Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Ferran Torres, del FC Barcelona, celebra un gol con Pedri (REUTERS/Albert Gea)

Los jugadores del FC Barcelona, Pedri González y Ferran Torres han pasado por El Hormiguero para realizar una nueva entrevista en el programa dirigido por Pablo Motos. Esta es la primera ocasión en la que acuden juntos, ya que habían acudido por separado en alguna ocasión anterior y, de hecho, el pasado mes de septiembre tuvieron que cancelar la entrevista conjunta por motivos de calendario del club blaugrana.

Durante la charla han hablado sobre varias rutinas personales y por supuesto temas deportivos. Entre las preguntas lanzadas por Motos han destacado algunas sobre cuidados en la alimentación como el ayuno intermitente, la amistad entre ambos protagonistas o fichajes que traerían del eterno rival, en la que ambos han coincidido en traer a Mbappé.

Ferran y Pedri en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Sin embargo, otra pregunta destacada ha sido sobre el jugador más duro al que se han enfrentado, y en este caso la respuesta no ha sido sobre un jugador rival, más bien los jugadores internacionales con España se han acordado de dos excompañeros del Barcelona: Oriol Romeu y Franck Kessié.

Recuerdos de los entrenamientos

Si bien los jugadores barcelonistas han recordado rápidamente a ambos compañeros, cabe destacar que Romeu y Kessié coincidieron únicamente durante la pretemporada del curso 2023-2024, momento en el que el catalán hacía su regreso a su club de formación tras una gran temporada en Girona. Por su parte, el jugador costamarfileño se marchó a Arabia Saudí para unirse a las filas del Al-Ahli tras una buena temporada en Barcelona.

Oriol Romeu en un partido de Champions con el Barcelona (REUTERS/Cathrin Mueller)

En parte, la salida de Kessié se produce por la llegada de Romeu y Gündogan a la plantilla dirigida entonces por Xavi. Además, unido a que el jugador no era parte de los planes del técnico catalán, su venta permitió al FC Barcelona aliviar su por entonces complicada situación con el Fair Play Financiero.

Pedri ha sido el primero en proponer a Romeu, a lo que su compañero ha reaccionado de inmediato con un: “Uf, madre mía”, dejando a entender que sufrió en alguna ocasión esa intensidad del centrocampista en los entrenamientos. Torres ha sido el que ha propuesto a Kessié como otro jugador intenso dentro del campo.

Franck Kessie con el Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

A pesar de ese breve periodo que coincidieron en el club, Ferrán ha recordado un duelo que ambos (Romeu y Kessié) tuvieron en un entrenamiento en el que se produjo un choque y que el delantero barcelonista ha expresado sonoramente con varios golpes sobre la mesa. De igual forma, el valenciano ha añadido: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”.

Carrera tras Barcelona

Tanto Oriol Romeu como Franck Kessié no llegaron a asentarse en la medular del Barcelona y tras disputar una temporada cada uno tuvieron que salir en busca de mejores oportunidades. El costamarfileño tenía un buen cartel tras su pasado en Italia y recibió varias ofertas, aunque decidió marcharse al fútbol árabe que se encontraba en pleno crecimiento y comenzaba a atraer a grandes estrellas como Cristiano Ronaldo. Desde entonces, agosto de 2023, permanece vinculado al Al-Ahli donde ha logrado dos títulos.

El gol de Ferran Torres para el 2-2 del Barcelona ante Real Madrid

Por su parte, Oriol Romeu volvió al Girona para tratar de recuperar el nivel de la temporada 2022-2023 y disputar la Champions League tras una temporada histórica del equipo. Sin embargo, no llegó a brillar como entonces y el club no logró buenos resultados en Europa, por lo que a la temporada siguiente se marchó de vuelta a Inglaterra donde actualmente milita en la Championship (segunda división) con el Southampton, entidad en la que ha disputado más de 220 partidos.