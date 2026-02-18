España

La gran deuda de José María Almoguera con Hacienda: la Agencia Tributaria le reclama el impago de casi 8.500 euros

‘Semana’ revela que el hijo de Carmen Borrego deberá hacer frente al monto completo tras el aviso oficial de la institución

Guardar
José María Almoguera. (Europa Press)
José María Almoguera. (Europa Press)

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, atraviesa una etapa marcada por dificultades económicas, según ha desvelado en exclusiva la revista Semana. La publicación detalla que el televisivo mantiene actualmente una deuda con la Agencia Tributaria, una situación que se suma a otros frentes abiertos en su vida personal.

Durante los últimos años, Almoguera mantuvo una presencia constante en televisión. Primero ocupó titulares por su enfrentamiento público con su madre y, posteriormente, inició una etapa como colaborador en distintos espacios de la pequeña pantalla. Sin embargo, su exposición mediática ha disminuido de forma notable en los últimos meses, lo que, según el citado medio, habría repercutido directamente en sus ingresos.

José María Almoguera, en '¡De
José María Almoguera, en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

Entre sus trabajos más recientes destacó su participación como colaborador en TardeAR, donde coincidió con María ‘la jerezana’, conocida por su paso por Gran Hermano. Con la finalización del espacio, su vinculación profesional con Telecinco quedó prácticamente cerrada. Según se ha apuntado en distintos medios, incluso su madre habría intervenido en varias ocasiones para tratar de facilitarle nuevas oportunidades laborales, tanto a él como a su nuera, aunque sin lograr estabilidad a largo plazo.

Su gran deuda con Hacienda

El principal problema económico al que se enfrenta en estos momentos está relacionado con la Agencia Tributaria. El propio Almoguera reconoció públicamente la existencia de esta situación durante una intervención en el programa El tiempo justo. “Cuando cobras, hay que pagar luego a Hacienda… Se ha pagado, pero a lo mejor no todo…”, afirmó en directo, admitiendo así la existencia de pagos pendientes.

María 'la jerezana' y José
María 'la jerezana' y José María Almoguera durante el estreno de la película 'Ídolos' (Europa Press)

Tras estas declaraciones, Semana confirmó que la deuda asciende exactamente a 8.466,40 euros. Según la información publicada, el importe procederían de entrevistas exclusivas concedidas durante el último año. La cifra, aunque no especialmente elevada en comparación con otros casos mediáticos, refleja un desajuste en la gestión fiscal derivada de ingresos puntuales obtenidos por su actividad en medios de comunicación.

Un divorcio aún sin resolverse

A esta coyuntura económica se suma la situación personal que vive en relación con su todavía esposa, Paola Olmedo. El divorcio entre ambos no se ha formalizado aún y el propio Almoguera ha explicado en diferentes intervenciones que el retraso responde, en parte, a cuestiones económicas y a obligaciones fiscales compartidas que siguen sin resolverse. En el plató del programa ¡De Viernes!, el pasado 2 de enero, ofreció más detalles sobre esta situación. “Yo uso un dinero que tengo para ayudarle a montar un negocio y es lo que le estoy pidiendo”, contó Almoguera, en referencia a la inversión realizada para apoyar a su exesposa en un proyecto personal. Estas palabras apuntan a que la gestión de esos recursos estaría influyendo directamente en la demora de la firma del divorcio.

Paola Olmedo en el pódcast
Paola Olmedo en el pódcast 'Cuenta y exagera' (Instagram)

Por su parte, Olmedo también se ha pronunciado, aunque de manera indirecta. A través de la colaboradora Leticia Requejo, en el programa El tiempo justo, trasladó su versión de los hechos. Según lo expuesto en el espacio televisivo, considera que el hijo de Carmen Borrego estaría priorizando el aspecto económico por encima de la formalización definitiva de la separación, dejando entrever que el trasfondo financiero es determinante en el estancamiento del proceso.

La información publicada por Semana pone el foco en cómo la disminución de la visibilidad mediática puede impactar de forma directa en la estabilidad financiera de figuras vinculadas al mundo televisivo. En el caso de Almoguera, el descenso de colaboraciones y la finalización de proyectos en televisión habrían reducido notablemente sus ingresos, generando dificultades para hacer frente a sus obligaciones fiscales.

Temas Relacionados

Carmen BorregoTelecincoMediaset EspañaFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Tribunal Supremo establece que los insultos racistas son delito de odio

Los magistrados se posicionan ante el ataque de un hombre al propietario de un local, al que llamó “negro de mierda”

El Tribunal Supremo establece que

El bar centenario de Madrid al que ‘Los Bridgertons’ han ido de tapeo: abierto desde 1908 y especializado en gildas y embutidos

El trío de actores protagonistas ha pasado unos días en la capital española, una visita que ha incluido ruta turística exprés con museos, palacios y paradas gastronómicas incluidas

El bar centenario de Madrid

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super

Una avería en Movistar deja sin conexión fija y móvil a unas 100.000 pymes en España

Los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible, según ha informado la empresa a través de ‘X’

Una avería en Movistar deja

La rutina perfecta para mantener un color natural y un pelo sano con el cabello teñido

Mantener el mismo tono y una apariencia saludable es un reto fácil de conseguir si sigues una serie de pasos

La rutina perfecta para mantener
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una avería en Movistar deja

Una avería en Movistar deja sin conexión fija y móvil a unas 100.000 pymes en España

La mayoría absoluta del PP en Andalucía peligra por el auge de Vox, según un sondeo

El alcalde fue a visitar a una vecina que cumplía 103 años: la mujer llevaba muerta en su casa varios años

Una empresa del puerto de Santander deberá pagar 48.000 euros a un remolcador de barcos que trabajó 1.500 horas extra en un año

Marlaska pone su puesto en manos de la víctima tras decir que no conocía la querella contra el DAO de la Policía: “Si no se ha sentido protegida, dimitiré”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

Los españoles se endeudan más: la demanda de crédito se dispara un 130%, hasta máximos históricos, y la morosidad se desploma

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo