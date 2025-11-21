España

El llamativo silencio de ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Vamos a ver’ tras el despido de Alessandro Lequio

Los dos programas en los que trabajaba el conde italiano han optado por no mencionar el tema de su fulminante despido

Alessandro Lequio en el programa
Alessandro Lequio en el programa 'Vamos a ver'. (Telecinco)

La televisión española vivió este jueves 20 de noviembre una de esas mañanas desconcertantes en las que parece que todo sigue igual, pero no es así. Todo el mundo empezó la mañana esperando algún comentario, una frase suelta o, al menos, una mención discreta a la repentina salida de Alessandro Lequio de Telecinco.

Sin embargo, lo único que encontraron fue un silencio rotundo por parte de los dos programas en los que trabajaba. Ni Vamos a ver ni El programa de Ana Rosa dedicaron un momento a explicar la ausencia del veterano colaborador, pese a tratarse de una de las noticias más comentadas del día en el mundo del entretenimiento.

La falta de explicaciones chocó especialmente porque Lequio llevaba más de dos décadas formando parte del universo Telecinco, convertido en una presencia habitual en tertulias, mesas de corazón y debates de actualidad. Aun así, tanto Ana Rosa Quintana como Patricia Pardo mantuvieron su escaleta sin desviarse un milímetro, como si la abrupta salida del aristócrata no hubiera ocurrido pocas horas antes.

Antonia Dell'Atte. (REUTERS/Manon Cruz)
Antonia Dell'Atte. (REUTERS/Manon Cruz)

En Vamos a ver, la atención recayó en el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una noticia que copó casi un bloque entero. Después llegó el habitual giro al contenido de corazón. Patricia Pardo, sonriente y sin hacer ninguna mención, abrió el debate hablando sobre el supuesto interés de Alejandra Rubio por comprar la lujosa vivienda de Marta López, tasada en más de 1,3 millones de euros. Allí estaban también los colaboradores habituales: Pepe del Real, Sandra Aladro, Adriana Dorronsoro, Antonio Montero, Giovana González y la propia Rubio. “Mis compañeros no necesitan presentación. Si ya os conocen en toda España”, comentó la presentadora.

A partir de ahí, el resumen de siempre: la entrevista de Isa Pantoja en ¡De viernes!, el reencuentro del rey emérito con Felipe VI, la última hora sobre Rosalía y las novedades de Gran Hermano 20. Todo tan normal, salvo por una ausencia que nadie quiso mencionar.

Ana Rosa Quintana vuelve a las mañanas al frente de 'El programa de Ana Rosa'.

La estrategia del silencio de Mediaset

Este mutismo recuerda a episodios anteriores dentro de Mediaset, como la salida de Alba Carrillo en 2023, que tampoco obtuvo explicación en directo. Aunque contrasta con casos como el de Antonio David Flores, cuyo despido en 2021 se anunció públicamente en Sálvame con una declaración de Carlota Corredera. En aquella ocasión, la cadena optó por la transparencia. En esta, por la discreción absoluta.

Según avanzó El País, la decisión de prescindir de Lequio se tomó conjuntamente entre Mediaset España y Unicorn Content, la productora de Ana Rosa, con la que el colaborador tenía contrato. El italiano habría recibido la noticia el miércoles, justo al terminar su última aparición en Vamos a ver. Ese mismo día, curiosamente, dejó una frase que hoy suena casi premonitoria al referirse a las declaraciones recientes de Antonia Dell’Atte: “He derivado las afirmaciones de Antonia Dell’Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente. Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien deba”.

Alessandro Lequio en 'Vamos a
Alessandro Lequio en 'Vamos a ver' (MEDIASET).

La audiencia, mientras tanto, sigue esperando una explicación. Después de 25 años formando parte del ADN de la cadena, su salida repentina levanta preguntas que ni los programas ni los presentadores parecen dispuestos a responder.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

