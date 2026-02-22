Junts volverá a tumbar la extensión de la moratoria antidesahucios en el Congreso

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en una sesión de control al Gobierno. (Eduardo Parra - Europa Press)

El próximo jueves, PP, Vox y Junts volverán a rechazar en el pleno del Congreso el decreto que extiende hasta final de año la protección contra desahucios para familias vulnerables, junto con otras medidas del llamado “escudo social” y cambios fiscales y empresariales, salvo que ocurra un cambio inesperado. Si los siete diputados de Junts se abstuvieran, la propuesta sería aprobada, pero el partido liderado por Miriam Nogueras considera que la moratoria antidesahucios es injusta con los pequeños propietarios, pese a que la medida excluye a quienes tengan una o dos viviendas de hacerse cargo de la alternativa habitacional de sus inquilinos y tampoco se aplicará cuando el arrendador se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Como novedad este año, el real decreto ley de escudo social se aplicaría en casos en los que la vivienda pertenezca a grandes tenedores, fondos de inversión o propietarios con tres o más inmuebles, y por tanto quienes tengan una o dos viviendas quedan excluidos. Esta excepción responde al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PNV, ya que los nacionalistas vascos habían solicitado dejar fuera de la medida a los pequeños propietarios a pesar de que el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno, que da por hecho que el decreto no saldrá adelante por el rechazo de Junts, asegura que intentará llevarlo una tercera al Consejo de Ministros, informa la agencia EFE.

Subida de las pensiones

El decreto-ley “ómnibus” derogado el 27 de enero incluía la revalorización de las pensiones, que ahora el Ejecutivo ha separado en otro decreto. Esta nueva propuesta se votará también el jueves y todo indica que será aprobada sin oposición, porque PP, Vox y Junts han acordado respaldar el aumento de las pensiones siempre que no esté ligado a la prórroga de los desahucios.

La subida de las pensiones para 2026 implica un aumento general del 2,7%, lo que representa aproximadamente 50 euros más al mes. En las pensiones mínimas, el incremento alcanza el 7%, y en las no contributivas y el ingreso mínimo vital, llega al 11,4%. Aunque casi 13 millones de pensionistas ya han recibido este aumento en enero, si el decreto no se aprueba, la subida no se mantendría durante todo el año.

Isabel Rodríguez anuncia que CASA47 incorpora 200 viviendas procedentes de SEGIPSA en Aranjuez al parque público de vivienda asequible

El decreto del escudo social también incluye ayudas para quienes han sufrido daños por desastres naturales, así como apoyos fiscales para empresas y personas afectadas. Además, protege a los trabajadores, impidiendo despidos en empresas que han recibido ayudas públicas y suavizando las reglas para evitar que algunas empresas tengan que cerrar por pérdidas durante la pandemia o por otros problemas recientes.

(Con información de la agencia EFE)