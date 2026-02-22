España

Junts volverá a tumbar la extensión de la moratoria antidesahucios en el Congreso

El partido liderado por Miriam Nogueras argumenta que la medida perjudica a los pequeños propietarios, aunque exime a quienes poseen una o dos viviendas de ofrecer alternativa habitacional a sus inquilinos vulnerables

Guardar
La portavoz de Junts en
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en una sesión de control al Gobierno. (Eduardo Parra - Europa Press)

El próximo jueves, PP, Vox y Junts volverán a rechazar en el pleno del Congreso el decreto que extiende hasta final de año la protección contra desahucios para familias vulnerables, junto con otras medidas del llamado “escudo social” y cambios fiscales y empresariales, salvo que ocurra un cambio inesperado. Si los siete diputados de Junts se abstuvieran, la propuesta sería aprobada, pero el partido liderado por Miriam Nogueras considera que la moratoria antidesahucios es injusta con los pequeños propietarios, pese a que la medida excluye a quienes tengan una o dos viviendas de hacerse cargo de la alternativa habitacional de sus inquilinos y tampoco se aplicará cuando el arrendador se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Como novedad este año, el real decreto ley de escudo social se aplicaría en casos en los que la vivienda pertenezca a grandes tenedores, fondos de inversión o propietarios con tres o más inmuebles, y por tanto quienes tengan una o dos viviendas quedan excluidos. Esta excepción responde al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PNV, ya que los nacionalistas vascos habían solicitado dejar fuera de la medida a los pequeños propietarios a pesar de que el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno, que da por hecho que el decreto no saldrá adelante por el rechazo de Junts, asegura que intentará llevarlo una tercera al Consejo de Ministros, informa la agencia EFE.

Subida de las pensiones

El decreto-ley “ómnibus” derogado el 27 de enero incluía la revalorización de las pensiones, que ahora el Ejecutivo ha separado en otro decreto. Esta nueva propuesta se votará también el jueves y todo indica que será aprobada sin oposición, porque PP, Vox y Junts han acordado respaldar el aumento de las pensiones siempre que no esté ligado a la prórroga de los desahucios.

La subida de las pensiones para 2026 implica un aumento general del 2,7%, lo que representa aproximadamente 50 euros más al mes. En las pensiones mínimas, el incremento alcanza el 7%, y en las no contributivas y el ingreso mínimo vital, llega al 11,4%. Aunque casi 13 millones de pensionistas ya han recibido este aumento en enero, si el decreto no se aprueba, la subida no se mantendría durante todo el año.

Isabel Rodríguez anuncia que CASA47 incorpora 200 viviendas procedentes de SEGIPSA en Aranjuez al parque público de vivienda asequible

El decreto del escudo social también incluye ayudas para quienes han sufrido daños por desastres naturales, así como apoyos fiscales para empresas y personas afectadas. Además, protege a los trabajadores, impidiendo despidos en empresas que han recibido ayudas públicas y suavizando las reglas para evitar que algunas empresas tengan que cerrar por pérdidas durante la pandemia o por otros problemas recientes.

(Con información de la agencia EFE)

Temas Relacionados

DesahuciosViviendaJuntsVivienda EspañaGobierno de EspañaDesigualdad socialEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los psicólogos afirman que los ‘therians’ no tienen un trastorno y explican el fenómeno como una búsqueda de identidad: “Lo vimos con los emos o los punks”

Los expertos señalan que esta tendencia puede estar motivada por “una generación que se siente desconectada” y que “tiene una fortísima necesidad de pertenencia”

Los psicólogos afirman que los

Se ofrece casa gratis, totalmente rehabilitada y de 80 metros cuadrados, para el médico que quiera trabajar en este pueblo de Cantabria: “Estamos desesperados”

El alcalde ha justificado la medida como una forma de discriminación positiva para “territorios especialmente vulnerables”

Se ofrece casa gratis, totalmente

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex

La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

En el último año y medio, el grupo había intensificado su actividad, lanzando una campaña de captación de voluntarios para aumentar la magnitud y frecuencia de sus acciones

La Guardia Civil detiene a

“Mi padre no me demuestra que me quiere”: la justicia rechaza extinguir la pensión de alimentos que recibe una joven porque la falta de relación no es culpa suya

Para eliminar esta ayuda, debe demostrarse que el distanciamiento es “intenso, relevante, manifiesto” y atribuible en exclusiva a los hijos

“Mi padre no me demuestra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son “delitos comunes” en su país

Antonio Villarreal, el periodista que se ha atrevido a publicar los secretos de las tertulias: “Son la forma más fácil para que el poder actúe sobre la información”

Los arqueólogos se rebelan contra ‘el sueldo’ que les ofrece Madrid para supervisar las obras del Canal: “Denigra a la profesión, es una retribución indigna”

Juan Lobato, senador y exlíder del PSOE en Madrid: “Hemos hablado demasiado de Abascal y poco de por qué la gente vota a Vox. No hay un 20% de fachas en España”

ECONOMÍA

El declive del campo español:

El declive del campo español: los trabajadores agrarios afiliados a la Seguridad Social se reducen en 139.000 desde 2018

Las ciudades se volvieron activos

La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones