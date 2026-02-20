España

Un hombre millonario de 102 años es secuestrado por su familia del hospital: la herencia iba toda a la cuidadora con la que se había casado

El anciano cuenta con un afortuna aproximada de 20 millones de euros

Guardar
Un hombre deja la herencia
Un hombre deja la herencia a su cuidadora. (Montaje Infobae)

Un millonario de 102 años, identificado como Wang, fue secuestrado por su propia familia a la salida de un hospital. El episodio ha generado conmoción en Taipéi (Taiwán) y ha puesto en primer plano un conflicto con las distribuciones de la herencia. El caso involucra a su cuidadora de 68 años, con quien el anciano se había casado en secreto y a quien pretendía dejarle toda su fortuna. La sorprendente decisión del hombre, sumada a la reacción violenta de sus parientes, ha situado el caso en el centro del debate público.

Todo ocurrió el 3 de febrero, en el distrito de Zhongshan, cuando el hombre salía del hospital en silla de ruedas, empujado por su nueva esposa. Frente al edificio lo esperaban sus tres hijos, tres nueras y cuatro nietos. Al verlos, la cuidadora, la Sra. Lai intentó continuar, pero fue apartada a la fuerza mientras la familia se llevaba al anciano. La mujer, herida durante el forcejeo, pidió ayuda a la policía, que llegó al lugar y confirmó la identidad de los involucrados.

El asunto no terminó allí. La familia, indignada por el matrimonio secreto y la intención del millonario de dejar la herencia a su cuidadora, acusó a la mujer de manipular al anciano y aislarlo del mundo exterior. Por su parte, la esposa rechazó todas las acusaciones y presentó denuncias por coacción e injurias, solicitando protección policial. El trasfondo económico, la legalidad del matrimonio y la validez de las transferencias de bienes se convirtieron en el eje de una batalla judicial que mantiene en vilo tanto a la familia como a la opinión pública.

La herencia valorada en 20 millones de euros

La Sra. Lai y Wang formalizaron su relación el 5 de enero, aunque la familia solo se enteró días después, al ser rechazada una visita. Según la versión de los familiares, la cuidadora habría aprovechado la vulnerabilidad mental del anciano para asegurarse la herencia, mientras que testigos del hospital confirmaron que el matrimonio se realizó cumpliendo con los requisitos legales y que el hombre estaba en plenas facultades al momento de casarse.

¿Caduca un testamento? Los casos en los que no sirve para repartir una herencia

La fortuna del Sr. Wang se acerca a los 20 millones de euros y abarca terrenos y propiedades en Taipéi, además de varias pólizas de seguro. Según fuentes cercanas al caso y el periódico Daily Mail, el millonario habría transferido ya siete parcelas y una póliza por valor de 2 millones de euros a su esposa y a los hijos de ella, sumando unos 5 millones de euros.

El futuro del caso después del secuestro

El conflicto familiar se trasladó rápidamente a los tribunales. Mientras la Sra. Lai defiende la legalidad del matrimonio y las transferencias, la familia busca anular ambos procesos alegando manipulación y abuso de debilidad. Las autoridades del registro civil confirmaron que, al casarse, Wang respondió correctamente a todas las preguntas, lo que complica la estrategia de los familiares.

La familia y la cuidadora
La familia y la cuidadora por la herencia millonaria (Freepik)

El caso ha puesto sobre la mesa la cuestión de la autonomía de las personas mayores, la protección de grandes patrimonios y los límites de la intervención familiar en decisiones personales. A la espera de que la justicia decida sobre la validez del matrimonio y el destino de la herencia, el escándalo mantiene la atención pública y refleja cómo el dinero y los lazos familiares pueden chocar de forma dramática.

Temas Relacionados

SucesosJubilados y PensionesJusticiaHerenciasTestamentosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El dilema de Carlos III con sus sobrinas, las princesas Eugenia y Beatriz, tras la detención del expríncipe Andrés

La situación del duque de York reabre un debate incómodo en Buckingham: hasta qué punto debe implicarse el Rey en la protección pública de Beatriz y Eugenia

El dilema de Carlos III

Un hombre mata a un niño de 10 años y hiere a la madre de gravedad en Tenerife

El agresor ha sido abatido por la Guardia Civil este viernes

Un hombre mata a un

Sarah Ferguson toma distancia tras el arresto de su exmarido, el expríncipe Andrés: la calculada ‘desaparición’ de la otra amiga de Jeffrey Epstein

La exduquesa de York se encuentra en paradero desconocido desde que se revelaron nuevos archivos sobre el caso del pedófilo estadounidense

Sarah Ferguson toma distancia tras

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

Aunque la Audiencia Provincial de Córdoba reconoce la falta de relación entre ambos, no considera demostrado que sea atribuible principalmente a la hija ni que una sola ausencia justifique la suspensión de la pensión

Un padre pide dejar de

Un científico crea un modelo de zapato para evitar las caídas en las personas mayores

El invento del Doctor Jiayang Li surgió de ver el riesgo que corría su mentor de 89 años

Un científico crea un modelo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El Gobierno quiere limitar el número de escopetas en manos de civiles por riesgo de “arsenales en domicilios”, pero los datos revelan que hay 21.000 armas menos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”