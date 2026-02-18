Laura Vargas, colombiana viviendo en España: “Que los españoles hagan esto, nos parece superloco a los colombianos”

Laura Vargas junto a una imagen de recurso de una persona que sirve café. (TikTok/Canva)

Para muchos colombianos que viven en España, ciertos gestos cotidianos resultan desconcertantes. Laura Vargas, una mujer que llegó a España desde Colombia y que comparte los choques culturales a través de su cuenta de TikTok explica que hay una costumbre en concreto que le llama la atención. “Que los españoles hagan esto, nos parece superloco a los colombianos”, introduce. Se refiere al modo en que se sirve el café en los bares: “Te sirven el café en un bar en vaso, así, en un bar o en casa”.

Acostumbrada a las tradiciones de Colombia, Vargas remarca que en su país de origen el café siempre se toma en taza, sin importar la variedad: “Nosotros no concebimos el café, si no es en taza, taza, café, taza, café, igual taza, café con leche, tinto, tinto que para nosotros es el americano que llaman acá”. El llamado “tinto” colombiano equivale al café americano que en España se conoce simplemente como café, explica.

Vargas también describe el ritual español: “Ellos como si nada y te ponen ahí la cucharita en un vaso y lo coges así”. Para la comunidad originaria del café, este detalle adquiere importancia: “Te sonará una tontería, pero para los colombianos esto es importante, te lo juro, es muy importante. Y que te hagan esto en un hotel, en una cafetería. O sea, no existe la más mínima posibilidad de que en nuestro país, que es cafetero, esto te suceda. Aquí nos suena rarísimo”.

Con el paso del tiempo, Vargas reconoce que se ha adaptado: “Yo ya me acostumbré, pero es raro”. Sin embargo, en Madrid hay establecimientos que siguen la costumbre de la taza: “Hay lugares donde aquí en Madrid específicamente los ponen en alguna taza. Yo quiero saber para ir, porque a mí esa sensación me gusta”.

10 millones de residentes nacidos en el extranjero en España

En España viven casi un millón de colombianos, entre los diez millones de residentes que han nacido en el extranjero. Según la última Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último trimestre de 2025, la población residente en España aumentó en 81.520 personas y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026. Es el valor máximo de la serie histórica. El crecimiento se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España sigue bajando. De hecho, la población nacida en el extranjero superó por primera vez el hito de los diez millones y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Entre todas las nacionalidades, la que más crece es la colombiana.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España en ese último periodo), la venezolana (27.000) y la marroquí (22.000). El principal flujo migratorio era el que llegaba del país vecino, pero en los últimos años Colombia ha dado el sorpasso. El 1 de enero de 2021, en España vivían 532.266 colombianos —con o sin nacionalidad española adquirida—. Cinco años después (1 de enero de 2025), son el doble: 978.041.