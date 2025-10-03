Laura Vargas, una colombiana que vive en España: “Uno de los lugares más importantes para los españoles es el bar”

Laura Vargas hablando sobre España en sus redes sociales

Son numerosos los creadores de contenido extranjeros que en la actualidad basan sus vídeos en documentar su experiencia en España. La mayor parte son relatos donde expresan con sorpresa situaciones que creíamos normales. Una de las creadoras que destaca últimamente en TikTok es Laura Vargas, una mujer joven que ha emigrado desde Colombia y que no ha dudado en usar el altavoz de las redes sociales para contar toda su experiencia.

Sus vídeos acumulan miles de visualizaciones y fomentan tanto en sus seguidores colombianos como en los españoles un debate único sobre las costumbres de cada uno. El último tiene como tema principal el ocio en los bares, la relación que entabla el dueño de estos locales con sus clientes frecuentes y las costumbres más llamativas, según esta influencer.

“Para los que os gustan los bares, este país está repleto, y no exagero”. Así empieza el vídeo, que no ha tardado en llenarse de comentarios de españoles corroborando esta afirmación.

“El bar de toda la vida”

“Os juro que aquí la gente llega y el camarero les pone lo mismo, sabe cómo le gusta la cerveza, el café, la tostada, si toma Ribera, Verdejo o si espera a alguien”, ha expresado con sorpresa Vargas. Una de las cosas que más llama su atención es la dedicación de los dueños, hasta el punto de conocer los gustos de todos sus comensales. Algo típico que siempre hemos concebido y que conocemos como “el bar de toda la vida”, pero que a alguien de fuera le parece un vínculo totalmente nuevo.

“No te estoy hablando del 10% de los españoles, te estoy hablando de muchas personas”. Así, le resulta llamativo ver terrazas repletas de clientes a diario y vida constante en el interior del bar. No solo señala la cantidad de gente, sino que hace hincapié en que no se trata de una costumbre generacional: “Es gente de todas las edades, no hay una edad específica, desde niños a gente mayor. A los ancianos les encanta la quedada, sobre todo ir a desayunar”. Lo que evidencia que en España absolutamente todo el mundo tiene la costumbre de ir a bares y pasar el rato en su sitio de confianza.

El sentimiento de por medio

“No exagero para nada cuando digo que estas personas desarrollan sentimiento. Yo me acuerdo una vez que se iba el dueño y todos los vecinos cenaron por última vez en el bar con gran dolor”, ha contado durante los últimos segundos del vídeo, revelando que no se trata solo de disfrutar de una velada donde comas o bebas cómodo, sino que en España se desarrollan vínculos personales en estos lugares con el paso del tiempo.

Dos hombres brindando en un bar. (Facebook)

Es algo que puede ser haya pasado desapercibido para muchos, pero en comentarios numerosos españoles han confesado que el vídeo les ha hecho reflexionar. Todos se han acordado de un bar en concreto y han recordado las anécdotas que han vivido ahí. “Es que ese dueño te conoce, te ha visto crecer y sabe muchas cosas de ti”, concluye la creadora de contenido.