España

Críticas del Sindicato de Inquilinas y asociaciones vecinales a la moratoria antidesahucios: “Deja fuera a muchas familias vulnerables”

Denuncian que la nueva medida del Gobierno resulta “más restrictiva”, al excluir a los propietarios con una o dos viviendas, y advierten que no aporta una solución real a las 60.000 familias que están en riesgo de desahucio

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso. (Eduardo Parra / Europa Press)

El Sindicato de Inquilinas y organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han expresado su rechazo a la reciente aprobación del decreto gubernamental que extiende hasta el próximo 31 de diciembre la protección frente a desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, al considerar que las nuevas excepciones y límites de la norma permiten que los desalojos sigan produciéndose. Los colectivos aseguran que este decreto, lejos de reforzar la protección de las familias vulnerables, “prioriza los intereses de los arrendadores” y supone un retroceso en la defensa del derecho a la vivienda, advierten.

El real decreto ley de ‘escudo social’ se aplicará en casos en los que la vivienda pertenezca a grandes tenedores, fondos de inversión o propietarios con tres o más inmuebles. Como principal novedad para este año, el Ejecutivo excluye de las medidas antidesahucios a los propietarios que tengan una o dos viviendas y tampoco se aplicará cuando el arrendador se encuentre en situación de vulnerabilidad. Esta excepción responde al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PNV, ya que los nacionalistas vascos habían solicitado dejar fuera de la medida a los pequeños propietarios a pesar de que el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la aprobación del nuevo escudo social en el Congreso va a ser compleja, porque el Gobierno debe lograr el respaldo de varios grupos parlamentarios, entre ellos Junts, que rechaza prorrogar la moratoria antidesahucios.

El Sindicato de Inquilinos y Alquiladores de Cataluña ha indicado en un comunicado que la aprobación de la moratoria antidesahucios y otras medidas del escudo social responde a la presión de las movilizaciones registradas la semana pasada en más de diez ciudades, y no a la iniciativa política del Gobierno. También advierte que la nueva medida resulta insuficiente y no resuelve la situación de las 60.000 familias vulnerables expuestas al desahucio sin alternativa habitacional.

“En el peor momento del mercado del alquiler, esta decisión supone un retroceso en materia de vivienda y una cesión clara a los intereses de los propietarios y del sector inmobiliario. La moratoria aprobada es, una vez más, un parche que no resuelve el problema de fondo. No frena la expulsión sistemática de inquilinas ni da respuesta a la realidad actual del alquiler”, ha indicado el sindicato.

Fachada de un edificio de
Fachada de un edificio de viviendas en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

“Queremos garantías fiables y estables de protección”

Desde la FRAVM denuncian que el Ejecutivo, “con el fin de contentar al PNV o por puro cálculo electoral, excluye de la protección a miles de familias vulnerables”. “A quien alquile una vivienda por 1.500 euros no le va a afectar este decreto, cuando es la familia que está ahí como inquilina la que lo va a sufrir”, señala a Infobae España el responsable de Urbanismo y Vivienda de la federación, Quique Villalobos, que recuerda que unos 600.000 contratos firmados en pandemia quedarán sin cobertura en 2026. “No aceptamos que el Gobierno deje de segundo plato a todas las familias que o están amenazadas de desahucio o lo estarán cuando no les renueven sus contratos de alquiler. Queremos garantías fiables y estables de protección”, añaden.

En cuanto a las alternativas que se les ofrece a las familias que pierden su vivienda, el Gobierno ha reiterado que la responsabilidad de encontrar una solución habitacional de emergencia recae en los servicios sociales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, una medida que ya está vigente desde hace años y “pocas veces se cumple de forma efectiva”, advierte la FRAVM. A diferencia de esa vía, la moratoria antidesahucios, asegura la federación, sí ha tenido impacto, pues se estima que desde 2020 ha logrado frenar uno de cada cuatro desalojos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Reclaman otras medidas como la regulación de alquileres

La emergencia habitacional, denuncia el sindicato, se manifiesta no solo en los desahucios judiciales, sino también en desalojos menos visibles derivados del aumento de los precios del alquiler y de la no renovación de contratos, situaciones que afectan a miles de hogares inquilinos. Ante este escenario, la organización plantea la necesidad de prorrogar de manera obligatoria todos los contratos de alquiler y avanzar en la reforma de la Ley de Arrendamientos en el Congreso, con el objetivo de regular los alquileres temporales y de habitaciones, y frenar las prácticas fraudulentas en el mercado inmobiliario.

La organización considera que garantizar el derecho a la vivienda requiere medidas como reducir los precios del alquiler, asegurar la estabilidad de los inquilinos, recuperar viviendas turísticas y vacías, limitar la concentración de propiedades en manos de fondos de inversión y grandes tenedores, y eliminar cláusulas abusivas y fraudes en los contratos de alquiler.

Temas Relacionados

DesahuciosViviendaAlquilerMercado inmobiliarioVivienda EspañaDesigualdad socialEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Prácticas en multinacionales y estudios de liderazgo: algunos de los detalles más atractivos de la formación de la infanta Sofía en Lisboa

La hija pequeña de los reyes se encuentra estudiando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa

Prácticas en multinacionales y estudios

Focalizarse en el “círculo de control”, la estrategia psicológica que reduce la ansiedad: “Fuera está lo que no puedes controlar por mucho que insistas”

La neuropsicóloga Marta Jiménez aconseja enfocarse en acciones, opiniones y valores propios para gestionar mejor el malestar y evitar invertir recursos en situaciones que están fuera de nuestro alcance

Focalizarse en el “círculo de

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 4 febrero

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

¿La creatina hace que se te caiga el pelo? Esto es lo que dice la ciencia

La calvicie es uno de los mitos asociados a este suplemento deportivo

¿La creatina hace que se

La Fiscalía pide tres años de prisión para una madre y su hija por apropiarse de 125.000 euros de una anciana en situación vulnerable a la que cuidaban

Las dos acusadas realizaron numerosas retiradas de dinero en efectivo de la cuenta de la víctima - en la cual figuraban como personas autorizadas - entre 2011 y 2014, cuando ella permanecía ingresada en una residencia geriátrica

La Fiscalía pide tres años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala el despido

La Justicia avala el despido de una trabajadora que no acudía a su puesto, pero aparecía fichada porque un compañero registraba su entrada

Procedente el despido de un trabajador que se presentó a la mina bajo los efectos del alcohol y, tras dar positivo, admitió que no era la primera vez

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

Así puedes quitar el testigo del fallo motor sin necesidad de máquinas ni métodos complicados

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

ECONOMÍA

Diego Moreno, corredor de seguros:

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este es el error más común que comete la gente al contratar un seguro de cualquier tipo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de febrero

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los abusos laborales más frecuentes. Si pasan en tu empresa te están engañando”

El metro cuadrado de vivienda en la zona más exclusiva de Madrid ya cuesta 19.500 euros más que en la más barata

¿Quién no va a querer que le suban el sueldo? Nueve de cada 10 españoles quieren cobrar más y más de la mitad se plantea cambiar de trabajo

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona