José María Almoguera, decepcionado con Alejandra Rubio, habla de su distanciamiento: “No he dado motivos a nadie para desconfiar de mí”

José María Almoguera. (Europa Press)

Una vez más, la familia Campos vuelve a ocupar titulares por sus tensiones internas. En esta ocasión, la controversia gira en torno a Carmen Borrego, quien ha ofrecido unas declaraciones que han reavivado el conflicto familiar, centrándose en el distanciamiento entre su hijo, José María Almoguera, y su sobrina, Alejandra Rubio. En una entrevista concedida a la revista Lecturas, Borrego no se ha guardado nada y ha compartido su visión sobre la actual situación que atraviesan los jóvenes.

“José María Almoguera y Alejandra han tenido una relación maravillosa y la seguirán teniendo. Alejandra está en un punto de su vida en el que le sobramos todos. Eso es quizá lo que les pueda separar. Cuando uno está superenamorado y es feliz, cierra el círculo. José echa de menos a su prima, me parece bonito”, afirmó la hermana de Terelu Campos, dejando claro que, desde su perspectiva, el alejamiento no es definitivo pero sí significativo.

Carmen Borrego, en 'Tardear'. (Mediaset España)

Por su parte, Alejandra Rubio no tardó en reaccionar a estas palabras, mostrándose perpleja ante las declaraciones de su tía. Desde el plató de Vamos a ver, la colaboradora televisiva lanzó su propia versión de los hechos, asegurando que la supuesta cercanía con su primo ha sido, en realidad, sobreestimada. Según Alejandra, nunca han mantenido una relación tan íntima como se ha dado a entender, unas palabras que han causado un profundo malestar en José María Almoguera.

“No me parece justo”

El hijo de Carmen Borrego respondió públicamente, visiblemente dolido por la actitud de su prima. Ante las cámaras de Europa Press, José María no ocultó su decepción: “No me parece justo que diga que nosotros no hemos tenido relación. Nosotros hemos tenido mucha relación de niños. Es verdad que cuando hemos sido más adultos, como todos, pues nos vamos separando un poco porque yo salgo con mis amigos, ella sale con los suyos”, declaró.

El exconcursante de GH DÚO 3 explicó que le cuesta comprender la postura de Alejandra, subrayando el vínculo emocional que aún siente hacia ella: “Es mi prima pequeña, que no es un desconocido de por ahí que me pueda dar un poco más igual. Es una persona a la que yo tengo mucho aprecio y que la quiero mucho, entonces que ahora de repente estemos en esta situación, no me gusta. Y que desconfíe de mí, ¿de verdad desconfías de mí? Creo que no te he dado motivos, no he dado motivos a nadie para desconfiar de mí”, añadió con un tono entre la tristeza y la indignación.

José María Almoguera. (Europa Press)

Una de las cuestiones que más le duelen es no haber podido conocer aún al hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, quien ya ha cumplido siete meses. José María asegura haber hecho todo lo posible para concretar un encuentro: “Tenía la teoría de que sí que iba a haber fecha porque ya llevamos una conversación muy avanzada, pero bueno, si no me lo quieren presentar, que no me lo presenten”, declaró con cierto enfado.

Además, quiso dejar claro que nunca ha tenido intención de hacer pública esta situación ni exponer a los menores: “Yo he de decir que he puesto todo de mi parte, que yo no he querido que jamás en ningún momento eso fuera algo público, era una cosa privada, los niños no se merecen bajo ningún concepto que se les exponga de ninguna manera, yo no lo iba a hacer, no lo he hecho con el mío, no lo voy a hacer con el de otro. Estoy un poco tenso en esta situación, yo no me enfado, para mí es muy raro que me digáis, ¿estás enfadado? No, yo nunca estoy enfadado, pero sí hay cosas que no me han gustado”, concluyó.

Terelu Campos. (Europa Press)

El reencuentro entre ambos miembros del clan Campos todavía parece incierto, y la tensión entre ellos se mantiene palpable. No obstante, José María no solo habló de su prima, sino también de su tía Terelu Campos, quien ha vuelto a la televisión con un nuevo proyecto. Según informaron desde Telecinco, Terelu regresará como colaboradora en la edición veraniega de Fiesta, donde liderará su propia sección titulada Aires de fiesta, dedicada a repasar trayectorias artísticas tanto nacionales como internacionales.

José María no dudó en mostrar su respaldo hacia esta nueva etapa de su tía: “Se lo merece. Es una gran profesional que, en algunos momentos, yo creo que tendría que haber estado más valorada”, comentó a Europa Press, dejando entrever que, pese a los conflictos familiares, el respeto hacia ciertos miembros del clan permanece intacto.