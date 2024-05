El representante de España en Eurovisión que hizo un corte de mangas por los abucheos del público tras ser elegido

Spain's Manel Navarro performs the song "Do It For Your Lover" during the Eurovision Song Contest 2017 Grand Final at the International Exhi-bition Centre in Kiev, Ukraine, May 13, 2017. REUTERS/Gleb Garanich

España ha vivido grandes momentos en Eurovision, competición de la que, además, forma parte del Big Five. Dos trofeos en dos años seguidos, otros tres subcampeonatos y varios podios, el último en 2022 con el conocido chanelazo, han hecho emocionarse a los espectadores. Y es que muchos eurofans, ya desde mucho antes de la final, preparan el acontecimiento y lo viven como un importante evento social, como ha podido verse este año con el fenómeno de Zorra, la canción que defenderá Nebulossa el próximo sábado 11 de mayo.

Pero, como suele suceder en este tipo de concursos, España también ha vivido momentos más difíciles, en los que sus representantes no han estado a la altura o, simplemente, no han sido del agrado del público y los distintos jurados. Por eso, el proceso de selección previo suele ser bastante riguroso, con una fase previa a nivel nacional en la que tanto los espectadores como los expertos tienen la posibilidad de votar a un u otro músico para que vuelva a situar al país en lo más alto. Según la época, en esta selección ha tenido más peso el jurado o el televoto. En el último lustro, por ejemplo, se ha optado más por lo primero, para tener así un candidato respaldado por personas formadas en el mundo de la música y del espectáculo.

La polémica de Manel Navarro

La decisión del jurado no siempre ha sido del agrado del público. Incluso con Chanel, que fue señalada por tener relación con una miembro del jurado, fue sospechosa del temido ‘tongo’. Quien peor lo pasó, sin embargo, fue Manel Navarro, el cantante catalán que interpretó Do it for your lover y que, además de ser rechazado por los oyentes, también tuvo la mala fortuna de que le saliera un gallo en la competición europea.

La disputa tuvo lugar en el programa Objetivo Eurovisión, el formato con el que se decidía al representante español de cara a Eurovisión 2017. Aquel año, fue el primero en el que el voto del jurado era más decisivo que el de la audiencia. El público le dio a Manel el tercer puesto, pero por la nota de los expertos quedó empatado en primera posición con la cantante Mirela. Además, los jueces decidieron, por dos votos a uno, que fuera él quien actuara en la Gran Final, una resolución que no gustó nada a los presentes. Mientras lo proclamaban vencedor, por lo tanto, pudieron oírse algunos gritos de “tongo”.

Un corte de mangas

La actitud de los presentes en el programa no gustó nada al cantante, que seguramente también acusó los nervios de la competición que acababa de vencer en un tenso final. “Quiero felicitar a los otros cinco grandes artistas que había y darles todo mi apoyo”, dijo en su discurso tras su victoria. A quienes miraban el programa por la televisión también quiso dirigirse: “muchísimas gracias a todos por el apoyo, sois muy grandes y si estoy aquí es por vosotros, así que muchísimas gracias”.

A pesar de lo correcto de sus declaraciones, el público del programa siguió silbando y abucheando al cantante, al que se notaba con muchísima tensión. Y fue tal el rechazo que sintió, que justo antes de volver a interpretar la canción -como es habitual tras ganar- decidió dedicarles un corte de mangas a quienes en aquel momento vertían sobre él su desacuerdo.

