Sánchez vuelve a ofrecer "garantías de seguridad" a Ucrania si hay alto el fuego, tras cuatro años de invasión rusa

Durante la reciente reunión telemática de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, puso sobre la mesa el argumento de que el rumbo del continente europeo está vinculado a la consecución de una solución negociada y pacífica en el conflicto. Según informó el medio, Sánchez insistió en que España está dispuesta a respaldar medidas concretas de protección para Kiev, siempre que se detengan de manera definitiva las hostilidades entre Ucrania y Rusia.

De acuerdo con la información publicada, la intervención de Sánchez se produjo coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania. El jefe del Ejecutivo español participó en la sesión virtual junto a mandatarios y representantes de Francia, Alemania, Reino Unido y otros miembros de la citada coalición. El encuentro fue convocado por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, con el objetivo de reafirmar la postura de los países europeos en torno al respaldo a Ucrania y a la búsqueda de una solución estable que ponga fin a los combates.

El Gobierno español manifestó que la oferta de España para proporcionar "garantías de seguridad" a Ucrania continúa dependiendo de que se alcance un alto el fuego efectivo. A comienzos de enero, el presidente Sánchez ya había planteado la posibilidad de que España participe en un eventual despliegue de tropas de paz en territorio ucraniano, una vez que las partes acuerden el cese de las acciones militares. Según lo consignó Moncloa en un comunicado distribuido tras la reunión, esta disposición se mantiene vigente mientras persista el objetivo de contribuir a la estabilización y protección territorial de Ucrania dentro de un marco internacional pactado.

Tal como publicó el medio, la sesión telemática giró en torno a dos grandes ejes: la reiteración del compromiso europeo con Ucrania y el debate sobre mecanismos de presión a Rusia, junto con iniciativas de apoyo en el ámbito militar y económico. Sánchez expuso que es imprescindible mantener sanciones contra Moscú y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad defensiva de Kiev mediante la cooperación internacional. Planteó, además, que la evolución del diálogo para la paz tendrá influencia directa sobre la seguridad y estabilidad de Europa.

El presidente del Gobierno abordó la idea de una Europa más robusta, señalando que el fortalecimiento militar debe ir al mismo tiempo con una mayor integración política y económica entre los estados miembros. Moncloa comunicó que para lograr este objetivo, Sánchez ha dado su respaldo al crédito de 90.000 millones de euros aprobado por el Consejo Europeo. Dicho paquete financiero, según remarcó, busca garantizar que Ucrania disponga de recursos estables y que, a la vez, la Unión Europea pueda financiar la generación de bienes públicos comunes y reforzar sus capacidades estratégicas.

El medio detalló que, durante la reunión, Sánchez abogó también por avanzar en la creación de un activo seguro europeo, mecanismo que permitiría sostener la financiación de la seguridad y otras necesidades compartidas a largo plazo. El presidente español reiteró ante los demás líderes europeos su compromiso con la idea de que la fortaleza de Europa depende tanto de la cohesión interna como de la solidaridad ante las amenazas externas.

En cuanto a la situación sobre el terreno, la Coalición de Voluntarios para Ucrania reafirmó la importancia de buscar una "paz justa y duradera", según lo expresado en las negociaciones y discusiones multilaterales celebradas con la participación de los principales aliados europeos. El jefe del Ejecutivo español indicó que las acciones futuras que España pueda emprender en materia de protección o asistencia militar seguirán condicionadas al desarrollo del proceso de paz y al cumplimiento de un alto el fuego supervisado por la comunidad internacional.

Entre los puntos destacados por Sánchez se encuentra la intención de España de colaborar tanto en la reconstrucción y protección de Ucrania como en el fortalecimiento de los marcos de cooperación europeos, priorizando la búsqueda de soluciones conjuntas para los retos derivados del conflicto en el este de Europa. Según publicó el medio, el posicionamiento del Gobierno español en el foro internacional pone de relieve la intención de contribuir de manera coordinada con otros socios europeos, manteniendo como línea roja la finalización efectiva de las hostilidades como condición previa para cualquier despliegue en terreno ucraniano.