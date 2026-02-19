Un joven británico es apuñalado durante sus vacaciones en Tenerife tras correr detrás de un ladrón: “Pensé que iba a morir” (Montaje Infobae)

Theo Wright es un joven inglés de 18 años. El ciudadano de Royton se encontraba en Tenerife, de fiesta, en lo que debía ser última noche de las vacaciones que se había tomado con unos amigos, pero acabó siendo apuñalado en el cuello y el pulmón tras perseguir al hombre que había robado el teléfono a una mujer que se encontraba junto a él en la puerta de una discoteca ubicada en Playa de las Américas.

Ocurrió durante la madrugada del martes 17 de febrero. Un hombre se acercó a una joven que se encontraba junto a Theo para pedir prestado su móvil, alegando una emergencia. Ella dudó en dárselo, pero Theo, pensando que “podría ser algo serio”, dijo “déjaselo”.

El individuo no tardó un segundo en huir con el dispositivo en la mano, y Theo se lanzó a perseguirle a la carrera. “Ella se lo dio (el móvil) y el simplemente salió corriendo”, explicó el joven al Daily Mail. “Yo fui tras él a toda velocidad. No pretendía ser un héroe ni nada, solo quería ayudarla a recuperar su móvil”.

El joven no volverá al Reino Unido hasta que sane la herida de su pulmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Pensé que iba a morir por la cantidad de sangre que había”

Viéndose perseguido, el presunto ladrón se dio media vuelta y atacó a Theo con un arma blanca, apuñalándole dos veces. Según el joven, solo supo que le habían apuñalado al ver su propia sangre en el suelo: “Podría haber sido mucho peor, pero estoy vivo y eso es lo principal”. Y es que la cantidad de sangre que estaba perdiendo le hizo pensar “que se había acabado. Pensé que iba a morir por la cantidad de sangre que había en el suelo”.

Un portavoz del centro regional de coordinación de emergencias detalló que “un joven de 18 años ha resultado gravemente herido tras ser apuñalado en la avenida Rafael Puig Lluvina en Playa de las Américas. Las primeras llamadas de emergencia se recibieron sobre las 2.15 de la madrugada. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario Hospiten Sur tras ser estabilizada en el lugar”.

Aún en recuperación en Tenerife, el joven no se arrepiente de nada: “Lo volvería a hacer, pero me va vergüenza que me llamen héroe. Un verdadero héroe habría recuperado el móvil”, considera. “Pero al menos sigo vivo, y eso es lo que importa”. No podrá regresar a Reino Unido hasta que sane la herida de su pulmón, lo que se demorará al menos dos semanas. Los profesionales sanitarios confían en que pueda recuperarse del todo.

La madre del joven, Caroline Wright, viajó de inmediato a la isla al enterarse, con una llamada de madrugada, de que habían apuñalado a su hijo. “Entré en pánico absoluto. Al principio dijeron que era en el muslo y el hombro, pero cuando llegué aquí me di cuenta de que era en el pulmón y el cuello. Unos milímetros más y podría haber sido la yugular. Habría sido otra historia”, expresó al Daily Mail.

Caroline relató que era la primera vez que su hijo viajaba con amigos y confesó haber pasado “los cinco días preocupada. Llegamos al último día y pensé: ‘Ha ido bien’. Luego recibí la llamada que todo padre teme”. Ahora, la familia ha creado una página en GoFundMe para recaudar fondos que permitan cubrir los gastos de la estancia en la isla, donde ya han conseguido más de 6.000 libras.