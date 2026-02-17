Un menor agrede a su padrastro con un arma blanca en Alcorcón

Un menor de edad ha agredido a su padrastro con un arma blanca en la localidad de Alcorcón en el marco de una disputa familiar en la que ambos resultaron heridos leves.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.26 horas del pasado viernes día 13 en una vivienda ubicada en la calle Vizcaya, según han informado a Europa Press fuentes policiales y de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siendo investigadas el menor de 13 años agredió a su padrastro, de 32 años, con un arma blanca. Según ha adelantado el diario 'El Mundo', el adulto era de nacionalidad colombiana.

Como consecuencia de los hechos, ambos tuvieron que ser trasladados por el Summa 112 al Hospital Fundación Alcorcón, donde ingresaron con pronóstico leve. El menor refería dolor en un hombre, mientras que su padrastro presentaba un corte superficial en el brazo.

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional se personaron en el lugar para tratar de determinar lo sucedido. Los hechos han sido trasladados a la Fiscalía de Menores.