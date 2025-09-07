España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group E - Turkey v Spain - Konya Buyuksehir Arena, Konya, Turkey - September 7, 2025 Spain's Mikel Merino celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Murad Sezer

España ha formado en Konya una de las mayores exhibiciones en las eliminatorias de la Copa del Mundo, al lograr una victoria contundente por 0-6 sobre Turquía. El equipo, dirigido por Luis de la Fuente, ha asaltado la ciudad turca con un ritmo arrollador, que ha sellado el partido con un triplete de Mikel Merino, un doblete de Pedri y otro tanto de Ferran Torres. Esta ha sido sin duda una de las actuaciones más sólidas de la Roja, tras la Eurocopa de 2024 donde se alzaron como campeones europeos.

Desde el inicio, España ha dominado el encuentro frente a una Turquía que no encontró respuestas. En el minuto seis, Pedri abrió el marcador con un disparo potente desde fuera del área tras un recorte, lo que fijó el tono del encuentro y silenció el estadio repleto de Büyükşehir Belediy repleto. Después del primero, llegaron dos más antes del descanso gracias a Merino.

La superioridad visitante ha quedado plasmada no solo en la diferencia de goles, sino en la cantidad de ocasiones creadas frente a una defensa turca que sufrió en todo momento. Así, el rendimiento de la Roja dejó sin argumentos a los locales, avanzando en la fase de clasificación con paso firme como líder del Grupo E.

Un dominio desde el minuto 6

El desafío no resultaba menor. Turquía, señalada como principal rival por la plaza directa al Mundial, trasladó su localía de Estambul a Konya, en busca de ese ambiente tradicionalmente hostil para el visitante. La respuesta de España no tardó ni seis minutos. Un inicio frenético, un fútbol vertiginoso, dio paso al primer tanto gracias a Pedri, quien definió con potencia tras recortar fuera del área. El portero Cakir, figura turca, desvió previamente los intentos de Unai Simón y atajó disparo de Nico Williams, quien comenzaba a dibujar peligro constante por la banda.

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group E - Turkey v Spain - Konya Buyuksehir Arena, Konya, Turkey - September 7, 2025 Spain's Pedri celebrates scoring their first goal with Marc Cucurella REUTERS/Murad Sezer

El recital de España conjugó intensidad, calma con el balón, brillantez en la asociación y una verticalidad que desarmó continuamente a los defensores locales. Jugadores como Lamine Yamal y Williams establecieron la estrategia de uno contra uno en ambas bandas. La presión local apenas aguantó el primer cuarto de hora, cuando el equipo dirigido por Luis de la Fuente ya mandaba con seguridad en la posesión y agilidad en el ataque.

A los 22 minutos, la circulación de balón culminó en una jugada coral que terminó con el primer gol de Mikel Merino, quien sorprendió a la defensa turca y definió con solvencia. El dominio español se reflejaba en cada línea, con una defensa impecable y ayudas constantes para abortar las escasas reacciones lideradas por Arda Güler o Kenan Yildiz. La superioridad quedó patente en cada tramo del encuentro.

En el tiempo añadido de la primera mitad, Merino firmó el tercero aprovechando una nueva acción colectiva. El festival ofensivo solo podía apuntar a una goleada histórica, como subraya EFE. El primer tiempo dejó el duelo prácticamente resuelto, aunque el equipo recibió instrucciones claras de su seleccionador para evitar relajaciones tras el descanso.

El equipo turco, empujado por los 42.000 aficionados presentes, solo encontró aire ante algunas incursiones erráticas. La Roja respondía con transiciones rápidas y una presión alta que no permitió respiro a los locales. La movilidad de Nico Williams fue clave hasta su sustitución, ya que no logró finalizar la primera parte tras sentir “un intenso dolor” muscular en la zona del pubis, según confirmaron fuentes médicas del combinado español. Su salida en el minuto 44 facilitó la entrada de Ferran Torres, quien acabó sumándose a la lista de goleadores.

La continuación evidenció el hambre competitivo de la Roja. Apenas iniciado el segundo tiempo, Ferran culminó un contragolpe letal para marcar el cuarto tanto en el minuto 53, tras una asistencia precisa de Lamine Yamal. El asedio español no remitía y cinco minutos más tarde, Merino cerró su noche mágica completando su primer hat-trick como internacional, resolviendo con un disparo de zurda a la escuadra.

La fiesta se prolongó con el sexto gol de Pedri en el minuto 62, fruto de una jugada entre Oyarzabal y el mediocentro canario, que solo tuvo que empujar el balón a la red. El propio Oyarzabal, De Frutos y Rodri sumaron minutos en un tramo final marcado por el dominio visitante y la gestión de esfuerzos ante la holgura en el marcador.

El resultado final afianza a España como líder en solitario del grupo, con dos victorias aglutinando nueve goles y la portería intacta. El balance reafirma la candidatura de la generación actual, que mezcla talento joven y manejo veterano, bajo la dirección de Luis de la Fuente. La única nota preocupante de la noche la protagonizó Nico Williams, cuya evolución marcará su disponibilidad para los próximos compromisos. Con margen hasta el siguiente partido oficial, el cuerpo técnico confía en la recuperación del extremo del Athletic Club de Bilbao.

*Con información de EFE