Vox replica a Mañueco que "las condiciones de los pactos las pondrán los castellanoleoneses"

Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, ha asegurado que las listas de su partido en la comunidad están “cerradas y aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional”, incluidas las de las provincias de Ávila y Zamora, y que ya se han presentado ante las juntas electorales provinciales. El dirigente sostuvo que no existe ningún conflicto interno en dichas circunscripciones sobre las candidaturas, y dio por configuradas todas las listas de Vox de cara a la convocatoria electoral del próximo 15 de marzo. Al fijar esta posición, Pollán se refirió también al control de los futuros pactos postelectorales y a la participación de su formación en las recientes movilizaciones del sector agrario.

Según publicó el medio de comunicación, Pollán replicó a las declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta y candidato del Partido Popular a la reelección, quien manifestó que, si vence en las elecciones, será él quien marque las condiciones para futuros acuerdos de gobierno. Pollán trasladó que, tras los comicios, "las condiciones de los pactos las pondrán los castellanoleoneses", señalando que, en última instancia, la voluntad de los ciudadanos será determinante para la formación del próximo ejecutivo autonómico, y no solo la de un candidato concreto.

El medio indicó que Pollán expresó su desacuerdo con la postura de Fernández Mañueco en el marco de un acto donde, según sus palabras, el dirigente popular estuvo rodeado de concejales y alcaldes “donde le gusta que le pasen la mano por la espalda”. Pollán también criticó la gestión del presidente autonómico respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, tildando de “campaña de blanqueamiento” el esfuerzo institucional para destacar los aspectos positivos de ese acuerdo comercial, particularmente en reuniones sectoriales organizadas por la Junta para agricultores y ganaderos.

En cuanto a la información sobre la reunión que tuvo lugar el 11 de marzo en Zamora, Pollán manifestó que el encuentro se utilizó para explicar las supuestas ventajas del pacto con Mercosur, pero aseguró que esas acciones responden más a una “estrategia de imagen”, según detalló el propio medio. Para el candidato de Vox, estos esfuerzos no corresponden con los intereses reales del sector agrario de la comunidad.

Pollán subrayó que, tres semanas atrás, una tractorada concluida ante las Cortes de Castilla y León solo recibió el respaldo directo de los procuradores de Vox, quienes atendieron a los manifestantes y escucharon sus demandas. Según informó el medio de comunicación, el candidato aseguró que tanto los representantes populares como socialistas se limitaron a observar a los agricultores desde los ventanales del edificio, sin bajar a escuchar sus reclamaciones.

Además, se refirió a una manifestación reciente en Madrid que reunió a profesionales del campo de diferentes provincias. Pollán afirmó que miembros de Vox estuvieron presentes en el acto “apoyándoles y dando la cara”, mientras denunció la falta de compromiso de otras formaciones políticas con las demandas del sector primario.

En su intervención, el candidato exigió a Mañueco que “deje de engañar al sector agrícola y ganadero de Castilla y León y también al sector industrial”. Para Pollán, existe una desconexión entre las acciones emprendidas por la administración autonómica y las necesidades reales del campo y de la industria, según cita el medio.

Durante su presencia en Segovia, donde acudió a respaldar una manifestación ciudadana contra la instauración de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el recinto amurallado de la ciudad, Pollán mostró su desacuerdo con lo que considera como una imposición procedente de las instituciones europeas. Negó que la creación de ZBE deba aceptarse como obligatoria y señaló que existen ciudades donde estas restricciones han sido impugnadas y revertidas tras sentencias judiciales favorables a los demandantes. Esta legislación ambiental constituye uno de los puntos de fricción entre partidos conservadores y sectores sociales y empresariales de Castilla y León, según consignó el medio.

Al abordar las tensiones internas de Vox en algunas provincias, como Ávila y Zamora, Pollán afirmó ante los medios que no hay disputas en la confección de las listas, las cuales ya han sido “cerradas y presentadas”, lo que, según explicó, garantiza la unidad de la candidatura del partido de cara a los comicios autonómicos.

La campaña electoral en Castilla y León está marcada por la discusión sobre la representatividad de los pactos de gobierno, el manejo de los acuerdos comerciales internacionales y el respaldo a las protestas del ámbito rural. El posicionamiento público de Carlos Pollán ante las declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco refleja la estrategia de Vox de presentarse como un interlocutor directo y favorable a los intereses de agricultores, ganaderos e industriales frente a las políticas desarrolladas por la actual administración autonómica y los partidos tradicionales, según han reportado fuentes citadas en el medio.