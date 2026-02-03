El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. (Europa Press)

El PNV ha anunciado que apoyará la moratoria antidesahucios tras acordar con el Gobierno ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, dejándolos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.

Ante el bloqueo político, el Gobierno ha optado finalmente por aprobar en dos decretos distintos la revalorización de las pensiones, junto a otras medidas del escudo social que concitan el consenso de los grupos, y la prórroga de la suspensión de los desahucios, según han informado a EFE fuentes del Gobierno.

La moratoria antidesahucios a colectivos vulnerables estaba incluida en el decreto ómnibus que fracasó el pasado miércoles en el Congreso, un cajón de sastre que mezclaba la revalorización de las pensiones, la paralización de los desahucios a las familias vulnerables, la prohibición de cortarles la luz, gas y agua o el bono social eléctrico. También incluía asuntos como las ayudas a los seguros agrarios por los incendios forestales, incentivos para la compra de coches eléctricos y descuentos en transporte.

El escudo social encalló con los votos negativos de PP, Vox y Junts, lo que obligó al Gobierno a buscar otras fórmulas para evitar su caída en un segundo intento. Los nacionalistas vascos, a pesar de su voto a favor, afearon la estrategia de mezclar la subida de las pensiones “con otras medidas controvertidas, diseñadas para forzar un falso dilema”. Y como pidió Junts per Catalunya, los de Aitor Esteban reclamaron presentar la revalorización de las pensiones por separado. Al mismo tiempo, el Gobierno debe lidiar con las exigencias de la izquierda, ante el miedo de que el PSOE acabe abandonando la moratoria antidesahucios.

Insultan a Pedro Sánchez durante un acto en Teruel y el presidente responde entre aplausos y gritos de "no estás solo": "Quien insulta no tiene argumentos ni nada que ofrecer a la sociedad"

Durante su participación en un mitin electoral en Teruel, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró ante un grupo de jubilados su promesa de incrementar las pensiones, independientemente del respaldo parlamentario del Partido Popular. “Yo les digo a los jubilados y jubiladas de Aragón y de toda España que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos siete años cuando yo he estado al frente del Gobierno de España. Ese compromiso lo vamos a cumplir”, aseguró. Y en este contexto -y porque las cuentas no salen-, el Consejo de Ministros presentará el decreto troceado en dos partes.

10 de febrero, la fecha límite para salvar las pensiones

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la subida de las pensiones este martes, ya que tiene como fecha límite el 10 de febrero para que la medida aparecezca en las nóminas de este mes. No obstante, todavía no está del todo claro como se presentará el escudo social a voto, ya que el ‘no’ de Junts a la otra parte del decreto ómnibus (ahora va por separado) volvería a tumbar las medidas que protegen a colectivos vulnerables, lo que provocaría el enfado del bloque progresista. Al mismo tiempo, desde la izquierda han incidido en que el escudo social deba presentarse en la Cámara Baja lo más fuerte posible a pesar de las exigencias de la derecha.

Desde las entidades del tercer sector han insistido en que la caída del decreto supone dejar sin cobertura instrumentos que habían demostrado su eficacia desde su puesta en marcha, especialmente a partir de 2020. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) advierte de que el rechazo parlamentario “deja en el aire instrumentos que venían funcionando como escudo social para millones de personas” y constituye “un grave retroceso en la protección del derecho a la vivienda”, en un momento que define como de emergencia residencial.