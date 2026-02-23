España Deportes

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Los jugadores del Barcelona han compartido varias vivencias durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, entre ellas algunas relacionadas con compañeros y rivales de profesión

Guardar
Ferran Torres, del FC Barcelona,
Ferran Torres, del FC Barcelona, celebra un gol con Pedri (REUTERS/Albert Gea)

Los jugadores del FC Barcelona, Pedri González y Ferran Torres han pasado por El Hormiguero para realizar una nueva entrevista en el programa dirigido por Pablo Motos. Esta es la primera ocasión en la que acuden juntos, ya que habían acudido por separado en alguna ocasión anterior y, de hecho, el pasado mes de septiembre tuvieron que cancelar la entrevista conjunta por motivos de calendario del club blaugrana.

Durante la charla han hablado sobre varias rutinas personales y por supuesto temas deportivos. Entre las preguntas lanzadas por Motos han destacado algunas sobre cuidados en la alimentación como el ayuno intermitente, la amistad entre ambos protagonistas o fichajes que traerían del eterno rival, en la que ambos han coincidido en traer a Mbappé.

Ferran y Pedri en 'El
Ferran y Pedri en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Sin embargo, otra pregunta destacada ha sido sobre el jugador más duro al que se han enfrentado, y en este caso la respuesta no ha sido sobre un jugador rival, más bien los jugadores internacionales con España se han acordado de dos excompañeros del Barcelona: Oriol Romeu y Franck Kessié.

Recuerdos de los entrenamientos

Si bien los jugadores barcelonistas han recordado rápidamente a ambos compañeros, cabe destacar que Romeu y Kessié coincidieron únicamente durante la pretemporada del curso 2023-2024, momento en el que el catalán hacía su regreso a su club de formación tras una gran temporada en Girona. Por su parte, el jugador costamarfileño se marchó a Arabia Saudí para unirse a las filas del Al-Ahli tras una buena temporada en Barcelona.

Oriol Romeu en un partido
Oriol Romeu en un partido de Champions con el Barcelona (REUTERS/Cathrin Mueller)

En parte, la salida de Kessié se produce por la llegada de Romeu y Gündogan a la plantilla dirigida entonces por Xavi. Además, unido a que el jugador no era parte de los planes del técnico catalán, su venta permitió al FC Barcelona aliviar su por entonces complicada situación con el Fair Play Financiero.

Pedri ha sido el primero en proponer a Romeu, a lo que su compañero ha reaccionado de inmediato con un: “Uf, madre mía”, dejando a entender que sufrió en alguna ocasión esa intensidad del centrocampista en los entrenamientos. Torres ha sido el que ha propuesto a Kessié como otro jugador intenso dentro del campo.

Franck Kessie con el Barcelona
Franck Kessie con el Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

A pesar de ese breve periodo que coincidieron en el club, Ferrán ha recordado un duelo que ambos (Romeu y Kessié) tuvieron en un entrenamiento en el que se produjo un choque y que el delantero barcelonista ha expresado sonoramente con varios golpes sobre la mesa. De igual forma, el valenciano ha añadido: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro.

Carrera tras Barcelona

Tanto Oriol Romeu como Franck Kessié no llegaron a asentarse en la medular del Barcelona y tras disputar una temporada cada uno tuvieron que salir en busca de mejores oportunidades. El costamarfileño tenía un buen cartel tras su pasado en Italia y recibió varias ofertas, aunque decidió marcharse al fútbol árabe que se encontraba en pleno crecimiento y comenzaba a atraer a grandes estrellas como Cristiano Ronaldo. Desde entonces, agosto de 2023, permanece vinculado al Al-Ahli donde ha logrado dos títulos.

El gol de Ferran Torres para el 2-2 del Barcelona ante Real Madrid

Por su parte, Oriol Romeu volvió al Girona para tratar de recuperar el nivel de la temporada 2022-2023 y disputar la Champions League tras una temporada histórica del equipo. Sin embargo, no llegó a brillar como entonces y el club no logró buenos resultados en Europa, por lo que a la temporada siguiente se marchó de vuelta a Inglaterra donde actualmente milita en la Championship (segunda división) con el Southampton, entidad en la que ha disputado más de 220 partidos.

Temas Relacionados

FútbolFútbol EspañaPedriFerrán TorresOriol RomeuKessieLa LigaFC BarcelonaEl HormigueroAntena 3España-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

El vestuario azulgrana adopta un sistema de sanciones económicas para reforzar el compromiso grupal

Pedri y Ferran Torres revelan

El argentino Prestianni es suspendido provisionalmente tras el incidente racista con Vinicius: no jugará contra el Real Madrid en el Bernabéu

La decisión se fundamenta en la supuesta violación del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, relativo a conductas de índole discriminatoria

El argentino Prestianni es suspendido

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El tenista español buscará conquistar su primer título en Doha tras imponerse en semifinales a Andrey Rublev y mantener su racha invicta en la temporada

A qué hora y dónde

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

El episodio se produjo en el noveno juego del primer set, tras un intercambio particularmente exigente

El enfado de Alcaraz con

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

El tenista español remontó un duelo que comenzó perdiendo ante el ruso (6-7, 6-4 y 6-3)

Alcaraz se levanta de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del ‘caso Koldo’

El juez del ‘caso Koldo’ amplía seis meses el plazo para investigar la trama con posibilidad de realizar más imputaciones

Ortega Smith desafía una vez más a la cúpula de Vox: de una de las caras más visibles del partido a ser defenestrado

El PP redacta una guía “vinculante” para sus acuerdos autonómicos con Vox: un decálogo estatal que ordena las negociaciones y blinda la estabilidad de la legislatura

El Tribunal de Cuentas contra Adif en el Congreso: le acusa de falta de rigor en la investigación de dos denuncias por amaño de contratos

Dimite el alcalde de La Algaba (PSOE) tras ser denunciado por un menor aprendiz de torero de acoso sexual: “Ay si tuvieras los 18”

ECONOMÍA

A los autónomos se les

A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

Cómo aprovechar el convenio de la Seguridad Social para cobrar más pensión de jubilación o recibirla

Isidoro Cruz, soldador: “En perfiles muy demandados, acercarse o superar los 30.000-35.000 euros al año ya no es raro”

Más de 400.000 trabajadores hacen horas extra sin cobrar cada semana y los empresarios se ahorran 3.243 millones anuales al no pagarlas

Declaración de la Renta 2026: fechas, deducciones y exenciones que marcarán la campaña

DEPORTES

Pedri y Ferran Torres revelan

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”