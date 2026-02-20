España

Una persona anónima dona lingotes de oro a su ayuntamiento por valor de tres millones de euros

El donante secreto dejó claro que para ayudar a renovar su deteriorada red de agua potable

Las autoridades de Osaka recibieron
Las autoridades de Osaka recibieron 21 kg de lingotes de oro de un donante misterioso. (Ayuntamiento de Osaka, Japón)

Un donante que ha preferido mantener el anonimato ha entregado 21 kilogramos en lingotes de oro al Ayuntamiento de Osaka para ayudar a renovar su deteriorada red de agua potable. La aportación, valorada en 560 millones de yenes (unos 3,2 millones de euros), llegó al consistorio japonés el pasado mes de noviembre. Así lo ha relatado el alcalde Hideyuki Yokoyama durante una rueda de prensa celebrada este jueves, en la que ha expresado su asombro por el donativo y ha destacado la magnitud del gesto.

Según confirmó el propio Yokoyama en el encuentro con los periodistas, esta cuantiosa entrega de oro permitirá hacer frente a la delicada situación que atraviesa la infraestructura de agua en la tercera ciudad más grande de Japón. Con cerca de tres millones de habitantes, Osaka ocupa un papel esencial como motor comercial en la región de Kansai. Sin embargo, al igual que otras grandes urbes niponas, afronta los retos derivados del envejecimiento de su red de agua y saneamiento, una circunstancia que va generando crecientes preocupaciones en materia de seguridad.

El regidor municipal ha insistido en que modernizar las viejas canalizaciones supone una inversión gigantesca, remarcando que solo puede mostrar su agradecimiento ante la generosidad del donante. Además, ha detallado que esta no es la primera vez que la persona anónima colabora con el servicio de aguas de Osaka: en una ocasión anterior, ya había entregado 500.000 yenes en efectivo para la mejora de las instalaciones, ha subrayado el alcalde durante la rueda de prensa, recogida por la BBC.

El oro se destinará a renovar canalizaciones

El servicio municipal de aguas de la ciudad ha emitido un comunicado este jueves en el que reconoce la importancia del donativo y asegura que los recursos económicos obtenidos servirán para combatir el deterioro de la red. Entre los objetivos prioritarios figura la sustitución de los viejos conductos de agua, que presentan claras señales de fatiga tras décadas en servicio.

Lingotes recién fundidos de oro
Lingotes recién fundidos de oro con una pureza del 99,99%. (REUTERS/Ilya Naymushin/Archivo)

Según los datos oficiales del propio consistorio, en el ejercicio fiscal 2024 se han contabilizado más de 90 fugas de agua bajo las calles de Osaka. Además, la oficina municipal estima que más del 20% de las conducciones de agua en Japón han sobrepasado ya la vida útil legalmente establecida de 40 años, tal como han recogido medios locales citados por la cadena británica. Esta obsolescencia no solo afecta a la calidad del servicio, sino que también incrementa el riesgo de incidentes graves en el entorno urbano.

El deterioro de la infraestructura no es exclusivo de Osaka. En los últimos años, las ciudades japonesas experimentan con mayor frecuencia la aparición de socavones causados por el colapso de antiguas tuberías de alcantarillado. Uno de los incidentes más relevantes ocurrió el año pasado en la prefectura de Saitama, donde un enorme hundimiento de la calzada engulló la cabina de un camión y causó la muerte de su conductor. La causa del accidente se atribuyó a la rotura de una tubería de aguas residuales.

Desafíos para la sustitución de tuberías

Tras el accidente de Saitama, las autoridades japonesas han decidido reforzar los esfuerzos para renovar la red nacional de conducciones, con el objetivo de prevenir sucesos de gravedad similar. No obstante, los problemas de financiación han ralentizado el ritmo de sustitución de las infraestructuras más antiguas, dificultando la consecución de mejoras a gran escala.

En este contexto, la donación recibida por el Ayuntamiento de Osaka cobra especial relevancia. Tanto el Ayuntamiento como la oficina municipal de aguas han reiterado su agradecimiento al benefactor, comprometiéndose a utilizar los fondos captados para atender las necesidades más urgentes y garantizar la seguridad del suministro de agua.

