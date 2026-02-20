Un hombre millonario de 102 años es secuestrado por su familia del hospital: la herencia iba toda a la cuidadora con la que se había casado

Un hombre deja la herencia a su cuidadora. (Montaje Infobae)

Un millonario de 102 años, identificado como Wang, fue secuestrado por su propia familia a la salida de un hospital. El episodio ha generado conmoción en Taipéi (Taiwán) y ha puesto en primer plano un conflicto con las distribuciones de la herencia. El caso involucra a su cuidadora de 68 años, con quien el anciano se había casado en secreto y a quien pretendía dejarle toda su fortuna. La sorprendente decisión del hombre, sumada a la reacción violenta de sus parientes, ha situado el caso en el centro del debate público.

Todo ocurrió el 3 de febrero, en el distrito de Zhongshan, cuando el hombre salía del hospital en silla de ruedas, empujado por su nueva esposa. Frente al edificio lo esperaban sus tres hijos, tres nueras y cuatro nietos. Al verlos, la cuidadora, la Sra. Lai intentó continuar, pero fue apartada a la fuerza mientras la familia se llevaba al anciano. La mujer, herida durante el forcejeo, pidió ayuda a la policía, que llegó al lugar y confirmó la identidad de los involucrados.

El asunto no terminó allí. La familia, indignada por el matrimonio secreto y la intención del millonario de dejar la herencia a su cuidadora, acusó a la mujer de manipular al anciano y aislarlo del mundo exterior. Por su parte, la esposa rechazó todas las acusaciones y presentó denuncias por coacción e injurias, solicitando protección policial. El trasfondo económico, la legalidad del matrimonio y la validez de las transferencias de bienes se convirtieron en el eje de una batalla judicial que mantiene en vilo tanto a la familia como a la opinión pública.

La herencia valorada en 20 millones de euros

La Sra. Lai y Wang formalizaron su relación el 5 de enero, aunque la familia solo se enteró días después, al ser rechazada una visita. Según la versión de los familiares, la cuidadora habría aprovechado la vulnerabilidad mental del anciano para asegurarse la herencia, mientras que testigos del hospital confirmaron que el matrimonio se realizó cumpliendo con los requisitos legales y que el hombre estaba en plenas facultades al momento de casarse.

La fortuna del Sr. Wang se acerca a los 20 millones de euros y abarca terrenos y propiedades en Taipéi, además de varias pólizas de seguro. Según fuentes cercanas al caso y el periódico Daily Mail, el millonario habría transferido ya siete parcelas y una póliza por valor de 2 millones de euros a su esposa y a los hijos de ella, sumando unos 5 millones de euros.

El futuro del caso después del secuestro

El conflicto familiar se trasladó rápidamente a los tribunales. Mientras la Sra. Lai defiende la legalidad del matrimonio y las transferencias, la familia busca anular ambos procesos alegando manipulación y abuso de debilidad. Las autoridades del registro civil confirmaron que, al casarse, Wang respondió correctamente a todas las preguntas, lo que complica la estrategia de los familiares.

El caso ha puesto sobre la mesa la cuestión de la autonomía de las personas mayores, la protección de grandes patrimonios y los límites de la intervención familiar en decisiones personales. A la espera de que la justicia decida sobre la validez del matrimonio y el destino de la herencia, el escándalo mantiene la atención pública y refleja cómo el dinero y los lazos familiares pueden chocar de forma dramática.