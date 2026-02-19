España

Manel Navarro recuerda su paso por Eurovisión: “Recibí amenazas de muerte y todo”

El cantante catalán relata en exclusiva en el pódcast ‘Vergüenza’ cómo influyó en su vida personal y laboral su paso por el certamen europeo en 2017

Guardar
El artista catalán en su
El artista catalán en su actuación en Kiev, donde se celebró la final de Eurovisión en 2017. / RTVE

Cuatro días después de que Tony Grox y Lucycalys ganasen el Benidorm Fest 2026, Manel Navarro relata en una entrevista su paso por Eurovisión 2017 cuando tenía 21 años. El pódcast Vergüenza, presentado por el periodista Daniel Sousa, recoge el testimonio del artista, quien desvela detalles hasta ahora desconocidos de lo vivido desde su elección como representante de España en el certamen europeo. La experiencia de Manel Navarro en Eurovisión 2017 quedó marcada por una serie de acontecimientos que han influido de manera muy negativa, tanto en su vida personal como en su trayectoria profesional. “Recibí amenazas de muerte y todo”, asegura.

A diferencia de otros artistas, cuyas carreras han dado un giro positivo tras participar en Eurovisión, Manel Navarro cuenta que su paso por el festival supuso el inicio de un periodo especialmente complicado. La polémica surgió incluso antes de la gala en Kiev, ya que el método de selección a través de Objetivo Eurovisión (el equivalente hoy al Benidorm Fest) colocó a Mirela como favorita del público, relegando a Navarro a una tercera posición.

Sin embargo, el jurado zanjó el empate entre ambos artistas apostando finalmente por él, una decisión que desencadenó duras críticas y gritos de “tongo” por parte de numerosos seguidores. Manel Navarro lo recuerda así en el pódcast: “Me dicen que he ganado y yo en ese instante me sentí como una mierda; me vi abucheado por muchísima gente cuando tan solo era un chaval de 21 años”.

Una actuación de Eurovisión marcada por un fallo vocal

Tras la elección, Manel Navarro se trasladó a Madrid con la esperanza de consolidar su carrera, un cambio impulsado por la discográfica, que le ofreció un piso para trabajar en sus proyectos musicales. No obstante, la situación dio un giro drástico en la noche de la final de 2017. Durante su interpretación de Do It For Your Lover, sufrió un fallo vocal en las últimas estrofas que ha quedado para siempre asociado a su nombre. “Cuando sucedió, noté que algo no había salido bien; percibí que algo sonaba raro, pero desconocía la magnitud”, afirma. Fue “al bajar del escenario y consultar Twitter”, cuenta, cuando comprendió el impacto.

La reacción que encontró en el público español allí presente resultó especialmente dura: mientras se desarrollaban las votaciones, que le dejaron en última posición con tan solo cinco puntos otorgados por Portugal, Navarro ha relatado cómo parte del público español en Ucrania llegó a mostrar tablets con mensajes como “Manel, muérete”, o le increpaban con comentarios como “Manel, jódete”. “Deseando que acabase, me fui directo al hotel”, asegura el propio artista en el pódcast.

El cantante catalán fue recibido
El cantante catalán fue recibido con dureza tras su actuación en el certamen europeo, motivado por un fallo vocal mientras cantaba. / Reuters - Gleb Garanich

“La misma gente que me metió en ese follón, se marchó”, cuenta Manel Navarro

El retorno a España no suavizó la situación. Al contrario, las agresiones verbales y físicas se prolongaron durante meses. Según ha narrado el propio Manel Navarro en el pódcast: “Recibí amenazas de muerte”. Fue incluso en su barrio donde se encontró duras confrontaciones: “Al volver de unas salas de ensayo cerca de casa, un grupo de personas comenzó a escupirme y a reírse, pero en vez de encararme, decidí seguir mi camino”. Estas agresiones no se limitaron a episodios aislados, ya que el cantante ha asegurado que buena parte de los ataques venía a través de las redes sociales, junto con insultos y mofas continuas. A este clima de acoso se sumaron comentarios de tinte político, al ser acusado de “independentista” por su origen catalán.

El aislamiento no quedó restringido al ámbito social. El respaldo profesional que hasta entonces sostenía su carrera desapareció repentinamente nada más regresar de Kiev. Según ha relatado en Vergüenza, tras su vuelta de Eurovisión, “me pasaron una carta por debajo de la puerta advirtiéndome que tenía dos días para dejar el piso”. A ello, cabe añadir que abandonó su carrera y, a su vuelta a Madrid, la discografía dejó de pagarle la vivienda donde residía.

Esta ruptura provocó que el artista tuviera que buscar el apoyo de amistades para poder residir en Madrid, al mismo tiempo que los managers y el resto del equipo profesional también se distanciaban. “La misma gente que me metió en ese follón es la misma que, cuando salió mal, se marchó”, sostiene Navarro en declaraciones en exclusiva para el pódcast.

Entrevista a Mirela, cantante y actriz.

Pero, ¿qué ocurrió después de aquellos 21 años? Con el tiempo, el artista ha conseguido recuperar parte de la confianza necesaria para regresar a la música, aunque reconoce que aún pesa todo lo vivido esos años. “Me resultó complicado encontrar a alguien que, más que darme un dedo, realmente me tendiese la mano”, confiesa. “Yo ya no pienso nunca en lo que ocurrió, un error no nos define”, afirma convencido ante la cámara. Por ello, asegura que tuvo su fallo, “pero acabará quedando atrás”. Al final, “para bien o para mal, tengo un nombre”, asevera Manel Navarro en la nueva apuesta de Podimo, Vergüenza.

Temas Relacionados

EurovisionBenidorm Fest 2026Música EspañaFamosos EspañaGente EspañaEspaña-entretenimientoTelevisión EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo funciona la “especulación negativa” que practica el actor y cómico Juan Dávila, en ‘La Revuelta’

Ante las preguntas típicas de David Broncano, Dávila ha explicado cómo invierte su patrimonio económico

Cómo funciona la “especulación negativa”

Bruselas expedienta a Shein por su diseño adictivo y permitir la venta de muñecas sexuales y armas en la UE

El Ejecutivo comunitario abre una investigación sobre la popular plataforma china tras detectar indicios de productos prohibidos y posibles deficiencias en la protección de los usuarios, lo que podría acarrear sanciones económicas bajo la normativa digital europea

Bruselas expedienta a Shein por

Comprobar Cupón Diario de la ONCE: resultado del último sorteo del miércoles 18 de febrero

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprobar Cupón Diario de la

Oriol Junqueras (ERC): “No se nos ocurre ninguna razón por la que Cataluña no pueda gestionar el IRPF”

El líder de ERC afirma, en una entrevista con Cadena Ser, que se reunió con Puigdemont en Bélgica, reunión en la que abordaron la financiación autonómica, la red ferroviaria y la gestión del IRPF

Oriol Junqueras (ERC): “No se

Emiliano García-Page en ‘El Hormiguero’: “El nivel de degradación de la política española es el peor de la historia de la democracia”

Durante su paso por el programa, el presidente de Castilla-La Mancha abordó la influencia de la política nacional en las elecciones autonómicas, defendió el legado de la Transición y expresó su preocupación por el clima de tensión social

Emiliano García-Page en ‘El Hormiguero’:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Oriol Junqueras (ERC): “No se

Oriol Junqueras (ERC): “No se nos ocurre ninguna razón por la que Cataluña no pueda gestionar el IRPF”

Oriol Junqueras afirma que ERC “ha decidido concurrir en solitario en Cataluña” ante la alianza de izquierdas propuesta por Gabriel Rufián

La dirección nacional de Vox expulsa cautelarmente a Ortega Smith por no abandonar la portavocía de Madrid

Rufián y Emilio Delgado urgen reordenar la izquierda ante el avance de la ultraderecha: “No tengo ni putas ganas de Abascal de ministro del Interior”

El Gobierno de Rajoy condecoró al exDAO de la Policía en 2013: hoy el PP endurece el discurso y exige explicaciones a Marlaska por mantenerle en el cargo

ECONOMÍA

Las donaciones de padres a

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

Ni renting ni financiación: comprar un coche al contado es la alternativa más barata, incluso si se vende a los cuatro años

Si cobras entre 15.876 y 20.000 euros, Hacienda aconseja presentar la declaración de la renta para no perder una deducción fiscal

Las personas mayores de 60 años podrán cobrar la pensión de orfandad: estos son los requisitos para solicitarla

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid