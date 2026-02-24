Mundo

Por qué Putin no deja de atacar a Ucrania y no se llega a un acuerdo de paz

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos se estancan en torno al destino de Donetsk, mientras Moscú exige lo que Kiev se niega a entregar

Fusiles en Donetsk (26 de enero de 2026); el Kremlin advierte que no habrá paz sin resolver las disputas territoriales sobre esta región estratégica. (REUTERS/Serhii Korovainyi)

En el cuarto aniversario de la invasión a gran escala que transformó a Europa, el frente de batalla en Ucrania se mantiene tan inamovible como las posiciones políticas en la mesa de negociaciones. Mientras el presidente Volodimir Zelensky recibía este martes a líderes europeos como Ursula von der Leyen en una Kiev marcada por las cicatrices de la guerra, el mensaje desde el Kremlin fue tajante: no habrá paz sin la entrega total de territorio.

Tras cuatro años de resistencia, cientos de miles de bajas y ciudades reducidas a escombros, el conflicto más sangriento del siglo XXI en el continente se encuentra en un punto muerto estratégico. A pesar de la mediación de Estados Unidos y las recientes reuniones en Abu Dabi y Davos, el abismo entre la “soberanía absoluta” que reclama Kiev y las “tierras históricas” que exige Moscú parece insalvable.

¿Cuál es el principal punto de fricción?

El nudo gordiano del conflicto se centra hoy en el destino de la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Aunque las fuerzas rusas controlan casi la totalidad de la vecina Lugansk, no han logrado capturar el 20% restante de Donetsk (unos 5.000 kilómetros cuadrados) ante la feroz resistencia ucraniana. Vladímir Putin exige que Ucrania se retire voluntariamente de esta zona como condición previa a cualquier acuerdo.

Para el Kremlin, Donetsk es parte de las cuatro regiones que Moscú se anexionó ilegalmente en 2022, bajo el argumento de que son tierras rusas por derecho histórico.

Por el contrario, Zelensky se mantiene firme en que no tiene motivos para “regalar” territorio a Putin, especialmente cuando la comunidad internacional sigue reconociendo estas fronteras como parte integral de Ucrania.

¿Cuál es la importancia militar de Donetsk?

Residente en Kramatorsk tras un ataque el 8 de febrero; Zelenski se niega a ceder esta ciudad fortaleza y el 20% de Donetsk que exige Moscú para un acuerdo. (Iryna Rybakova/93.ª Brigada vía REUTERS)

Para Kiev, retener el control del oeste de Donetsk es una cuestión de supervivencia nacional. Esta zona alberga las llamadas “ciudades fortaleza”, como Sloviansk y Kramatorsk, que forman una línea de defensa fuertemente fortificada con trincheras, búnkeres y campos de minas. Si estas posiciones caen, el terreno hacia el oeste se vuelve mucho más llano, facilitando un avance rápido de los tanques rusos hacia la orilla oriental del río Dnipro.

Zelensky ha advertido que ceder Donetsk proporcionaría a Rusia una plataforma ideal para relanzar asaltos hacia el corazón del país. El temor en Ucrania es que cualquier acuerdo de paz sea utilizado por Moscú para rearmarse y, eventualmente, lanzar una ofensiva definitiva hacia el oeste, invalidando los sacrificios realizados durante estos cuatro años de guerra.

¿Qué compromisos son posibles sobre Donetsk?

Tanque en Donetsk (archivo, 2024); Zelenski rechaza ceder el 20% de la región porque serviría a Rusia de plataforma para ataques más profundos. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Las negociaciones actuales, que incluyen conversaciones trilaterales en Abu Dabi mediadas por Washington, exploran vías alternativas, aunque con poco éxito. Una propuesta estadounidense sugiere convertir el Donbás en una zona económica libre y desmilitarizada, donde no se desplieguen tropas de ninguno de los dos bandos. Sin embargo, los detalles de este plan permanecen bajo estricto hermetismo por parte de la Casa Blanca.

Por su parte, el Kremlin, a través del asesor Yuri Ushakov, ha sugerido que Rusia podría desplegar a su guardia nacional y policía en lugar de su ejército regular, bajo la condición de que el territorio sea administrado por Moscú. Esta es una opción que Kiev rechaza de plano, mientras el presidente estadounidense Donald Trump insiste en que el conflicto debe terminar, sugiriendo que “habrá algún intercambio de tierras”.

¿Cuáles son las consideraciones legales de Ucrania?

El mensaje de Zelensky a cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania

Más allá de la voluntad política, Zelensky enfrenta un muro legal: la Constitución de Ucrania. El mandatario ha subrayado que no tiene un mandato legal para ceder territorio nacional por decreto. Según la ley fundamental del país, cualquier cambio territorial debe resolverse mediante un referéndum nacional.

Para convocar dicha consulta, se requerirían las firmas de al menos 3 millones de votantes de dos tercios de las regiones de Ucrania, un proceso logísticamente casi imposible con millones de desplazados y ciudadanos bajo ocupación. Mientras tanto, la presión internacional crece, pero el pueblo ucraniano, como recordó Zelensky este martes, no parece estar dispuesto a que se “anulen todos estos años de lucha y dignidad”.

