia, el gabinete de ministros y el parlamento. En el interior de cada una de ellas hay una docena de sillas, una pantalla de televisión y banderas ucranianas, como muestra el video de Zelensky.

Hileras de cables negros recorren los laterales de las paredes, mientras que grandes tuberías de gas y cajas eléctricas están fijadas a los techos.

Letreros azules y amarillos, los colores de la bandera ucraniana, dirigen a las personas a las diferentes salas del laberinto de túneles.

Zelenski en su búnker bajo
Zelenski en su búnker bajo la calle Bankova; el refugio de la era soviética centralizó la respuesta militar y civil al inicio de la invasión en 2022. (Servicio de Prensa Presidencial/AFP)

Las paredes están salpicadas de carteles brillantes que rinden homenaje al esfuerzo bélico y a los soldados de Ucrania, el único toque de color junto a las luminosas señales verdes de salida de emergencia y la cinta de seguridad roja y blanca fijada a los techos bajos.

Zelensky, de unos 170 cm de estatura, se agachó al atravesar uno de ellos, rodeado de cables expuestos y cajas de control.

Ante una gruesa puerta metálica que daba acceso a la administración presidencial había un gran mapa amarillo y azul de Ucrania, con una paloma blanca en la parte superior y la frase: “Dios salve a Ucrania”.

“Aquí estaba nuestro equipo, el Gobierno, coordinándose a diario con el ejército, haciendo llamadas telefónicas, buscando soluciones, todo lo necesario para que Ucrania resistiera”, dijo Zelensky.

“Había que entregar armas. Se entregaban medicamentos y alimentos a las ciudades bloqueadas por el enemigo”, dijo.

El discurso de 19 minutos tenía como objetivo unir a los ucranianos, recordando el espíritu de resistencia que encarnó la nación cuando Rusia invadió por primera vez.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaGuerra Rusia Ucrania aniversarioVolodimir ZelenskyKievVladimir PutinUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El parlamento británico debatirá una moción para exigir la publicación de informes sobre el expríncipe Andrés

Las autoridades legislativas discutirán la divulgación obligatoria de documentos de revisión sobre la designación del hermano del rey

El parlamento británico debatirá una

Espionaje y sabotaje remoto: la tecnología de los autos chinos enciende alarmas en Europa y Estados Unidos

Investigaciones noruegas advierten que el 90 por ciento de los datos que los automóviles recopilan se transmiten a servidores en China lo que dispara preocupaciones sobre posible filtración de información sensible

Espionaje y sabotaje remoto: la

Cómo la purga militar en China está afectando a su estructura de mando

Un informe publicado después de que los dos generales de más alto rango fueran implicados en investigaciones disciplinarias analiza las consecuencias de las decisiones de Xi Jinping

Cómo la purga militar en

Imágenes satelitales muestran cómo Estados Unidos aumentó su presencia militar cerca de Irán

Las operaciones recientes indican que fuerzas enviadas por Trump reforzaron su presencia en Europa y Medio Oriente mientras se estancaba el diálogo nuclear, en uno de los movimientos militares más relevantes en dos décadas

Imágenes satelitales muestran cómo Estados

La oscura historia detrás de esta paradisíaca isla australiana

Rottnest Island despliega un escenario de belleza natural y vida silvestre única. Pero detrás de sus postales idílicas, encierra acontecimientos que han marcado a generaciones

La oscura historia detrás de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cultura anuncia conciertos y festivales

Cultura anuncia conciertos y festivales gratuitos en 2026: Carin León encabezará uno de los eventos

Roy Barreras pidió acuerdo en el Pacto Histórico y criticó falta de diálogo en la coalición: “Llamé a Iván Cepeda, no me contestó”

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella mantienen la mayor intención de voto para las elecciones presidenciales en Colombia: esto dice encuesta de Celag

Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los beneficiarios que reciben su pago hoy 24 de febrero

Cuáles son los efectos de beber bebidas alcohólicas y energéticas como el café en personas con hipertensión

INFOBAE AMÉRICA
Murtra asegura que Telefónica ejecuta

Murtra asegura que Telefónica ejecuta el ERE según lo previsto, pero aún negocia acuerdos en zonas rurales

Arbeloa: "La UEFA tiene la oportunidad de no dejar en un eslogan la lucha contra el racismo"

SOLTI lanza una formación pionera para que pacientes con cáncer de mama ayuden en la toma de decisiones en ensayos

Zelenski impone sanciones contra "académicos" y responsables de "difundir propaganda" a favor de Rusia

Marionetas, música brasileña, teatro a pie de calle y danza, en la programación de marzo de 21 distritos

ENTRETENIMIENTO

Russell Brand se vuelve a

Russell Brand se vuelve a declarar no culpable en nueva audiencia judicial por delitos sexuales

Melissa Gilbert sorprendió en redes al cantar y bailar en medio de la polémica que rodea a Timothy Busfield

Hilary Duff se despide de Robert Carradine, su entrañable papá en ‘Lizzie McGuire’: “Esto duele mucho”

Timothée Chalamet da los primeros detalles de ‘Dune 3′ y se compara con Heath Ledger y Marlon Brando: “Algo de ellos está ahí”

La segunda parte de Bridgerton 4 explora alianzas inesperadas