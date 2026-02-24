Espana agencias

Sánchez vuelve a ofrecer "garantías de seguridad" a Ucrania si hay alto el fuego, tras cuatro años de invasión rusa

España reiteró en un foro internacional su disposición a respaldar medidas concretas de protección para Kiev, condicionando cualquier paso al cese definitivo de hostilidades, mientras sostiene que el destino europeo depende del éxito en alcanzar una solución pacífica

Guardar

Durante la reciente reunión telemática de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, puso sobre la mesa el argumento de que el rumbo del continente europeo está vinculado a la consecución de una solución negociada y pacífica en el conflicto. Según informó el medio, Sánchez insistió en que España está dispuesta a respaldar medidas concretas de protección para Kiev, siempre que se detengan de manera definitiva las hostilidades entre Ucrania y Rusia.

De acuerdo con la información publicada, la intervención de Sánchez se produjo coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania. El jefe del Ejecutivo español participó en la sesión virtual junto a mandatarios y representantes de Francia, Alemania, Reino Unido y otros miembros de la citada coalición. El encuentro fue convocado por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, con el objetivo de reafirmar la postura de los países europeos en torno al respaldo a Ucrania y a la búsqueda de una solución estable que ponga fin a los combates.

El Gobierno español manifestó que la oferta de España para proporcionar "garantías de seguridad" a Ucrania continúa dependiendo de que se alcance un alto el fuego efectivo. A comienzos de enero, el presidente Sánchez ya había planteado la posibilidad de que España participe en un eventual despliegue de tropas de paz en territorio ucraniano, una vez que las partes acuerden el cese de las acciones militares. Según lo consignó Moncloa en un comunicado distribuido tras la reunión, esta disposición se mantiene vigente mientras persista el objetivo de contribuir a la estabilización y protección territorial de Ucrania dentro de un marco internacional pactado.

Tal como publicó el medio, la sesión telemática giró en torno a dos grandes ejes: la reiteración del compromiso europeo con Ucrania y el debate sobre mecanismos de presión a Rusia, junto con iniciativas de apoyo en el ámbito militar y económico. Sánchez expuso que es imprescindible mantener sanciones contra Moscú y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad defensiva de Kiev mediante la cooperación internacional. Planteó, además, que la evolución del diálogo para la paz tendrá influencia directa sobre la seguridad y estabilidad de Europa.

El presidente del Gobierno abordó la idea de una Europa más robusta, señalando que el fortalecimiento militar debe ir al mismo tiempo con una mayor integración política y económica entre los estados miembros. Moncloa comunicó que para lograr este objetivo, Sánchez ha dado su respaldo al crédito de 90.000 millones de euros aprobado por el Consejo Europeo. Dicho paquete financiero, según remarcó, busca garantizar que Ucrania disponga de recursos estables y que, a la vez, la Unión Europea pueda financiar la generación de bienes públicos comunes y reforzar sus capacidades estratégicas.

El medio detalló que, durante la reunión, Sánchez abogó también por avanzar en la creación de un activo seguro europeo, mecanismo que permitiría sostener la financiación de la seguridad y otras necesidades compartidas a largo plazo. El presidente español reiteró ante los demás líderes europeos su compromiso con la idea de que la fortaleza de Europa depende tanto de la cohesión interna como de la solidaridad ante las amenazas externas.

En cuanto a la situación sobre el terreno, la Coalición de Voluntarios para Ucrania reafirmó la importancia de buscar una "paz justa y duradera", según lo expresado en las negociaciones y discusiones multilaterales celebradas con la participación de los principales aliados europeos. El jefe del Ejecutivo español indicó que las acciones futuras que España pueda emprender en materia de protección o asistencia militar seguirán condicionadas al desarrollo del proceso de paz y al cumplimiento de un alto el fuego supervisado por la comunidad internacional.

Entre los puntos destacados por Sánchez se encuentra la intención de España de colaborar tanto en la reconstrucción y protección de Ucrania como en el fortalecimiento de los marcos de cooperación europeos, priorizando la búsqueda de soluciones conjuntas para los retos derivados del conflicto en el este de Europa. Según publicó el medio, el posicionamiento del Gobierno español en el foro internacional pone de relieve la intención de contribuir de manera coordinada con otros socios europeos, manteniendo como línea roja la finalización efectiva de las hostilidades como condición previa para cualquier despliegue en terreno ucraniano.

Temas Relacionados

UcraniaPedro SánchezRusiaEmmanuel MacronKeir StarmerEspañaParísSeguridad europeaCoalición de VoluntariosConsejo EuropeoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Fiscalía avala la semilibertad de 'Txeroki' pero exige que pida perdón a las víctimas en Francia

Fiscalía avala la semilibertad de

El PP citará a José Bono y Borja Cabezón a la 'comisión Koldo' del Senado y volverá a llamar a Torres y Leire Díez

El principal partido de la oposición busca que más figuras políticas y empresariales respondan ante la comisión del Senado sobre el ‘caso Koldo’, ampliando la lista de citados y enfatizando la necesidad de esclarecer posibles irregularidades

El PP citará a José

El PP cita a José Bono y Borja Cabezón a la 'comisión Koldo' del Senado y vuelve a llamar a Torres y Leire Díez

El principal partido de la oposición amplía la investigación parlamentaria sobre presuntas irregularidades en contratos públicos, convocando a figuras clave vinculadas al caso y exigiendo explicaciones de exresponsables políticos y actuales cargos próximos al Gobierno

El PP cita a José

El Gobierno ve al PP "rendido" a Vox en las negociaciones autonómicas: "Ha pasado a ser la ultraderecha"

Moncloa acusa a los populares de abrazar estrategias idénticas a las planteadas por la formación liderada por Abascal, y advierte que cualquier ajuste aprobado llevará la responsabilidad directa de Feijóo, según palabras de la portavoz gubernamental

El Gobierno ve al PP

Sumar ve "lógico" que la jueza pida la imputación de Mazón y le insta a dejar el escaño para facilitar la investigación

Enrique Santiago, líder parlamentario de IU y Sumar, respalda que la magistrada solicite investigar a Mazón y sugiere que renuncie a su acta para no obstaculizar el proceso judicial sobre su gestión durante la catástrofe en Valencia

Sumar ve "lógico" que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres detenidos por llevarse entrecot,

Tres detenidos por llevarse entrecot, quesos y chorizos valorados en 700 euros en Cáceres: una se metía los embutidos en el interior de la faja

Los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores reúnen el grueso de los 153 documentos clasificados del 23F que el Gobierno hará públicos

La UE acusa a España de confiar “las joyas de la corona de sus fuerzas de seguridad” a Huawei, pero Interior asegura que “no hay riesgo”

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón

La Audiencia de A Coruña condena a seis años de inhabilitación a una médica por acceder a la historia clínica de su compañera con la que tenía una “mala relación”

ECONOMÍA

Condenan a dos años de

Condenan a dos años de cárcel a una mujer por apropiarse de tres millones de euros con la venta de un chalé al jugador del Barça Lewandowski

Andalucía prevé una caída de hasta el 30% en las reservas turísticas en Semana Santa por la desconexión ferroviaria

La decisión de Trump de subir los aranceles beneficia al 60% de los productos españoles y perjudica a un 10%

Ley de Propiedad Horizontal: estos son los límites para utilizar una plaza de garaje como trastero y evitar conflictos con la comunidad de vecinos

Mejorar la indemnización de un despido puede costarte el subsidio por desempleo: el SEPE rechaza la prestación si el exceso supera el límite de rentas

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”