Las revistas del corazón esta semana: el refugio de la reina Sofía en su momento más duro

Este miércoles, 18 de febrero, también son protagonistas de la semana Iñaki Urdangarin, con su primera entrevista a un medio del corazón, y Dora Postigo con las imágenes que confirman su noviazgo con Nicolás Martos

Las revistas del corazón del
Las revistas del corazón del 18 de febrero de 2026.

Los kioscos regresan, un miércoles más, cargados con la actualidad del papel couché. Los celebrities nacionales, y los internacionales, han tenido una última semana de lo más ajetreada, pues son muchos los que dan el salto a las portadas de las cuatro principales cabeceras con noticias más que sorprendentes.

Una ed las grandes protagonistas es Chenoa, quien tras uno de sus mejores años profesionales ha sorprendido a propios y ajenos tras descubrirse que ha vuelto con su exmarido, el doctor Miguel Sánchez Encinas. Una segunda oportunidad que hace que la cantante vuelva al foco público.

Por otro lado está Iñaki Urdaganrin, quien parece haberle cogido el gusto a esto de la prensa tras años renegando de los medios. Tras publicar su libro, Todo lo vivido, el exmarido de la infanta Cristina ha hablado en exclusiva con Diez Minutos para desmentir su crisis con Ainhoa Armentia.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'
Portada de la revista 'Semana' del 18 de febrero de 2026.

Tras uno de los momentos más difíciles de su vida, la muerte de su hermana, Irene de Grecia, la reina Sofía ha vuelto a Madrid para retomar su vida, en la medida de lo posible. De momento se está apoyando en sus amigas Paloma O’Shea y Ana Botín, con quienes ha compartido una cena, tal y como desvela Semana en exclusiva.

Junto a ella aparecen también esta portada Cayetano Rivera y Tamara Gorro, a quienes se puede ver juntos tras conocerse que estarían juntos. Por otro lado, la princesa Marie de Dinamarca ha abierto las puertas del palacio de Copenhague.

Para cerrar, muestran la nueva realidad del rey Juan Carlos, quien se tiene que desplazar en silla de ruedas.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'
Portada de la revista 'Lecturas' del 18 de febrero de 2026.

Chenoa está en el mejor de momento de su vida, o al menos en uno de los mejores. Además de estar trabajando en lo que le gusta, cosechando éxitos y preparando nuevo contenido musical, la artista ha retomado su relación con Miguel Sánchez Encimas, su exmarido. Así lo afirma Lecturas, que da todos los detalles sobre esta feliz noticia en el interior de la publicación.

Por otro lado, está David Bisbal, quien ha despedido a su padre con mucha tristeza: “Se queda a vivir en mi corazón”, escribió en sus redes sociales. Lolita Flores, en otro orden de cosas, anuncia su vuelta al cine con un “papel que me ha devuelto la autoestima”.

Para cerrar, un tema de Cindy Crawford, que está espectacular al cumplir los 60 años.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez
Portada de la revista 'Diez Minutos' del 18 de febrero de 2026.

Iñaki Urdangarin es la gran sorpresa de la semana, pues se presenta en Diez Minutos con una exclusia en la que desmiente su casa con Ainhoa Armentia.

Va acompañado con otros dos temas, también exclusivos: unas imágenes de Tana Rivera junto a su nuevo novio, Álvaro. Además, Dora Postigo posa con Nicolás Martos en las primeras fotografías que confirman su relación

‘¡HOLA!’

Portada de la revista '¡HOLA!'
Portada de la revista '¡HOLA!' del 18 de febrero de 2026.

Isabel Preysler se convierte otra vez en la reina de corazón de la mano de una exclusiva en la que celebra su cumpleaños y defiende a su primer marido, Julio Iglesias. “Me duele enormemente que Julio esté sufriendo por una infamia que provoca daños irreparables”.

En otro orden de cosas, Carolina Cerezuela posa junto a su hija mayor, Carla Moyá, quien ha decidido seguir sus pasos. Para cerrar hay una exclusiva: el plan a dos de la reina Sofía y su nieta Irene Urdangarin con elque recordaron a la princesa Irene.

