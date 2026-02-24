Coalición de Voluntarios se compromete a elevar la presión contra Rusia y le exige que negocie un alto el fuego

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, planteó ante la alianza internacional la urgencia de renovar el sistema energético del país, argumentando que la combinación de los ataques rusos continuos y el invierno ha empeorado la situación para la población. Durante su intervención, Zelenski destacó que la supervivencia en este período difícil se ha debido al apoyo de sus aliados y la resiliencia nacional, y en este contexto subrayó la necesidad inmediata de asistencia adicional, tanto para la infraestructura energética como para refuerzos en defensa antiaérea de Ucrania. El medio reportó estas declaraciones en el marco de la última reunión con los principales líderes occidentales y representantes de la Unión Europea, en la que, según consignó la fuente, se reafirmó el compromiso del bloque con el respaldo a Ucrania.

De acuerdo con lo publicado, casi una treintena de países que forman parte de la denominada Coalición de Voluntarios renovaron públicamente su intención de elevar la presión contra Rusia, mientras exigieron que las autoridades rusas participen activamente en negociaciones para lograr un alto el fuego en la guerra iniciada por el gobierno de Vladimir Putin. El encuentro, realizado coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa, contó con la presencia del presidente ucraniano y delegados de Dinamarca, Finlandia, Estonia, Islandia, Letonia, Noruega, Suecia y Croacia. Además, participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Otros líderes de la coalición, como el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se sumaron mediante videoconferencia.

El foro sirvió para que los miembros reiteraran su respaldo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania al cumplirse cinco años del inicio de la guerra. Según detalló el medio, el colectivo hizo hincapié en la necesidad de insistir en la presión hacia Moscú para que negocie de buena fe el cese de las hostilidades. “Los líderes acogieron con satisfacción los esfuerzos continuos de Estados Unidos en las negociaciones de paz, que deben involucrar a todas las partes pertinentes cuando sus intereses estén en juego,” recoge un comunicado conjunto de Francia y Reino Unido, citado por el medio. El documento hace un llamado explícito a Rusia para que forme parte de las conversaciones con un enfoque constructivo y acepte un alto el fuego total e incondicional.

La coalición reiteró su papel estratégico al proporcionar garantías de seguridad multinivel a Ucrania, incluidas las operaciones previstas de una Fuerza Multinacional para Ucrania. Dicho despliegue podría concretarse con el apoyo de Estados Unidos, aunque, según consignó la fuente, los detalles operativos aún deben definirse. A este respaldo militar se suma un compromiso renovado de aumentar la presión económica sobre Rusia. Entre las medidas sobresalen la adopción de sanciones adicionales, la neutralización de la llamada “flota fantasma” rusa, acciones contra redes de comercio de petróleo, la industria militar rusa y la interrupción de flujos financieros a Moscú.

El apoyo no se limita al plano militar y económico. Según publicó la fuente, la Coalición de Voluntarios planea intensificar su asistencia a la infraestructura energética ucraniana. Este compromiso incluye el apoyo ininterrumpido a los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania para intentar minimizar el impacto de los continuos ataques rusos sobre instalaciones civiles y energéticas, especialmente relevantes durante el invierno, por el riesgo de graves consecuencias humanitarias asociadas a las bajas temperaturas y la escasez de suministro eléctrico.

Pese a los avances terrestres reportados por las fuerzas rusas, los dirigentes de la coalición subrayan el elevado costo que ese progreso ha significado para Moscú. El medio reportó que, solo en el último año, se estima en medio millón la cifra de bajas rusas, evidenciando el alto precio humano y recursos empleados por la Federación Rusa en la ofensiva. La evaluación de los líderes aliados es que, a cambio, Rusia solo ha conseguido mejoras muy limitadas en el campo de batalla.

Durante su intervención en el foro, Zelenski reiteró su llamado a la comunidad internacional para reforzar el apoyo militar, poniendo énfasis en la urgencia de nuevas defensas antiaéreas a la luz de los últimos ataques rusos contra objetivos civiles y la infraestructura energética. Además, insistió en la importancia de renovar el sistema energético nacional, ante el temor de que el país no pueda afrontar otro invierno bajo condiciones similares sin apoyo internacional. Según la cobertura del medio, el presidente ucraniano insistió en que el respaldo europeo es fundamental para que las sanciones contra Rusia sean efectivas. Mencionó, asimismo, la reciente imposibilidad de aprobar el vigésimo paquete de sanciones en el aniversario de la guerra, bloqueado por Hungría, y propuso que los siguientes pasos restrictivos se centren en limitar las operaciones de los petroleros rusos.

Respecto al avance de las negociaciones, Zelenski apuntó que, hasta el momento, los contactos se han mantenido bajo un formato tripartito que involucra a Rusia, Ucrania y Estados Unidos, sin logros significativos. Solicitó mayor implicación europea en las conversaciones destinadas a terminar el conflicto armado. “Necesitamos a Europa en las negociaciones. Estamos haciendo todo lo posible para involucrar a los europeos tanto como sea posible y contamos con su liderazgo en todo este proceso de negociación”, subrayó el presidente, citado por el medio. Recordó que representantes de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido estuvieron presentes en la última ronda de negociaciones en Ginebra y adelantó que se preparan próximas reuniones trilaterales en el transcurso de la próxima semana o en un plazo de diez días.

El presidente de Ucrania remarcó que, aunque su país necesita paz, también debe prepararse para hacer frente a cualquier eventual desafío procedente de Rusia. Esta doble estrategia, que combina la búsqueda activa de negociaciones de alto el fuego con el fortalecimiento de la capacidad defensiva del país, resume el enfoque presentado por Zelenski ante la coalición internacional que respalda a Ucrania, según reportó el medio.