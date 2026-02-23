Espana agencias

Un asesor sitúa la llegada de Mazón al Palau el 29O a las 19.30 y dice que hablaron 25 minutos antes de ir al Cecopi

Un consultor declaró ante la jueza encargada del caso por la gestión de la dana que sostuvo una conversación privada de unos 25 minutos con el exmandatario autonómico por la tarde, poco antes de desplazarse juntos a la sede del Cecopi

Durante la declaración ante la jueza de Catarroja que indaga la gestión política de la dana registrada el 29 de octubre de 2024, el asesor externo del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) relató que mantuvo una reunión privada de unos 20 a 25 minutos con el entonces presidente autonómico, Carlos Mazón, la tarde de la emergencia. Según consignó la agencia Europa Press, el testigo explicó que ese encuentro tuvo lugar en el Palau de la Generalitat, aproximadamente a las 19:30 horas, y se produjo poco antes de que ambos se desplazaran a la sede del Cecopi en L’Eliana, centro de coordinación de emergencias.

De acuerdo con Europa Press, este asesor, llamado a testificar en el marco de la investigación judicial sobre la gestión de la emergencia por la riada, detalló que en la mañana del día de la dana había asistido a un acto junto a Mazón, aunque en ese momento no dialogaron sobre el fenómeno meteorológico. El encuentro privado por la tarde entre ambos fue planificado, según relató el propio consultor, porque solían tratar distintos asuntos al finalizar la agenda pública del expresidente.

El asesor explicó ante la jueza que Mazón llegó al Palau después de las 19 horas y que la conversación duró entre 20 y 25 minutos antes de la salida conjunta hacia Cecopi. Esta afirmación fue relevante porque contrastó con la información aportada por los escoltas del exmandatario regional, quienes previamente declararon ante el juzgado que, después de la llegada de Mazón, solo permaneció en su despacho un tiempo máximo de 10 minutos antes de descender. Europa Press reportó que, ante esa discrepancia de relatos, la jueza preguntó al declarante: “¿A quién me tengo que creer?”, poniendo de manifiesto la existencia de testimonios contradictorios sobre el tiempo real que Mazón habría dedicado a la reunión dentro del Palau.

La misma agencia comunicó que la investigación judicial se centra en las decisiones adoptadas el 29 de octubre de 2024, con énfasis en la gestión de la emergencia por parte de altos cargos autonómicos. Según los datos incluidos en la causa, la magistrada mantiene bajo investigación a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, así como a Emilio Argüeso, quien ocupaba el cargo de número dos en esa conselleria durante los hechos.

El papel del asesor externo, vinculado al PPCV, consistió en aportar información en calidad de testigo, aportando detalles sobre la agenda y actividades del expresidente Mazón la jornada de la dana. Según informó Europa Press, el consultor insistió en que tanto la cita vespertina como la conversación privada formaban parte de la rutina política habitual, y que solo después del despacho se desplazaron juntos al Cecopi para participar en la gestión de la situación de emergencia.

El medio Europa Press indicó además que la sesión judicial incluyó preguntas acerca de la coordinación y las comunicaciones previas a la llegada al Cecopi, así como por la naturaleza de los temas discutidos entre Mazón y el asesor antes de acudir al centro operativo. El interés de la magistrada se orientó a determinar en qué momento y bajo qué condiciones se tomaron las principales decisiones durante la emergencia.

La declaración de este asesor constituye uno de los elementos centrales en la reconstrucción cronológica de los acontecimientos por parte de la jueza de Catarroja, quien busca esclarecer el grado de participación y la diligencia de los distintos responsables políticos en la gestión de la riada. Europa Press comunicó que la investigación sigue en desarrollo y está previsto que nuevas comparecencias y recopilaciones de testimonios profundicen en el análisis de los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2024.

