Sopa japonesa con gyozas congeladas, una receta reconfortante y deliciosa para una cena rápida en casa

Las sopas son auténticos salvavidas para los días fríos, recetas rápidas y muy fáciles que podemos versionar a nuestro gusto

Sopa japonesa con gyozas, una
Sopa japonesa con gyozas, una receta fácil y reconfortante (Freepik)

En invierno, nada como una sopa caliente y reconfortante para cerrar el día con un plato tan ligero como delicioso. Existen miles de combinaciones y recetas, desde clásicos de la cocina española como la sopa de ajo hasta versiones extranjeras como la minestrone italiana o la sopa de cebolla francesa. También opciones que son fuente de salud, como las sopas de pollo o de verduras. Pero, si buscamos alternativas diferentes y originales, debemos mirar más allá, echando la vista hacia un país que domina como nadie las sopas y caldos: Japón.

Con el ramen como máxima expresión, la cocina japonesa cuenta con miles de recetas de sopas diferentes, muchas veces opciones fáciles que podemos preparar en casa si buscamos una cena sencilla y rápida. Hoy hablaremos de un formato de sopa facilísima de preparar, que además incluye uno de los alimentos más populares de la cocina nipona como son las gyozas.

Estos dumplings de masa fina, rellenos de los ingredientes que más nos gusten, conformarán la sustancia de esta sopa. Podemos comprarlos congelados para ahorrar tiempo y hacer esta receta aún más sencilla. El caldo, que puede ser casero o comprado, se aromatizará con ajo y jengibre salteados, también con salsa de soja, aceite de sésamo y vinagre de arroz. Para hacer el plato más completo, se añaden algunas verduras como la col china o las setas shiitake, añadiendo fibra, vitaminas y contenido a esta sopa japonesa.

Receta de sopa japonesa con gyozas

Esta sopa parte de un caldo potenciado con ajo, jengibre y salsa de soja. Lo más especial es la cocción final de las gyozas en el mismo caldo, lo que aporta una contundencia, textura y sabor únicos. El toque final de semillas de sésamo y un chorrito de aceite de sésamo tostado hacen de esta sopa una receta irresistible.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • Aceite (1 cucharada)
  • 2 dientes de ajo
  • Jengibre (en raíz)
  • 100 g de setas shiitake
  • 1/4 de col china
  • 1,2 litros de caldo de pollo o vegetal
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de aceite de sésamo tostado
  • 1 cucharada de vinagre de arroz
  • 1 cucharadita de azúcar
  • Sal y pimienta al gusto
  • Gyozas (cantidad al gusto, frescas o congeladas)
  • Semillas de sésamo para servir

Cómo hacer sopa japonesa con gyozas, paso a paso

  1. Pela y pica el ajo y el jengibre muy finos.
  2. Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio. Sofríe el ajo y el jengibre hasta que suelten su aroma (1 minuto).
  3. Añade los hongos shiitake laminados y la col china troceada. Saltéalos durante 2 minutos.
  4. Incorpora el caldo, la salsa de soja, el aceite de sésamo, el vinagre de arroz, el azúcar, sal y pimienta.
  5. Lleva a ebullición, baja el fuego y cocina 5 minutos.
  6. Prueba y ajusta de sal o soja si lo crees necesario.
  7. Añade las gyozas directamente al caldo hirviendo. Cocina las gyozas durante 7-8 minutos (o sigue las instrucciones del envase si son congeladas).
  8. Sirve la sopa en cuencos, reparte las gyozas y verduras.
  9. Espolvorea semillas de sésamo y, si te gusta, añade un chorrito extra de aceite de sésamo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 220 kcal aprox.
  • Proteínas: 8 g
  • Grasas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 30 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la sopa (sin las gyozas, si es posible) en un recipiente hermético en la nevera hasta 2 días. Si ya contiene las gyozas, consúmela en 24 horas, ya que la masa tiende a reblandecerse.

