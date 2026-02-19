España

Deniegan la nacionalidad española a un estadounidense que alegaba origen sefardí: la Justicia no acepta valoraciones favorables de notarios

Un ciudadano de Alburquerque, descendiente de familia judía y nacido en Nueva York, ve rechazada su solicitud tras no aportar la documentación exigida por la Ley 12/2015

Guardar
El Hospital Mount Sinai Beth
El Hospital Mount Sinai Beth Israel, en el sur de Manhattan. (Google Maps)

En el Hospital Judío Beth Israel, en pleno corazón de Manhattan, nació Dionisio, hijo de Candido y de Melisa, con el eco de una herencia que, décadas después, lo llevaría a buscar su lugar en la historia de España. Desde su domicilio en Alburquerque, Nuevo México, emprendió un proceso legal en el que su identidad y la memoria de sus antepasados sefardíes se convirtieron en el centro de una batalla judicial. El tribunal ha decidido negar la nacionalidad española a Dionisio por no haber presentado pruebas que cumplan los rigurosos requisitos exigidos por la ley para acreditar su origen sefardí.

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid llega tras años de espera y recursos. El tribunal ha avalado la actuación de la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública, que en junio de 2021 denegó la solicitud de nacionalidad al considerar insuficiente la documentación aportada. Dionisio presentó un certificado emitido por la Federación Judía de Nuevo México y un informe genealógico, pero estos documentos no bastaron para cumplir con las exigencias de la Ley 12/2015, que regula la concesión de nacionalidad a los sefardíes originarios de España. La sentencia subraya que dichos certificados carecen de los respaldos legales y formales requeridos, como la acreditación oficial de la autoridad emisora y la documentación adicional sobre la entidad y los representantes legales. El fallo, además, impone las costas procesales a Dionisio y confirma la pérdida del depósito judicial realizado para recurrir.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

La historia de Dionisio se remonta a la compleja travesía de quienes intentan acreditar un linaje sefardí ante el Estado español, que son muchos. Su petición se fundamentó en la Ley 12/2015, que otorga la posibilidad de acceder a la nacionalidad a descendientes de los judíos expulsados en 1492. El conflicto surgió cuando la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública consideró insuficiente la prueba documental: Dionisio presentó un certificado de la Federación Judía de Nuevo México y un informe genealógico, pero no adjuntó el respaldo de la Federación de Comunidades Judías de España ni el resto de la documentación legalmente requerida, como los estatutos de la entidad religiosa extranjera, la acreditación de sus representantes o la legalización de los documentos.

El tribunal exige pruebas completas

El tribunal ha recordado que la normativa exige una prueba estricta y completa. El propio Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia en los últimos meses, estableciendo que la administración no está obligada a aceptar valoraciones favorables de notarios ni a considerar pruebas incompletas. La sentencia recoge que no existe derecho a la igualdad “en la ilegalidad” y que el cambio de criterio de la administración, ahora mucho más riguroso, no supone una discriminación para los solicitantes actuales, aunque en el pasado se hubieran concedido nacionalidades sin cumplir todos los requisitos.

El proceso judicial de Dionisio se inició en 2021, cuando recibió la denegación administrativa. El recurso de alzada quedó sin respuesta expresa. Decidió entonces acudir a los tribunales, pero el Juzgado de 1ª Instancia nº 19 de Madrid desestimó su demanda en febrero de 2024. Persistente, elevó el caso en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que ahora confirma la negativa. La sentencia deja una única vía: un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo, si se cumplen los supuestos previstos en la ley y siempre dentro del plazo de veinte días desde la notificación.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaNacionalidad españolaNacionalidadTribunalesTribunales EspañaJusticiaJusticia EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

Alcanzó los 57.054 millones de euros, mientras las importaciones repuntaron un 4,6%, hasta los 444.146 millones

El déficit comercial se dispara

Fernando Azor, psicólogo: “Es importante saber diferenciar una crisis de ansiedad de un infarto“

Un 70,2% de los españoles habría sufrido síntomas de ansiedad al menos una vez entre 2023 y 2024

Fernando Azor, psicólogo: “Es importante

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 19 febrero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

En su informe inicial, la Benemérita insiste en que ninguna hipótesis se descarta en esta fase de la investigación, y todas las líneas de trabajo, incluidas las más improbables, permanecen abiertas

La rotura del carril o

13 bebés terminan en el hospital por consumir leche infantil contaminada: ya han sido dados de alta, pero se han registrado 41 casos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición emitió seis alertas entre el 12 de diciembre y el 17 de febrero sobre la retirada de fórmulas infantiles

13 bebés terminan en el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La rotura del carril o

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

Qué es el DAO de la Policía Nacional y cuánto cobra

ECONOMÍA

De Guindos coincide con Pedro

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luis López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

DEPORTES

Kansas City, la sede de

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano