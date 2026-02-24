Pedri y Ferrán, mucho más que compañeros en ‘El Hormiguero’: “Él puede estar toda la mañana con bromas, pero si le haces una, se enfada”

Pedri y Ferrán Torres en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

La visita de Ferran Torres y Pedri a El Hormiguero este lunes dejó mucho más que anécdotas futboleras. Entre bromas, confidencias y complicidad, los jugadores del FC Barcelona desvelaron cómo se vive desde dentro la disciplina del vestuario azulgrana bajo las órdenes de su técnico, Hansi Flick.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando el presentador quiso saber cómo es el entrenador alemán en el día a día. Fue Ferran quien tomó la palabra para desmontar la idea de un técnico estrictamente autoritario. “Más que duro, nos marca unas pautas”, explicó, dejando claro que el enfoque de Flick está más ligado a la disciplina que al castigo.

El delantero valenciano compartió con el público ejemplos que sorprendieron al propio Motos. Desde el respeto estricto a los horarios hasta detalles aparentemente menores, como mantener el orden en el vestuario, todo forma parte de una rutina que busca elevar el nivel del equipo. “Son cosas básicas que muchas veces no haces, cuando vuelves a recuperar esa disciplina das un salto cualitativo”, vino a resumir el jugador.

Entre risas, uno de los detalles más llamativos fue la referencia a hábitos cotidianos tras el entrenamiento, que el técnico también vigila. Motos no pudo evitar reaccionar con humor ante lo que consideraba puro sentido común, pero los futbolistas insistieron en que esa suma de pequeños gestos marca diferencias en el rendimiento colectivo. “Ser entrenador es muy complicado, al fin y al cabo son 20 cabezas que piensan distinto, todos quieren jugar, manejar eso es complicado y siempre que estás mal se te acerca", explicó el canario.

La conversación derivó entonces hacia uno de los temas más delicados en cualquier equipo: la puntualidad. Y ahí, según contaron, el método de Flick no deja lugar a dudas. Cuando el presentador planteó qué ocurriría si alguien llegara tarde el día de partido, Pedri tiró de ironía: “mejor di que estuviste malo o algo”. Ferran siguió el juego sugiriendo incluso “pásale una foto de un ibuprofeno o un paracetamol”.

Sin embargo, la realidad es mucho menos flexible. Ante la insistencia de Motos, que intentó adivinar la cuantía de la sanción por llegar tarde a una jornada, ambos futbolistas fueron guiándole hasta desvelar una cifra que dejó atónito al plató: alrededor de 40.000 euros. “Por ahí está la cosa”, confirmaron sin dar un número exacto, pero sí suficiente para entender la magnitud del castigo. La reacción fue inmediata. El público y Pablo Motos no pudieron evitar su sorpresa. “Por eso se pone esa, así nadie llega tarde”, bromeó Pedri. No obstante, afirmó que ninguno de ellos ha tenido nunca han tenido que pagarla.

Mucho más que compañeros

Más allá de la disciplina, la entrevista también dejó ver la estrecha relación entre ambos jugadores. Las bromas constantes evidenciaron una amistad que va más allá del terreno de juego. El canario incluso reveló que suele ejercer de “chófer” de su compañero: “La noche de antes ya me escribe a qué hora vas a pasar a por mi. Al día siguiente se viene con su cafecito, desayunando. Un día me va a decir, no me hables por favor, solo conduce”.

Ese buen ambiente también se traslada al césped, ambos futbolistas dejaron ver una complicidad natural, basada en bromas constantes, confianza y una cercanía poco habitual incluso en equipos de élite. Pedri no dudó en explicar el apodo con el que define a su compañero: “Cuando no le gusta algo, o pierde en algo, te pega, te hace daño. No se puede hablar con él. Pero luego es buena persona”.

El propio delantero asumió el retrato con humor: “Hay una frase con la que me siento muy identificado. Me dijeron que soy muy metedor, poco encajador. Me gusta mucho gastar bromas, pero que no me las gasten”. Una dinámica que, según confirmó Pedri, se repite constantemente: “Él puede estar toda la mañana con bromas, pero si le haces una, se enfada”.

También comparten momentos fuera del campo. Han reconocido que no son precisamente los reyes de la pista de baile y que prefieren planes más tranquilos cuando salen. “Somos más de barra, de estar tranquilos”, explicó Ferran, dibujando una faceta más relajada que contrasta con la intensidad competitiva que muestran en el campo.