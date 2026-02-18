La gran deuda de José María Almoguera con Hacienda: la Agencia Tributaria le reclama el impago de casi 8.500 euros

José María Almoguera. (Europa Press)

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, atraviesa una etapa marcada por dificultades económicas, según ha desvelado en exclusiva la revista Semana. La publicación detalla que el televisivo mantiene actualmente una deuda con la Agencia Tributaria, una situación que se suma a otros frentes abiertos en su vida personal.

Durante los últimos años, Almoguera mantuvo una presencia constante en televisión. Primero ocupó titulares por su enfrentamiento público con su madre y, posteriormente, inició una etapa como colaborador en distintos espacios de la pequeña pantalla. Sin embargo, su exposición mediática ha disminuido de forma notable en los últimos meses, lo que, según el citado medio, habría repercutido directamente en sus ingresos.

José María Almoguera, en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

Entre sus trabajos más recientes destacó su participación como colaborador en TardeAR, donde coincidió con María ‘la jerezana’, conocida por su paso por Gran Hermano. Con la finalización del espacio, su vinculación profesional con Telecinco quedó prácticamente cerrada. Según se ha apuntado en distintos medios, incluso su madre habría intervenido en varias ocasiones para tratar de facilitarle nuevas oportunidades laborales, tanto a él como a su nuera, aunque sin lograr estabilidad a largo plazo.

Su gran deuda con Hacienda

El principal problema económico al que se enfrenta en estos momentos está relacionado con la Agencia Tributaria. El propio Almoguera reconoció públicamente la existencia de esta situación durante una intervención en el programa El tiempo justo. “Cuando cobras, hay que pagar luego a Hacienda… Se ha pagado, pero a lo mejor no todo…”, afirmó en directo, admitiendo así la existencia de pagos pendientes.

María 'la jerezana' y José María Almoguera durante el estreno de la película 'Ídolos' (Europa Press)

Tras estas declaraciones, Semana confirmó que la deuda asciende exactamente a 8.466,40 euros. Según la información publicada, el importe procederían de entrevistas exclusivas concedidas durante el último año. La cifra, aunque no especialmente elevada en comparación con otros casos mediáticos, refleja un desajuste en la gestión fiscal derivada de ingresos puntuales obtenidos por su actividad en medios de comunicación.

Un divorcio aún sin resolverse

A esta coyuntura económica se suma la situación personal que vive en relación con su todavía esposa, Paola Olmedo. El divorcio entre ambos no se ha formalizado aún y el propio Almoguera ha explicado en diferentes intervenciones que el retraso responde, en parte, a cuestiones económicas y a obligaciones fiscales compartidas que siguen sin resolverse. En el plató del programa ¡De Viernes!, el pasado 2 de enero, ofreció más detalles sobre esta situación. “Yo uso un dinero que tengo para ayudarle a montar un negocio y es lo que le estoy pidiendo”, contó Almoguera, en referencia a la inversión realizada para apoyar a su exesposa en un proyecto personal. Estas palabras apuntan a que la gestión de esos recursos estaría influyendo directamente en la demora de la firma del divorcio.

Paola Olmedo en el pódcast 'Cuenta y exagera' (Instagram)

Por su parte, Olmedo también se ha pronunciado, aunque de manera indirecta. A través de la colaboradora Leticia Requejo, en el programa El tiempo justo, trasladó su versión de los hechos. Según lo expuesto en el espacio televisivo, considera que el hijo de Carmen Borrego estaría priorizando el aspecto económico por encima de la formalización definitiva de la separación, dejando entrever que el trasfondo financiero es determinante en el estancamiento del proceso.

La información publicada por Semana pone el foco en cómo la disminución de la visibilidad mediática puede impactar de forma directa en la estabilidad financiera de figuras vinculadas al mundo televisivo. En el caso de Almoguera, el descenso de colaboraciones y la finalización de proyectos en televisión habrían reducido notablemente sus ingresos, generando dificultades para hacer frente a sus obligaciones fiscales.