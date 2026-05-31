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Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre la ashwagandha: “Reduce el estrés, mejora la calidad del sueño y ayuda a controlar el cortisol”

El doctor analiza cómo este suplemento puede influir en la salud física y mental

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ashwagandha
Imagen de ashwagandha. (dietéticacentral.com)

En los últimos años ha surgido una tendencia a etiquetar como superalimentos o alimentos milagro a diferentes productos que, desde el punto de vista nutricional, no siempre cuentan con respaldo suficiente para justificar esos beneficios. Sin embargo, también hay otros que sí presentan propiedades interesantes a nivel físico y mental dentro de una dieta equilibrada.

Esto es algo que conocen diferentes profesionales de la salud, motivo por el que algunos de ellos hablan sobre estos productos desde la evidencia científica. No obstante, ante la creciente ola de desinformación y la influencia de falsos gurús en redes sociales, no siempre es fácil distinguir qué afirmaciones son fiables.

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La ashwagandha es una de las hierbas que ha ganado más popularidad en los últimos años por sus posibles beneficios. Aurelio Rojas, cardiólogo con miles de seguidores en redes sociales, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@doctorrojass) hablando sobre este producto.

Beneficios de la ashwagandha

Según explica el cardiólogo, es una planta adaptógena que ha sido objeto de numerosos estudios en los últimos años por su posible impacto en distintos procesos del organismo. Entre sus beneficios más citados se encuentra la reducción del estrés y la ansiedad, así como la mejora de la calidad del sueño, dos aspectos estrechamente relacionados con la regulación del cortisol, la hormona del estrés.

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El especialista también señala que algunos estudios clínicos han observado una disminución de los niveles de cortisol de hasta un 30%, así como mejoras en la sensación de fatiga y en los niveles de energía. Además, se ha relacionado con una mejoría en funciones cognitivas como la memoria y la concentración.

En el ámbito físico, el doctor apunta que podría favorecer el aumento de masa muscular magra tras varias semanas de uso, así como tener un posible impacto positivo en la fertilidad masculina. También se ha estudiado su papel en la salud hormonal femenina, donde podría ayudar a aliviar síntomas asociados al síndrome premenstrual y la menopausia.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

Por otro lado, se han observado posibles efectos en la sensibilidad a la insulina y en la regulación de la glucosa en sangre, así como en parámetros cardiovasculares como la presión arterial y la inflamación, factores clave en la salud del corazón.

Cómo consumir ashwagandha

La ashwagandha se puede encontrar en distintos formatos, siendo los más habituales las cápsulas y las infusiones. La forma más cómoda y precisa de consumo suele ser en cápsulas estandarizadas, ya que permiten controlar mejor la dosis diaria recomendada, que puede variar según el producto y la concentración del extracto.

Según los expertos, es importante seguir las indicaciones del fabricante o de un profesional sanitario, ya que su efecto depende de la dosis y la constancia en el tiempo. Generalmente, se recomienda tomarla por la noche si se busca mejorar el sueño o en momentos de estrés para favorecer la relajación, siempre evitando exceder las cantidades aconsejadas.

Si tienes dudas sobre su consumo, lo más recomendable es acudir a un profesional sanitario, como un médico o un nutricionista, que pueda valorar tu caso concreto y orientarte de forma segura y personalizada.

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