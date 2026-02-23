España

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella

La mujer, de 35 años, lanzó primero unas tijeras y después varios cuchillos hasta que le asestó una puñalada en el costado

Una unidad de los Carabinieri
Una unidad de los Carabinieri italianos (Europol)

Una mujer de 35 años ha sido detenida en Nápoles acusada de maltrato en el ámbito familiar y lesiones agravadas tras apuñalar a su marido en el transcurso de una discusión doméstica. El detonante fue un partido de fútbol. El hombre, de 40 años, seguía por televisión el encuentro entre el Atalanta y el Nápoles cuando una decisión arbitral encendió su ánimo. La secuencia terminó con él herido en un costado, trasladado al Ospedale del Mare, donde permanece ingresado fuera de peligro.

Los hechos ocurrieron en el barrio de Capodimonte durante el partido de la Serie A en el que el conjunto napolitano vio anulado un penalti tras la intervención del VAR. La decisión, que generó protestas entre los aficionados, provocó la reacción airada del hombre en el salón de su casa. Según han informado este lunes medios italianos, comenzó a gritar e insultar frente al televisor en señal de protesta por la jugada revisada.

Su esposa entendió que aquellos insultos no iban dirigidos al árbitro ni al desarrollo del partido, sino contra ella. Ese malentendido fue el origen de la discusión. La conversación subió de tono con rapidez. La mujer le exigió que abandonara la vivienda y, de acuerdo con la reconstrucción publicada por la prensa local, le amenazó con apuñalarlo si no lo hacía. El hombre se negó a marcharse.

Del reproche al ataque

A partir de ese momento, la discusión derivó en agresión. La mujer cogió primero unas tijeras y las lanzó contra su marido sin alcanzarlo. Después se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo e intentó herirlo en el costado izquierdo. En un primer movimiento no logró su objetivo. Volvió a intentarlo y consiguió alcanzarle en el otro lado, provocándole una herida sangrante.

Un coche de los carabineros
Un coche de los carabineros (Wikimedia Commons)

El hombre, herido, logró llamar a los servicios de emergencia. Mientras realizaba la llamada, la mujer continuó lanzando cuchillos en su dirección. Uno de ellos quedó incrustado en la pared del salón. Esa fue una de las escenas que encontraron los carabineros al llegar al domicilio tras recibir el aviso.

Los agentes de la estación de Capodimonte detuvieron a la mujer en el lugar de los hechos. La Fiscalía le imputa maltrato en el ámbito familiar y lesiones agravadas. Además, ha sido denunciada por portar armas blancas.

En el bolso de la detenida, los carabineros hallaron otras tres hojas, entre ellas un abridor de ostras. Ese hallazgo dio lugar a una acusación adicional por posesión de objetos aptos para ofender.

El desenlace

El herido fue evacuado de urgencia al Ospedale del Mare, uno de los principales centros hospitalarios de la ciudad, donde quedó ingresado para ser atendido de las lesiones sufridas en el costado. Las autoridades sanitarias han confirmado que, pese a la violencia del episodio y a la pérdida de sangre inicial, su estado no reviste gravedad. Permanece bajo observación mientras evoluciona favorablemente.

Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

La mujer fue trasladada a dependencias policiales y quedó a disposición judicial a la espera de que se determinen las medidas cautelares correspondientes, mientras la investigación continúa abierta para precisar con detalle la secuencia completa de lo ocurrido en el domicilio de Capodimonte.

