PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

El próximo 15 de marzo se producirán las elecciones de la comunidad autónoma

Fernando Mañueco y Feijóo (Europa
Fernando Mañueco y Feijóo (Europa Press)

Las elecciones de Castilla y León estarán disputadas, según la encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El PP y el PSOE conseguirían un 33% y 32% de los votos totales, provocando un empate en la cabeza. Vox, que está logrando un gran crecimiento generalizado en España, llegaría a obtener el 16% de los votos en estos comicios, menos de los obtenidos en 2022, cuando llegó al 17%.

De esta forma, la encuesta señala un empate técnico entre las dos fuerzas políticas. Otros sondeos aseguraban una victoria del PP sobre los socialistas y, a su vez, aseguraban que Vox crecería respecto a las últimas urnas en la comunidad. Menos de un mes antes de las elecciones, que se producirán el 15 de marzo, los resultados parecen ser una incógnita mayor de lo esperado.

El PP crecería con dos puntos respecto al actual reparto, lo que se traduciría entre 28 y 38 escaños en el hemiciclo. La participación conjunta de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo sería la cuarta opción más votada, con un 5,1%, seguido de Unión del Pueblo Leonés (UPL), con un 4,9%.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido no buscar réditos partidistas ni hacer "política cono los incendios" sino "políticas para afrontar los incendios". (Fuente: Cortes Castilla León)

El empate entre PP y PSOE

En estas elecciones se elegirán 82 procuradores. La mayoría absoluta se alcanza con 42 escaños. Según la encuesta publicada este viernes, el CIS prevé que siete partidos obtendrán escaños en el Parlamento regional. Alfonso Fernández Mañueco vuelve a liderar el PP y aspira a renovar como presidente de la Junta. Carlos Martínez es el candidato del PSOE. Ambos competirán por liderar la comunidad, aunque, según otros instituciones de sondeos, el popular partiría con ventaja, además de contar con más votos para formar coalición con los de Vox.

En las elecciones del 13 de febrero de 2022, el PP se situó como la fuerza más votada con 31 escaños y el 31,43% de los votos. El PSOE alcanzó 28 procuradores con el 30,05%. Vox, que posteriormente acordó con el PP la formación de gobierno, obtuvo 13 representantes y el 17,64% de los sufragios. De esta manera, el CIS prevé un pequeño crecimiento de los dos líderes, dejando, a priori, un escenario similar al actual.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura no podrá contar con el PSOE, que pese a oponerse a Vox no será alternativa para evitar que gobierne.

Elecciones autonómicas en 2026

La escena política está muy fragmentada. Las encuestas recientes apuntaban a un fuerte ascenso de Vox, pero el 16% de los votos que le da el CIS supone un pequeño retroceso y se aleja de las ambiciones del partido de extrema derecha. En los casos anteriores, Extremadura y Aragón, la fuerza de Santiago Abascal sí ha logrado aumentar sus escaños, complicando al PP la formación de Gobierno al volverse más exigentes.

El PSOE ha sufrido una caída histórica en las últimas elecciones autonómicas, destacando especialmente su resultado en Aragón, donde igualó su peor marca con solo 18 escaños, frente a los 23 que tenía en 2023. La principal características de este descenso es que una parte relevante de los votos se fueron a Vox, señalando un traspaso llamativo y poco habitual por la distancia política existente entre estos dos partidos.

